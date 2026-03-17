Palmeras atacadas y muertas por picudo rojo en el acceso a la ciudad de Rosario, por ruta 2, el 17 de marzo de 2026.

Al llegar a Rosario por la ruta 1, quien quiera ingresar a ese centro poblado deberá tomar la ruta 2 y recorrer un trayecto de poco más de dos kilómetros, donde hay más de 200 palmeras apostadas a la vera del mismo.

Hasta fines del año pasado, estos ejemplares denominados Phoenix canariensis gozaban de buen estado de salud, más allá de que en los alrededores merodeaba el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus), la larva que desde hace un buen tiempo se ha hecho conocida a nivel nacional. Pero el picudo rojo llegó hasta ese lugar y el paisaje cambió rotundamente: 208 palmeras fueron atacadas de manera voraz por ese insecto que sigue haciendo estragos en distintos departamentos.

El estado de esos ejemplares alertó a las autoridades de diversas instituciones públicas y privadas, que comenzaron a trabajar articuladamente para encontrar soluciones.

En ese marco, la Dirección Forestal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) coordinó, junto con la Dirección de Paseos Públicos de la Intendencia de Colonia, empezar por extraer la totalidad de palmeras de ese lugar.

En diálogo con la diaria, la ingeniera agrónoma Florencia Pietro, quien está a cargo del departamento forestal de Vialidad, dijo que desde hace algunas semanas “se le está dando apoyo a la Intendencia de San José”, y que en los próximos días llegará a Rosario para comenzar con la extracción.

“Contamos con una máquina chipeadora que realiza el trabajo en el lugar y chipea a todos los ejemplares, excepto algunos que no puede realizar y en ese caso se derriba y se entierra, no sin antes fumigar toda la palmera, dado que el picudo sigue vivo”, explicó Prieto.

Para la funcionaria, el avance del picudo ha sido extremadamente rápido: “De cada ciclo una hembra pone 300 huevos y anualmente puede tener tres ciclos, por lo tanto de cada hembra puede haber 900 picudodependencias”, explicó.

“Más allá de la extracción de las palmeras que venimos realizando y de lo que haremos en Rosario, es muy importante bajar la población de esta larva. En Raigón, departamento de San José, extrajimos 300 palmeras, pero dentro el picudo seguía vivo”, indicó Prieto.

Picudo en Colonia del Sacramento

Consultada acerca de las palmeras que se encuentran desde Riachuelo a Colonia del Sacramento, en ambos laterales de ruta 1, Prieto señaló que “el MTOP largó una licitación que se adjudicará en los próximos meses para realizar los trabajos de prevención en casi las 1.800 palmeras”.

“Estos trabajos son de endoterapia y ducha química”, comentó Prieto, y continuó: “Estoy en contacto con colegas que vienen trabajando sobre el tema desde hace mucho tiempo, y por recomendación de ellos y a bibliografía consultada, para bajar la población del picudo no basta solo con endoterapia, sino que hay que acompañar con el otro proceso que consiste en bañar la palmera con un producto que sobre todo actúa en larvas adultas”.

Por su parte, la directora técnica de Paseos Públicos de la comuna coloniense, Andrea Maddalena, comentó en diálogo con la diaria que “todas las acciones que venimos llevando delante de manera sostenida por el gobierno departamental y muchas veces en articulación con el gobierno nacional, sirvieron para priorizar el llamado a licitación para realizar los trabajos en las palmeras de ruta 1”.

El edil departamental del Partido Nacional (PN) Walter Zimmer presentó un proyecto ante la Junta de Colonia para que se declaren Patrimonio Nacional las palmeras ubicadas en ese corredor de ruta 1.

Maddalena sostuvo que “queremos que sea priorizado y que se declare tanto de valor paisajístico como cultural para que también con eso se obtengan recursos para poder preservarlas, tratarlas y cuidarlas”. “Hemos hablado con todas las personas involucradas para avanzar en este tema, explicando que estos son procesos biológicos y que el picudo no conoce de burocracia, entonces cuanto más se demora, las palmeras pueden ser más perjudicadas”.

Extracción de palmeras

En diciembre, la Intendencia de Colonia comenzó con la inoculación de unas 700 palmeras en el ornato público de todo el departamento. En ese marco, Maddalena junto a los técnicos de la comuna definieron qué palmera tratar y cuáles no, dependiendo del estado actual en aquel momento, dado que algunas “estaban muy afectadas y ya era momento de extraerlas”.

En ese sentido, en Rosario se inocularon 38 palmeras, pero “en este último tiempo se evidenció que empezaron a afectarse todas de manera gradual, así que la comuna las está retirando y cumpliendo el protocolo establecido: se extrae y se entierra previamente con fumigación. Estos trabajos los estamos realizando en el vertedero de La Paz”, comentó Maddalena.

“Se encontraron también dos palmeras en la plaza Benito Herosa de Rosario que están afectadas y que en los próximos días se iniciará la extracción”, agregó. El tratamiento con control biológico con la inoculación “requiere un mínimo de tres aplicaciones y durante este tiempo hemos realizado solo una”, señaló la funcionaria. “No habíamos podido avanzar con una segunda por la falta de humedad, porque se necesita un poco de humedad ambiente y en este nivel de seca que estamos viviendo no era conveniente hacer ningún tipo de tratamiento porque no iba a ser efectivo”, añadió.

Maddalena explicó que “ahora, si logramos tener condiciones más favorables, comenzaremos a realizar una segunda etapa de tratamiento donde vamos a intervenir las mismas palmeras que intervenimos a principio de este proceso, salvo las que fueron extraídas”.

“La zona este del departamento fue la más afectada. Tenemos una cercanía importante con San José, donde el picudo tuvo un impacto devastador, tanto en rutas nacionales como dentro de las localidades”, concluyó Maddalena.