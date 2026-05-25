Un hombre murió tras un incendio en un residencial de ancianos en el departamento de Colonia y el MSP clausuró el establecimiento

El establecimiento estaba bajo seguimiento del ministerio por irregularidades y tenía un cierre cautelar vigente desde abril; en el momento del incendio había 36 residentes y una sola funcionaria de guardia.

Un hombre de 66 años murió durante un inendio ocurrido el pasado viernes en el Establecimiento de larga estadía para personas mayores (Elepem) llamado Monrepos, ubicado en Playa Britópolis, en el departamento de Colonia. Tras el episodio, el Ministerio de Salud Pública (MSP) dispuso la clausura definitiva del establecimiento, que ya se encontraba bajo seguimiento por diversas irregularidades y tenía un cierre cautelar vigente desde abril.

La directora departamental del MSP en Colonia, Silvia Berardo, dijo a la diaria que el incendio se produjo “en un contenedor externo donde residía un residente”, mientras que el resto de las personas alojadas se encontraban dentro del edificio principal. “Falleció el residente que vivía ahí y el resto fue desalojado”, explicó.

Según detalló la funcionaria, durante esa noche los residentes fueron trasladados provisoriamente a viviendas de vecinos de la zona “que amablemente los recibieron”. A la mañana siguiente, tras ser alertados por el jefe de Policía de Colonia, equipos de fiscalización del MSP concurrieron al lugar junto a personal de SAME para evaluar el estado de salud de los residentes.

Berardo señaló que en el hogar había 36 residentes y que, tras el fallecimiento, quedaron 35 personas que fueron reubicadas transitoriamente mientras el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) define su destino definitivo. “Los que tienen familia, la familia decide dónde va a quedar cada uno de los residentes”, explicó.

La jerarca indicó que la víctima fatal era “relativamente joven”, pero tenía una discapacidad y hacía años que vivía en el residencial.

Un hogar bajo observación

Berardo informó que el hogar venía siendo fiscalizado desde el año pasado y que el 15 de abril se había dispuesto un “cierre cautelar”, medida que impedía el ingreso de nuevos residentes durante 60 días mientras los responsables corregían las observaciones realizadas por los organismos de control.

“Las observaciones fueron en primera instancia por los fiscalizadores de la departamental y después citamos al equipo de fiscalizadores de Montevideo y de Mides”, explicó. Esa la resolución fue tomada de forma conjunta entre equipos de Colonia y Montevideo del MSP y del Mides, explicó Berardo. Al inicio de ese proceso de evaluación había 42 residentes, pero el número había descendido a 36 en el último mes, porque algunos fallecieron y otros fueron retirados por familiares o trasladados a otros establecimientos.

Tras el incendio, el MSP resolvió la clausura definitiva del lugar. “Esa planta física no puede ser más utilizada para un residencial”, afirmó la directora departamental de Salud.

La investigación sobre las causas del incendio quedó a cargo de Bomberos y de la Justicia. Berardo indicó que el día del hecho personal de Bomberos realizaba pericias y entrevistas al personal del hogar, aunque todavía no había información concluyente sobre el origen del fuego.

“Había una sola persona trabajando”

Consultada sobre el funcionamiento del residencial durante la madrugada del incendio, Berardo señaló que “había una sola persona trabajando”, y reconoció que la escasa cantidad de funcionarios era una de las observaciones formuladas por las autoridades.

La jerarca sostuvo además que la situación de los hogares de ancianos responde a “una situación social, cultural y económica” vinculada al envejecimiento de la población y a las dificultades de muchas familias para afrontar el costo de establecimientos habilitados.

“Muchas veces se recurre a lugares que no cuentan con todas las condiciones necesarias para el cuidado de ese adulto mayor”, afirmó. También advirtió que existen residenciales que funcionan sin regularización y que las autoridades sólo toman conocimiento de ellos a partir de denuncias.

Berardo agregó que la mayoría de las personas alojadas en el hogar de Britópolis eran dependientes y de escasos recursos. “La desigualdad se ve acá también”, reflexionó.

El caso ocurre pocos meses después de otra intervención conjunta del MSP y el Mides en un residencial de Colonia del Sacramento, donde ambos organismos habían constatado graves irregularidades.