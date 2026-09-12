El empresario Juan Carlos López Mena señaló que el proyectó demandó una inversión cercana a los 200 millones de dólares; para Alejandro Sánchez, Buquebus invierte en Uruguay porque el país “genera certezas y confianza”.

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El jueves pasado, mientras se llevaba a cabo la reunión entre el presidente Yamandú Orsi y los 19 intendentes en la estancia presidencial de Anchorena, el mandatario uruguayo compartió en sus redes sociales una foto del barco China Zorrilla, mientras se trasladaba hacia el puerto de Nueva Palmira a bordo del buque semisumergible Black Marlin.

La expectativa de la llegada del ferry eléctrico más grande del mundo al Río de la Plata continuó este sábado, durante el acto de bienvenida desarrollada en el muelle de la ciudad palmirense.

La ceremonia contó con la presencia del empresario Juan Carlos López Mena, presidente de Buquebus, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, los ministros de Turismo, Ambiente e Industria, Pablo Menoni, Edgardo Ortuño y Fernanda Cardona, respectivamente; el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, senadores y diputados, entre otras autoridades.

La embarcación fue construida en Australia y llegó al puerto palmirense luego de una travesía de más de 15.000 kilómetros, tras iniciar su viaje a principios del mes de agosto desde Tasmania.

El ferry eléctrico a batería más grande construido hasta el momento, tiene 130 metros de eslora, capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos y cuenta con un sistema de almacenamiento de energía superior a los 40 MWh.

Llegada del barco China Zorrilla al puerto de Nueva Palmira. Foto: Ignacio Dotti

Inversión millonaria

En diálogo antes los medios de prensa, López Mena expresó felicidad “al cumplirse el objetivo planteado antes de que llegara la pandemia por covid-19 al país, allá por el 2020”.

El empresario sostuvo que tener un buque de esta magnitud “fue gracias al trabajo de ingenieros, técnicos y muchísima gente”. “Yo solo fui el que puso el dinero, a través de los bancos que me ayudan”, consideró López Mena.

El presidente de Buquebus dijo que el proyecto alcanzó una inversión de 200 millones de dólares y añadió que el buque “ya está operativo”: “En los próximos días llegará a Colonia del Sacramento y en 10 días quedará en condiciones de comenzar a trabajar”, indicó.

“Este proyecto destaca la seriedad de un país como Uruguay”

Por su parte, Menoni expresó que “estamos viviendo un hito importantísimo, no solo desde el punto de vista turístico, sino también ambiental, ya que estamos hablando de un barco a propulsión eléctrica más grande del mundo”.

“Acá se conjuga el interés turístico, el tecnológico que nos pone a la vanguardia y a la vidriera del mundo, y el interés cultural, dado que su nombre nos emociona y es muy significativo”, indicó el ministro de Turismo.

Para Menoni, un proyecto de esta magnitud “pone en valor la estabilidad y la seriedad del país”, porque una inversión así no se desarrolla en un país que no tenga las certezas que tiene Uruguay”.

Llegada del barco China Zorrilla al puerto de Nueva Palmira. Foto: Ignacio Dotti

“Un acto de confianza para el país”

Luego de culminado el acto de inauguración, Sánchez valoró que Buquebus “siempre esté apostando al Uruguay”. “Esa apuesta contaste es un acto de confianza muy fuerte hacia todos nosotros”, consideró.

Agregó que “tenemos una empresa que no para de invertir y eso se puede desarrollar porque Uruguay genera certezas y seguridad”.

Para el secretario de Presidencia, “se ha generado una sinergia muy buena entre una empresa privada que confía en el país, que ha invertido y que potenciará más el trabajo de los uruguayos”, y un Estado que “tiene que acompañar estas ideas de empresarios que apuestan por nuestro país”.

La llegada de este buque 100% eléctrico “posiciona a Uruguay como un país de innovación, y eso también nos permite pensar y ampliar el trabajo y las expectativas para que otras inversiones de esta magnitud se radiquen en el territorio”, señaló el jerarca.

Próximo destino: Colonia del Sacramento

Tras el desembarco del China Zorrilla en aguas del Río de la Plata, el buque partirá por sus propios medios hacia Colonia del Sacramento, donde comenzarán los controles, pruebas y tareas de puesta a punto.

Allí también se realizará la integración definitiva del ferry con la infraestructura energética que permitirá prepararlo para su futura operación comercial.

En el Puerto de Colonia del Sacramento se desarrolló junto a UTE una estación eléctrica de alta potencia especialmente concebida para abastecer al ferry. Lo mismo se realizó en la terminal de Buquebus de Puerto Madero con la empresa Edesur, permitiendo integrar ambas terminales dentro de un mismo sistema de operación eléctrica.

Las instalaciones incorporan sistemas de alimentación, transformación y distribución de energía, controles inteligentes y equipamiento específicamente desarrollado para aplicaciones marítimas de alta potencia.