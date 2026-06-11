Napoleón Gardiol asumirá cargo en el ejecutivo de la Intendencia de Colonia

El actual suplente del intendente de Colonia y también del diputado Mario Colman sería designado director político en Obras en las próximas semanas.

El experimentado dirigente nacionalista Napoleón Gardiol, que ya ha ocupado cargos de relevancia en la comuna coloniense, –incluyendo el de intendente interino al haber sido primer suplente del ex jefe comunal Carlos Moreira en el período 2015-2020– se integrará al ejecutivo departamental.

Según supo la diaria con base en varios actores calificados del Partido Nacional en Colonia, Gardiol sería designado como director político en la Dirección de Obras una vez que “quede firme” el presupuesto que fue aprobado recientemente por la Junta Departamental tras el levantamiento de las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas.

El nuevo presupuesto prevé una dirección bicéfala para la Dirección de Obras, de modo que Gardiol compartiría responsabilidades con el director técnico de esa repartición, el ingeniero Gonzalo Santos. Las fuentes consultadas explicaron que Gardiol desempeñaría un trabajo territorial, en contacto con los referentes de muncipios y oficinas municipales.

Actualmente, Gardiol está al frente de la comuna coloniense, ya que el titular, Guillermo Rodríguez, se encuentra en el exterior. Asimismo, este dirigente es el primer suplente del diputado Mario Colman, por lo cual también ha alternado en el Parlamento en este período.

Al ser consultado por este tema, Gardiol no respondió a los mensajes telefónicos enviados por la diaria.