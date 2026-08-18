Charla en Juan Lacaze sobre variabilidad genética de la población uruguaya a cargo de bioantropólogo Gonzalo Figueiro

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Como parte del ciclo de charlas organizado por el Museo Arqueológico Mora de Juan Lacaze, este jueves a las 18.30 el bioantropólogo Gonzalo Figueiro expondrá sobre “Variabilidad genética humana en el Uruguay: ancestría e historia”.

La actividad es abierta y gratuita y está dirigida al público general. Invita a acercarse a los aportes que los estudios de genética de poblaciones humanas han realizado durante las últimas décadas para comprender la historia y la composición de la población uruguaya.

La charla forma parte de la programación anual del museo, que incluye exposiciones temporales, talleres y encuentros de divulgación. Estas actividades cuentan con el apoyo económico del Municipio de Juan Lacaze.

Durante la presentación, Figueiro repasará los principales resultados de las investigaciones desarrolladas en Uruguay en torno a la variabilidad genética de las poblaciones humanas y su relación con los procesos históricos de poblamiento.

Uno de los aspectos que serán abordados es la presencia de ancestría indígena en la población uruguaya. Los estudios realizados a lo largo de cuatro décadas han contribuido a cuestionar el discurso tradicional del “país sin indios”, al identificar un componente genético indígena significativo.

Otro de los ejes de la charla será la diversidad geográfica. Los estudios más recientes han identificado una importante heterogeneidad en los componentes de ancestría presentes en distintas zonas del país, diferencias que también pueden relacionarse con los procesos históricos que atravesaron cada región.

De esta manera, la propuesta busca presentar un panorama general sobre cómo la genética puede contribuir al conocimiento de la historia de la población uruguaya, incorporando tanto la dimensión indígena como las diferencias regionales en la composición genética, destacaron los organizadores de este evento.