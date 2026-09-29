Artístico Tangó de Carmelo representará a Uruguay en el 20º Festival Internacional de Folclore “Ashpa Súmaj” de Argentina

El encuentro se desarrollará del 6 al 12 de octubre en Santiago del Estero.

La compañía Artístico Tangó, de Carmelo, representará nuevamente a Uruguay en un encuentro internacional que se caracteriza por una gran convocatoria.

El grupo de danza escénica y percusión participará en el 20° Festival Internacional de Folclore “Ashpa Súmaj”, que se desarrollará del 6 al 12 de octubre en Santiago del Estero, Argentina.

Artístico Tangó es una compañía artística de danza y música especializada en candombe, fundada en 2017 en Carmelo y reconocida por ser el único grupo de estas características en el departamento de Colonia y la región. Desde sus comienzos, su objetivo ha sido “rescatar, descentralizar y mantener viva la cultura del candombe, promoviendo su desarrollo y difusión desde el interior del país”.

A lo largo de sus nueve años de trayectoria, la compañía ha desarrollado una intensa actividad artística y cultural. En diálogo con la diaria, el director responsable del grupo, Facundo Chollet, dijo que “entre los reconocimientos que hemos alcanzado en estos años se encuentra la declaración como Punto de Cultura por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC)”, además de “la producción y realización de más de cinco productos audiovisuales y siete espectáculos escénicos presentados tanto en el departamento de Colonia como en Montevideo”. También recibió el premio Estrella del Sur por su labor sociocultural, entre otros reconocimientos, valoró Chollet.

En ese sentido, el director responsable del grupo comentó que “la invitación al festival internacional llegó a comienzos de este año” y, desde entonces, “la compañía viene trabajando en forma sostenida para preparar su participación”. “El proceso comprende no solamente el desarrollo de las coreografías y la propuesta musical, sino también la elaboración de la estética y el vestuario, trabajos que realizamos nosotros mismos en nuestro taller”, añadió.

“Si bien el grupo en sus nueve años de vida nunca ha parado y ha estado en constante movimiento realizando diferentes actividades, oportunidades como estas conllevan un trabajo extra, ya que lo asumimos con mucha responsabilidad”, señaló el director de ese colectivo.

En esta oportunidad, la delegación estará integrada por 14 artistas, quienes tendrán a su cargo la representación de Uruguay en distintas actividades del festival. Artístico Tangó se presentará en dos escenarios de la ciudad de Santiago del Estero y también participará en un desfile por las calles de la ciudad.

El “Ashpa Súmaj”, que alcanza este año su vigésima edición, reunirá a delegaciones provenientes de más de 25 países y a más de 6.000 artistas. Entre los países participantes se encuentran Polonia, Filipinas, México, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Hawái, entre otros.

Foto: Difusión

El encuentro cuenta, además, con una propuesta que trasciende las presentaciones escénicas. “Durante el festival se desarrollarán talleres artísticos destinados a escuelas y a las propias delegaciones, instancias de intercambio cultural y disertaciones a cargo de los directores de los grupos participantes”, comentó Chollet.

Para Artístico Tangó, esta será la tercera oportunidad en que la compañía viaja al exterior para representar a Uruguay y difundir la cultura del candombe. Anteriormente participó en el International Folk Festival de Cartagena de Indias, Colombia, en 2022, y en otro encuentro internacional realizado en Argentina en 2025.

“Es una enorme felicidad volver a participar en festivales de tal magnitud, porque es el resultado de nueve años de trabajo serio y continuado para nuestro departamento y el reafirmar la importancia y vitalidad del candombe en el mismo”, concluyó Chollet.

** Ficha artística:**

Director general: Facundo Chollet Coreografía: Facundo Chollet y Lara Maidana Jefe de cuerda: Facundo Chollet Vestuario: Facundo Chollet, Lilian Sur, Alicia Hernández y Taller de Artístico Tangó Delegación: 14 artistas.