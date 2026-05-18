Picudo rojo: Zimmer reclama que palmeras de Ruta 1 sean declaradas patrimonio natural para “obligar” salvataje de las mismas

El exintendente y actual edil coloniense aseguró que el director de la Comisión de Patrimonio le “restó importancia” al pedido que presentó hace unos meses con esa finalidad.

En diciembre pasado, el actual edil del Partido Nacional y exintendente de Colonia, Walter Zimmer, presentó un proyecto para declarar patrimonio nacional las palmeras ubicadas en el corredor de ruta 1, entre Riachuelo y el acceso a Colonia del Sacramento.

El trámite elaborado por el edil coloniense comenzó en medio de una situación que alertaba a actores políticos sobre el avance devastador del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) en ejemplares denominados Phoenix canariensis.

En ese momento, la comuna coloniense había comenzado con la inoculación de más de 700 palmeras en predios de jurisdicción departamental.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) no había desarrollado un plan para mitigar el avance del insecto en un punto clave para autoridades locales como lo es el ingreso a la capital departamental, donde alrededor de 1400 palmeras habitan allí desde hace más de 100 años.

En diálogo con la diaria Zimmer comentó que la presentación de este proyecto al intendente Guillermo Rodríguez se dio para que “se gestione ante los ministerios pertinentes la declaración de Patrimonio Nacional a ese lugar, que es tan importante para todos los colonienses”.

Sin embargo, a casi cinco meses de la presentación del proyecto, “ninguna autoridad del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), ni de la Comisión Nacional de Patrimonio, ha respondido a mi solicitud”, indicó el edil.

En esa línea, Zimmer expresó su más profunda “indignación y sorpresa” frente a la actitud del presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio, Marcel Suárez, quien le “restó importancia a tal solicitud, pareciendo buscar enlentecer una decisión al respecto”.

“Yo apunto directamente a Suárez”, aseveró Zimmer y agregó que “deberían ser más profesionales y no tirarla para el costado [la solicitud]”. “Le están poniendo palos en la rueda y yo se lo estoy haciendo notar. Es una vergüenza y me indigna la actitud”, disparó Zimer.

Zimmer comentó que hace algunas semanas mantuvieron una reunión junto a la Comisión Honoraria de Colonia del Sacramento, la directora de Paseos Públicos de la comuna, Andrea Maddalena, y el propio Suárez.

“Allí Suárez nos comentó que está sobresaturado por diversas tareas”, y que “está abocado” al proyecto presentado por la vicepresidenta Carolina Cosse, en relación a la construcción de un posible anexo al Palacio Legislativo. “Eso lo tiene absorbido y no lo deja firmar un papel que autorice la declaración de patrimonio”, señaló Zimmer.

Para el edil, la declaración de Patrimonio Natural al corredor de palmeras ubicadas en ruta 1 “generará una doble obligación al MTOP para que actúe sobre estos ejemplares”.

“Por un lado, porque las palmeras están en su jurisdicción y, segundo, porque podemos declararlas patrimonio nacional. Eso obligaría a actuar de manera urgente”, subrayó.

En ese marco, dijo que “la intendencia ha ayudado siempre en estos casos”, y ahora “con la extracción de algunas palmeras que se han muerto en ese lugar también lo está haciendo”.

Consultado acerca de una supuesta demora en la aprobación de su iniciativa por parte del gobierno central, Zimmer dijo que prefiere no hablar sobre “presuntos intereses políticos”. “He oído que algunos prefieren que todas las palmeras se mueran para que se pueda finalizar el tramo de doble vía que quedará pendiente luego de que finalicen las obras entre radial de Tarariras y Riachuelo”, dijo el edil y añadió: “Espero que no sean ciertas estas versiones y que no haya gente del gobierno esperando esto porque sería lamentable”. Este corredor de 1400 palmeras es una de las principales características que tiene la capital departamental y nos representa”.

Con relación a la campaña de recolección de firmas iniciada por los vecinos de la zona para reclamar la atención de esos ejemplares de palmeras, Zimmer consideró que “está bien que los vecinos se movilicen, reclamen y actúen cuando el gobierno está ausente en temas sociales como este y como otros tantos”.

Zimmer descartó iniciar contactos con los principales referentes del gobierno nacional, a quienes conoce personalmente: “Yo he venido realizando los trámites como se deben y no quiero saltar ningún paso, porque soy edil y estoy respetando la banca”, aseguró.