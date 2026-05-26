Refugios de Colonia asistieron a 46 personas en una jornada , marcando el punto más alto en ese departamento

El director del Ministerio de Desarrollo Social en el departamento, Maxi Olaverry, expresó que “el Estado siempre llega tarde, porque estas situaciones ya existían en Colonia, pero no estaban siendo tratadas”.

Antes de que el gobierno nacional decretara la alerta roja por bajas temperaturas, medida resuelta a principios de este mes, la dirección departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Colonia aplicó una estrategia para aumentar la capacidad de asistencia de personas en situación de calle en ese departamento.

De ese modo, hoy Colonia cuenta con el Centro Comunitario de Colonia del Sacramento, que cuenta con 25 cupos; el Batallón 4, también en la capital departamental, que puede albergar a 15 personas; y los antiguos barracones de Montes del Plata, hoy pertenecientes a la comuna coloniense, ubicados en Carmelo, que permiten alojar a otras 15 personas.

En ese contexto, en las últimas horas, el Mides de Colonia informó que en la noche del domingo 24, 46 personas en situación de calle, en su mayoría colonienses, fueron asistidas por técnicos de ese ministerio y trasladadas a esos centros oficiales.

Consultado sobre la cantidad de personas que recibieron asistencia, en diálogo con la diaria, el director del Mides de Colonia, Maxi Olaverry, dijo que “estas situaciones de alta vulnerabilidad habitacional ya existían” en el departamento, pero “no estaban siendo tratadas ni asistidas de esta manera”.

En ese sentido, dijo que “en años anteriores, cuando se topeaba el cupo en los lugares donde había disponibilidad, al resto de las personas se las enviaba a Montevideo” y “a muchos se les decía que no había más cupos y buscaban lugares para pernoctar”.

Olaverry explicó que “las respuestas a las situaciones de calle hacen que vos atiendas a más personas. Estas respuestas ayudan a que más personas llegan a los centros, dado que hoy no contamos con un solo espacio de atención, como hasta hace un año, sino que tenemos tres lugares para recibir a las personas”. “Estamos para dar respuestas, y es entendible que el número aumente”, señaló.

En esa línea, Olaverry lamentó que el Estado “siempre llega tarde” a atender ese tipo de situaciones. “No critico a ningún partido ni gobierno en especial, sino al Estado en su conjunto”, aclaró el funcionario.

“Nosotros estamos dando respuestas, ofreciendo tres veces más de capacidad que antes”, pero “en el último eslabón de las políticas sociales”, donde se ubicarían los refugios habitacionales, comentó el funcionario.

En este caso, si la respuesta de ese organismo aumenta, también se debe a que “el trabajo que venimos realizando está coordinado y se actúa rápidamente”, indicó. En ese sentido comentó que el Mides también ofrece “respuesta a algunos oficios del Poder Judicial, relacionado a personas que están por quedar en calle, pero nos los derivan antes”. “Acá nuestro trabajo es sin burocracia, y la persona ingresa al centro de forma inmediata”, destacó.