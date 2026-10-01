Diputado Colman dijo que Praxis deberá ajustarse a la normativa vigente y que +Colonia “no se transformará en un barrio privado”

El diputado nacionalista consideró que anuncio de “una inversión de 1.000 millones de dólares” es “una buena noticia” para Colonia, y sostuvo que las dudas deben canalizarse ante la empresa y los organismos correspondientes.

El diputado del Partido Nacional por Colonia Mario Colman consideró que el acuerdo anunciado entre Praxis y +Colonia representa “una oportunidad” para el departamento, aunque sostuvo que las interrogantes que surgieron en torno a la empresa y a las características del proyecto deben ser respondidas por las empresas involucradas y analizadas por las instituciones correspondientes.

El acuerdo entre ambas iniciativas tomó estado público la última semana. Praxis prevé que sus primeros residentes se instalen en Colonia a partir de 2027, mientras que el proyecto +Colonia presentó ante el Ministerio de Ambiente una nueva etapa de su desarrollo. La propia empresa ha sostenido que busca desarrollar nuevas formas de organización y gobernanza vinculadas con la tecnología, la inteligencia artificial y las criptomonedas.

Colman explicó que tanto él como el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, mantuvieron contactos con representantes de +Colonia para conocer las características de la operación.

“Yo comparto y son legítimas todas las dudas que se puedan generar” ante algunos de los postulados de Praxis, afirmó el legislador. En ese sentido, planteó que “quienes tengan interrogantes deben recurrir a los ámbitos institucionales correspondientes” y mencionó específicamente los mecanismos de seguimiento existentes en la Junta Departamental. El diputado blanco sostuvo que “la comisión correspondiente puede convocar a los actores involucrados, solicitar información y, a partir de allí, evaluar eventuales decisiones”.

Para Colman, el primer paso es conocer con precisión qué es Praxis y qué alcance tiene el acuerdo con +Colonia. “Yo, de vuelta, primero escucho”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de la posición del diputado nacionalista es que la instalación de Praxis “no implica la creación de un régimen jurídico particular” dentro de +Colonia.

Colman sostuvo que “se trata de un acuerdo entre privados para utilizar instalaciones que ya forman parte del proyecto que está desarrollando +Colonia”, por lo que “los integrantes de Praxis estarán sujetos a las mismas normas que cualquier otra persona o empresa que desarrolle actividades en territorio uruguayo”. “Praxis estará bajo la gobernanza, la ley y el orden uruguayos”, resumió.

El diputado nacionalista señaló además que “las posiciones ideológicas, económicas o políticas que puedan tener” quienes integran Praxis no modifican ese principio. “No soy la policía del pensamiento ni se puede analizar las inversiones desde el prejuicio ideológico”, dijo, y remarcó que quienes se instalen en Uruguay deberán cumplir con la normativa vigente.

En esa línea, Colman descartó que Praxis desarrolle un modelo similar al de Próspera, el proyecto desarrollado en Honduras que buscó establecer un régimen de gobernanza especial. El diputado coloniense enfatizó que “ese no sería el modelo previsto para Praxis”. “Acá vienen a usar instalaciones y vienen a vivir en convivencia con las normas, con el sistema de gobernanza”, sostuvo.

En la misma línea, rechazó la idea de que +Colonia pueda transformarse en un espacio separado del resto de Colonia del Sacramento. “No es un barrio privado”, afirmó, y sostuvo que quienes se instalen allí serán usuarios de un proyecto que ya fue aprobado y que forma parte de la ciudad. “Es parte de Colonia del Sacramento, no cambia nada de lo que ya ha sido aprobado por la Junta Departamental y la Intendencia de Colonia”, señaló.

Al ser consultado sobre la eventual creación de un municipio en la zona de El Calabrés, que incluya el predio de +Colonia, Colman recordó que una iniciativa de ese tipo tendría que atravesar los mismos procedimientos que cualquier otra propuesta de municipalización dentro del departamento.

“Una inversión necesaria”

Al mismo tiempo, el diputado planteó que el anuncio debe ser observado en el contexto económico actual. “Uruguay atraviesa un escenario en el que la llegada de inversiones resulta relevante, y Colonia enfrenta dificultades particularmente visibles en sectores como la industria, el turismo y los servicios”, dijo Colman, y sostuvo que el anuncio de una inversión de 1.000 millones de dólares “debe ser considerado inicialmente como una noticia positiva”.

“Eso, primero, es una buena noticia”, afirmó, en referencia “al anuncio de la llegada de profesionales y trabajadores vinculados a la innovación y a la tecnología”.

Colman señaló además que la presencia de Praxis puede otorgarle mayor visibilidad internacional al proyecto de +Colonia. Mencionó la repercusión que tuvo el anuncio en medios internacionales y consideró que esa exposición también puede contribuir a posicionar a Colonia “como un lugar atractivo para trabajadores vinculados a actividades que pueden desarrollarse a distancia”.

Según Colman, “la discusión no debería limitarse a si quienes integran Praxis son libertarios, liberales o tienen otra orientación política”.

Las dudas y la reunión con Orsi

El diputado también cuestionó el planteo de la bancada de ediles del Frente Amplio en la junta de Colonia, que reclamó una reunión con el presidente Yamandú Orsi a raíz del encuentro que mantuvo con representantes del proyecto.

Para Colman, antes de recurrir al presidente corresponde solicitar información a la empresa y utilizar los mecanismos institucionales disponibles en el departamento.

“Yo tengo dudas, pregunto”, señaló. En su opinión, una reunión con Orsi para plantearle las interrogantes “sobre una inversión anunciada de 1.000 millones de dólares puede generar más incertidumbre que respuestas si no se acompaña de información concreta sobre el proyecto”.

Para Colman, ese tipo de encuentro no implica que el gobierno haya otorgado una autorización especial al emprendimiento. “Vino un inversor diciendo que confía en las instituciones, que cree en las reglas de juego y en la seguridad jurídica de Uruguay”, resumió.

A su entender, las dudas deben dirigirse a quienes pueden responderlas: la empresa, los responsables de +Colonia y los organismos públicos que tengan competencia sobre las distintas dimensiones del proyecto.

“Falta de empleo”

El diputado también vinculó el debate sobre Praxis con la situación económica que atraviesa el departamento, en particular con las dificultades para absorber a los trabajadores que quedaron desvinculados de Yazaki, y con el comportamiento del sector turístico.

Colman sostuvo que la economía de Colonia necesita generar movimiento y que las nuevas inversiones pueden tener efectos indirectos sobre otras actividades. “Lo que tiene que haber es una economía de movimiento”, afirmó.