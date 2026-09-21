Edil Fernández cuestionó el funcionamiento de la Junta Departamental de Colonia y reclamó una institución más activa

Carlos Fernández, durante una sesión de la Junta Departamental de Colonia (archivo, 2025).

El edil del FA planteó la necesidad de debatir el papel que cumple actualmente la Junta de Colonia y reclamó mayor actividad legislativa.

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El edil del Frente Amplio en Colonia, Carlos Fernández, cuestionó el papel que viene cumpliendo la Junta Departamental de Colonia durante el actual período de gobierno, que tiene como jefe comunal al intendente Guillermo Rodríguez (Partido Nacional).

En diálogo con la diaria, Fernández planteó la necesidad de “debatir el papel que cumple actualmente la junta coloniense” y reclamó “mayor actividad legislativa, capacidad de control y cercanía con los vecinos”.

En ese sentido, el edil manifestó que “últimamente la junta no es un lugar donde se discutan y se resuelvan los problemas del departamento”, ni tampoco “es un ámbito activo que legisle, controle, proponga y mantenga cercanía con los vecinos”.

Por el contrario, “nos estamos limitando solo a la participación y presencia en actos oficiales y actividades”, consideró.

Fernández señaló que los ediles recorren el territorio durante todo el mes y mantienen reuniones con vecinos, comisiones, organizaciones sociales, instituciones y trabajadores, donde reciben planteos y propuestas vinculados a distintas situaciones que requieren respuestas.

Sin embargo, afirmó que “parte de ese trabajo que desarrollamos encuentra dificultades al momento de transformarse en iniciativas concretas dentro de la junta”.

En ese marco, Fernández indicó que uno de los principales cuestionamientos refiere a la posibilidad de presentar proyectos de resolución. “Durante la actual legislatura no se está permitiendo a los ediles presentar este tipo de proyectos”, sostuvo Fernández, y agregó que “actualmente los planteos deben realizarse como iniciativas durante las sesiones ordinarias”.

En esa línea, cuestionó “la frecuencia de las sesiones” y “el tiempo disponible” para que cada representante exponga sus planteos. “La Junta sesiona ordinariamente una vez al mes y cada edil dispone de cinco minutos para presentar las situaciones recogidas durante su trabajo territorial”, expresó.

Fernández consideró que “no es un tiempo suficiente para presentar lo trabajado durante todo el mes”, y añadió que “no pasa solo por el tiempo, sino por las formas y este modelo de la junta que viene en degradación año tras año”.

El edil del Partido Comunista sostuvo que desde su sector han planteado reiteradamente “la necesidad de contar con una Junta con mayor trabajo legislativo”, capaz de abordar “los grandes temas del departamento y de mantener una relación más directa con los vecinos”.

Para el edil, la institución “debería recibir las demandas surgidas en el territorio, transformarlas en propuestas concretas y exigir respuestas al Ejecutivo Departamental”. Además, “debemos profundizar en la función de control sobre el cumplimiento de las normas y las leyes”, manifestó.

“La institucionalidad es importante y debemos respetarla, eso no está en discusión”, afirmó Fernández. No obstante, consideró que “respetar la institucionalidad no puede significar vaciarla de contenido”.

El edil también cuestionó que la Junta “pueda quedar reducida a una presencia protocolar en actos y actividades oficiales”, señalando además “el costo que algunas de esas actividades representan para los contribuyentes”.

“Hay que darle valor al trabajo del edil”

Fernández defendió el rol de los ediles departamentales y sostuvo que detrás de cada planteo existe una situación concreta que requiere atención.

“Hay que darle valor al trabajo del edil, porque en cada planteo que hacemos hay un vecino que espera una respuesta, una organización que necesita ser escuchada, o simplemente que se ejerza el control de la normativa”, expresó.

Fernández afirmó que “se necesita una Junta activa, presente, legislando, controlando, proponiendo y sobre todo cerca de la gente”.