Rosario: dos policías fueron detenidos por colocación de artefacto explosivo en automotora e intento de rapiña a red de cobranzas

Uno de los involucrados en los hechos ilícitos había sido separado del cargo por realizar apología del nazismo y actos discriminatorios.

Este jueves, la Jefatura de Policía de Colonia informó que fueron detenidos dos funcionarios policiales por su presunta participación en el episodio ocurrido el pasado martes en una automotora de Rosario y en un intento de rapiña a un local de redes de cobranza de la ciudad ocurrido el mismo día.

Según el comunicado oficial emitido el pasado martes por la Jefatura, aquella mañana la Policía recibió una alerta por un posible hurto en una automotora ubicada sobre el kilómetro 128 de Ruta 1, en la radial de Rosario. Al llegar al lugar, efectivos de Seccional 2ª y de la Brigada de Seguridad Rural constataron la rotura de la vidriera del local y la presencia de un presunto artefacto explosivo improvisado colocado sobre uno de los vehículos.

Ante la situación, se dispuso un perímetro de seguridad de 100 metros con apoyo del Batallón de Infantería Mecanizado Nº4 y de Policía Caminera, mientras efectivos del Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas retiraron y desactivaron el objeto para su posterior análisis.

Las actuaciones iniciales y el análisis de registros fílmicos permitieron establecer que dos hombres que circulaban en motocicleta rompieron el vidrio, ingresaron al local, colocaron el objeto y luego se retiraron. Tras ello, esas personas se dirigieron hasta el local de una red de cobranzas, donde pretendieron efectuar una rapiña, sin lograr ese objetivo. Según fuentes policiales, los delincuentes colocaron el artefacto explosivo en la automotora, con el objetivo de distraer el accionar policial y poder así concretar la rapiña en el local de cobranzas, algo que finalmente no pudieron concretar.

La investigación desarrollada por personal de la Jefatura de Policía de Colonia permitió identificar a los dos presuntos autores de los hechos. Ambos son funcionarios policiales y se encuentran detenidos a disposición de Fiscalía.

Uno de los policías involucrados en estos ilícitos prestaba servicios de carácter eventual, mientras que el otro cumplía funciones en una dependencia policial de Nueva Helvecia y, al momento de los hechos, se encontraba certificado por licencia médica. El segundo de ellos, ya había sido investigado y sancionado administrativamente meses atrás tras exhibir en su vehículo particular adhesivos con simbología nazi —entre ellos un águila con una cruz de hierro— y mensajes discriminatorios.

El caso había generado denuncias públicas y derivó en actuaciones de la Fiscalía de Rosario. En aquella oportunidad, la Jefatura de Policía de Colonia informó que el funcionario contaba con antecedentes de indisciplina y calificó el episodio como “procederes impropios de la ética policial y posible apología al nazismo”.