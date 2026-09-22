+Colonia firmó acuerdo millonario con empresa dedicada a la inteligencia artificial para instalarse en predio de El Calabrés

Praxis proyecta invertir más de 1.000 millones de dólares durante los primeros años del proyecto; las primeras 500 unidades residenciales desarrolladas por el empresario Eduardo Bastitta se entregarían a mitad de 2027.

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La empresa Praxis, conformada por una comunidad tecnológica de Estados Unidos respaldada por inversiones en criptomonedas y vinculada al sector de la inteligencia artificial, firmó un acuerdo con +Colonia, el proyecto urbanístico ubicado a unos diez kilómetros de Colonia del Sacramento, para instalar su primera “sede física” inspirada en la idea de una “nación digital”.

Según publicó The New York Times y fue confirmado por la diaria con fuentes cercanas al proyecto, la empresa fundada por Dryden Brown firmó un acuerdo millonario con +Colonia, liderado por el empresario argentino Eduardo Bastitta.

Durante los primeros años del proyecto, los miembros de Praxis proyectan invertir más de 1.000 millones de dólares. En un comunicado emitido por +Colonia, la empresa asegura que esta sería la mayor inversión de capital internacional estadounidense en el sector inmobiliario uruguayo.

Para los desarrolladores del proyecto, el objetivo de este acuerdo “es crear una urbanización donde integrantes de la comunidad puedan vivir, trabajar y desarrollar proyectos vinculados a tecnología e inteligencia artificial”, combinando infraestructura, naturaleza e innovación.

Según consignó el medio estadounidense, Brown imagina una ciudad que funcione como un laboratorio social para desarrollar nuevas formas de cultura, economía y gobernanza en un mundo transformado por la inteligencia artificial.

Aunque la ciudad de Praxis aún no existe, el empresario norteamericano pretende mudarse a Uruguay a fines de este año y espera que otros miembros comiencen a instalarse en el país durante 2027, según detalló la nota.

Qué es Praxis

Praxis surgió durante la pandemia alrededor de comunidades de internet vinculadas a sectores de derecha y a la llamada “derecha alternativa”, señala el medio. El proyecto está conformado por unos 150.000 emprendedores, inversores y referentes tecnológicos, liderada por Brown y respaldada, entre otros, por Apollo Projects, fondo asociado a Sam Altman, CEO de OpenAI.

En ese marco, la empresa comenzó a recaudar fondos en 2021 y ha recibido grandes inversiones, tal como la línea de crédito proporcionada por la firma de criptomonedas Gem Digital en 2024, por 550 millones de dólares.

Sobre la llegada de Praxis a Uruguay, Brown destaca “la estabilidad política del país, las posibilidades de residencia y ciudadanía, determinados beneficios fiscales, la seguridad y la cercanía con Argentina”.

Reunión con Orsi

Según informó la publicación, Brown planea reunirse esta semana con Yamandú Orsi, en el marco de la visita del presidente uruguayo a Nueva York para la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

En julio de 2025, Orsi visitó el predio en el que se desarrolla el megaemprendimiento. Durante su recorrida, el mandatario expresó que el proyecto “es un muy novedoso y, si bien lo conocía desde hace varios años, no es común escuchar que alguien tiene un proyecto de extensión de la ciudad muy ordenado y con una puntería en la innovación que puede ser el diferencial”.

En aquel momento, la visita del mandatario al predio generó “reparos e incomodidades” en la interna del Frente Amplio (FA) de Colonia. La bancada de ediles del FA votó en contra del desarrollo del proyecto cuando fue tratado en la Junta Departamental en 2022 y en este caso la dirigencia frenteamplista local no fue informada de la llegada de Orsi y de las principales figuras del gobierno central al departamento.

Avances en +Colonia

El proyecto que se viene construyendo en El Calabrés ya tiene avances concretos: según expresó Bastitta, cuenta con 290 millones de dólares comprometidos, hay edificios en construcción y cientos de apartamentos vendidos, la mayoría a clientes argentinos.

Según el comunicado emitido por +Colonia, todas las obras que están en funcionamiento en el predio –Quartier y El Muelle I–, que son aproximadamente 500 unidades residenciales, están previstas para entregar a mitad de 2027.

Además, también está prevista la construcción de un distrito corporativo, un hotel de 140 habitaciones, un colegio internacional y un centro de movilidad eléctrica.

Bastitta es un empresario argentino relacionado con el sector logístico de ese país. Allí fundó Plaza Logística, una empresa ubicada en la provincia de Buenos Aires que cuenta con seis parques y 400.000 metros cuadrados destinados a movilizar mercaderías.

Además, el empresario es muy cercano al presidente Javier Milei y forma parte de su consejo de asesores. En plena campaña electoral de 2023, Milei llegó a recorrer el proyecto acompañado por Bastitta.

+Colonia ha captado la atención de varias figuras de renombre de la política rioplatense, además de Orsi y Milei, allí estuvieron también dos expresidentes, Luis Lacalle Pou y Mauricio Macri.