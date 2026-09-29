Intendencia de Colonia espera información oficial de +Colonia sobre acuerdo de instalación de comunidad Praxis

El intendente Guillermo Rodríguez dijo que aún “existen preguntas” que todavía no puede responder sobre el anuncio y que se reunirá con los directivos de +Colonia.

La Intendencia de Colonia aún espera contar con información oficial sobre el alcance y las características del acuerdo entre el emprendimiento +Colonia y Praxis, la empresa estadounidense que se presenta como “la primera nación digital del mundo” y que anunció su intención de instalarse en Colonia del Sacramento. El intendente Guillermo Rodríguez consideró que la llegada de Praxis constituye “una muy buena noticia” para el departamento, pero reclamó conocer las condiciones del proyecto y reconoció que “existen preguntas” que incluso él todavía no puede responder.

El acuerdo entre ambas iniciativas tomó estado público durante la última semana. Praxis prevé que sus primeros residentes se instalen en Colonia a partir de 2027, mientras que el proyecto +Colonia presentó ante el Ministerio de Ambiente una nueva etapa de su desarrollo inmobiliario. La empresa sostiene que busca desarrollar nuevas formas de organización y gobernanza vinculadas con la tecnología, la inteligencia artificial y las criptomonedas.

En declaraciones a Canal 3, Rodríguez señaló que la confirmación pública del acuerdo fue, en buena medida, la concreción de algo que ya se venía manejando, aunque admitió que la administración departamental todavía necesita conocer detalles del proyecto. El intendente dijo que intentó comunicarse con el presidente de la República, Yamandú Orsi, luego del anuncio, y adelantó que la próxima semana mantendrá una reunión con los directivos de +Colonia.

“Hay cosas, preguntas que quizás ni yo mismo puedo responder”, señaló Rodríguez. El intendente sostuvo que la comunidad vinculada a Praxis reúne a unas 150.000 personas en distintos lugares del mundo y que, según lo anunciado, unas 2.700 podrían instalarse en Colonia. “Creo que es una muy buena noticia”, afirmó, aunque inmediatamente planteó la necesidad de conocer “cómo son las condiciones, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer”.

Por su parte, el director de Planificación Territorial y Ambiente de la comuna coloniense, Miguel Asqueta, dijo a la diaria que espera que la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del Proyecto +Colonia permita conocer formalmente los detalles de la iniciativa. “En lo personal, estoy esperando para la próxima Comisión de Seguimiento del Proyecto +Colonia escuchar el informe oficial de ellos sobre esto”, comentó.