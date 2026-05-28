Trabajadores de Molino Carmelo denuncian incumplimiento salarial y amenazas de cierre

El sindicato aseguró que la empresa no paga los aumentos laudados desde julio de 2025 y denunció presiones al personal mediante envíos al seguro de paro y advertencias sobre un eventual cierre.

Trabajadores de Molino Carmelo nucleados en la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (Foemya) denunciaron incumplimientos salariales de la empresa y advirtieron sobre una situación de “presión” hacia el personal mediante amenazas de cierre y envíos al seguro de paro.

En un comunicado difundido esta semana, Foemya señaló que la empresa “no paga los aumentos por Consejos de Salarios fijados desde julio de 2025” y aseguró que algunos trabajadores fueron enviados al seguro de paro, mientras que quienes continúan en actividad afrontan una “sobrecarga de tareas”.

El sindicato sostuvo, además, que existió “voluntad de diálogo” tanto de forma directa como en las instancias desarrolladas en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), pero afirmó que “no ha existido ningún tipo de avance ni intención real” de la empresa para alcanzar un acuerdo.

En declaraciones realizadas a Radio Carmelo, trabajadores del molino señalaron que desde febrero están haciendo gestiones en la Dinatra para intentar destrabar el conflicto. “Los propietarios nunca se acercaron al acuerdo”, expresaron.

También denunciaron que desde la empresa se maneja la posibilidad de cierre como forma de presión sobre el personal. “Siempre con el miedo a los trabajadores, porque dicen que van a cerrar la empresa”, afirmaron.

Según indicaron, actualmente la plantilla está integrada por 17 trabajadores y la mayoría supera los 50 años de edad, lo que genera preocupación ante una eventual pérdida de puestos laborales. “Con las amenazas buscan el debilitamiento de la organización sindical”, agregaron.