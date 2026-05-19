Marcha del Silencio en Colonia: habrá movilizaciones y actividades en varias localidades

Este miércoles, en el marco de una nueva edición de la Marcha del Silencio, en el departamento de Colonia se realizarán diferentes movilizaciones bajo la consigna “Contra la impunidad de ayer y hoy: ¡Que nos digan dónde están!”.

En Nueva Helvecia, en la tarde de este martes se realizarán intervenciones con margaritas y pintada de esténcil a partir de las 19.30. El miércoles se concentrará a partir de las 19.30 en el monumento a José Artigas, en las calles Germán Imohff y José Batlle y Ordónez. A las 20.00 comenzará la marcha hasta el monumento a Nibia Sabalsagaray.

En Rosario, en la tarde de este miércoles, el colectivo Proyecto Memoria Rosario organiza la pintada de 20 margaritas en zonas aledañas al baldosón en recordatorio de Rutilio Bentancour, ubicado en la esquina de Ituzaingó y Lavalleja. La marcha se desarrollará a partir de las 19.00 desde las letras corpóreas de la ciudad hasta la plaza Benito Herosa.

En Carmelo la concentración se realizará a partir de las 18.30 en el puente giratorio de la ciudad, para comenzar la movilización a las 19.00.

En Juan Lacaze, por duodécima vez se realizará la Marcha del Silencio. El Colectivo de Derechos Humanos de esa ciudad convoca para concentrar a partir de las 18.45 en la calle José Salvo, entre Zapicán y Dionisio Acosta, donde se construirá el Futuro Sitio de Memoria local. La movilización se realizará a partir de las 19.00 hasta el Espacio Público Integrador.

En tanto, en Tarariras, la convocatoria está prevista para las 18.00 en la plaza Joaquín Suárez y se marchará hasta el juzgado de esa ciudad.

En Nueva Palmira, la concentración se realizará a las 19.00 en la plaza de Los Ratoncitos, ubicada en General Artigas y Chile.

Por último, el Colectivo de Derechos Humanos de Colonia del Sacramento convoca a juntarse a partir de las 18.15. La concentración se llevará a cabo frente a la placa recordatoria a Aldo Chiquito Perrini, ubicada en el Batallón 4 de Colonia del Sacramento, desde donde partirá la marcha hasta la explanada de la intendencia.

Previo a la marcha, se llevará adelante la inauguración del mural pintado por artistas locales en la Plaza del Reloj. La obra fue coordinada por el Departamento de Historia y Comunicación Visual del Centro Regional de Profesores del Suroeste y el Colectivo de Derechos Humanos de Colonia.