Extracción de palmeras atacadas por el picudo rojo, en ruta 2, acceso a Rosario, el 27 de marzo.

El Departamento Forestal de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), comenzó con los trabajos de extracción de las palmeras afectadas por el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) ubicadas a la vera de la ruta 2, en el acceso a la ciudad de Rosario, en el departamento de Colonia.

En un lapso corto de tiempo, 208 palmeras denominadas Phoenix canariensis fueron atacadas de manera voraz por ese insecto que sigue haciendo estragos en distintos departamentos.

El estado de mortandad de esos ejemplares alertó a las autoridades y de manera coordinada comenzaron con la extracción de las palmeras ubicadas más cerca de la intersección de la ruta 2 y radial con la ruta 1.

Los trabajos desarrollados en el lugar son llevados a cabo por una máquina que chipea todos los ejemplares, excepto algunos en los que no es posible. En ese caso la palmera se derriba y se entierra, no sin antes fumigarla en su totalidad, dado que el picudo sigue vivo.

Consultado acerca de cómo analiza esta situación, el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, dijo a la diaria que “es un tema complejo, que nos preocupa mucho, y estamos en alerta constantemente”.

“Evidentemente estamos corriendo un poco de atrás ante esta situación”, consideró Magnone, dado que la llegada del picudo rojo hizo estragos en miles de palmeras de varios departamentos.

El jerarca comentó que “las directivas de trabajo las da el Ministerio de Ambiente”, y con eso “nos estamos moviendo”, dado que en varias rutas nacionales la jurisdicción corresponde al MTOP.

“En casos en que estén afectadas y no se puedan chipear, hay que extraerlas y disponerlas adecuadamente”, explicó. Además, “contamos con acciones de prevención con diferentes productos que se están aplicando”, indicó Magnone.

Corredor de palmeras en acceso a Colonia del Sacramento

Consultado sobre las palmeras ubicadas en ambos laterales de la ruta 1, entre Riachuelo y Colonia del Sacramento, Magnone comentó que “se había largado una licitación que está en adjudicación”, por lo que se estima “que se demore un par de meses más en adjudicarse y que comiencen con los trabajos”.

Allí las palmeras recibirán trabajos de endoterapia y ducha química. Al respecto, la ingeniera agrónoma Florencia Pietro, quien está a cargo del departamento forestal, había dicho a la diaria que “para bajar la población del picudo no basta con la endoterapia, sino que hay que acompañar con otro proceso, que consiste en bañar la palmera con un producto que sobre todo actúa en larvas adultas”.