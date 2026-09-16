Colonia Express inicia frecuencia entre Carmelo-Buenos Aires, con duras críticas hacia López Mena

Sebastián Planas afirmó que “nadie se mete con el grandote del barrio” y que “no ha sido fácil crecer en un contexto donde hay una empresa monopólica que no deja que crezca nada”.

El propietario de la empresa naviera Colonia Express, Sebastián Planas, confirmó que en octubre comenzará a trabajar una nueva línea que conectará el puerto de Carmelo, ubicada al noroeste del departamento de Colonia, con la terminal portuaria de Buenos Aires.

En diálogo con Radio Carmelo, Planas expresó que la decisión de esta nueva operación surgió a raíz de “algunas dificultades vinculadas a las terminales de Tigre, y de algunas pruebas realizadas entre la capital argentina y la localidad coloniense”.

En ese marco, la empresa llegará a Carmelo con un catamarán con estándares similares a los que utiliza en la conexión Buenos Aires-Colonia.

El empresario sostuvo que “el objetivo va más allá del transporte de pasajeros”. “Es un barco que está muy orientado a la actividad turística”, señaló Planas. La idea es que quienes lleguen desde Buenos Aires “puedan acceder directamente a una oferta turística en Carmelo, que incluya bodegas, gastronomía, hoteles, bicicletas y buses turísticos, entre otras actividades”.

En una primera etapa, la nueva operación comenzaría con cinco días de servicio por semana, de jueves a lunes, aunque el objetivo de la empresa “es ampliar posteriormente la frecuencia y que pueda operar todos los días”, adelantó Planas.

En cuanto al precio de los pasajes, todavía no existe una tarifa definitiva. El empresario señaló que “los valores se ubicarían en un rango similar al de otras propuestas turísticas de Colonia Express, particularmente los denominados day tours”.

“Nadie se quiere pelear con el grandote del barrio”

Consultado acerca de la demora de la llegada de esta línea al puerto de Carmelo, Planas indicó que “no ha sido fácil poder crecer en un contexto donde hay una empresa monopólica -en referencia a Buquebus- que no deja que crezca nada”.

“Cuando comenzamos con esta solicitud de operación, nuestro competidor automáticamente presentó un proyecto para realizar una nueva terminal y un mega proyecto, con un único objetivo de tratar de impedir de que nosotros llegáramos a esa localidad”, recordó Planas.

“Nunca hubo una terminal de las características que esa empresa vendió y pronosticó”, dijo el empresario naviero, y añadió que “actualmente la terminal está en estado calamitoso, de abandono”. “Hemos pedido a la Administración Nacional de Puertos (ANP) que ahora haga un reciclaje mínimo para poder operar”, manifestó.

No obstante, Planas felicitó a Buquebus por las inversiones desarrolladas últimamente. “Más allá de la competencia, hay que facilitar y aplaudir las inversiones de nuestros competidores”. Sin embargo, agregó que acá “el problema no son las inversiones, sino la actitud, ya que cada vez que se quiere competir se genera un conflicto”.

Consultado sobre la actitud de las autoridades en estos casos, Planas dijo que “siempre tienen una doble posición: hay voluntad de ayudar, pero nadie se quiere pelear con el grandote del barrio”, aseveró.

El empresario recordó una situación vivida en una inauguración durante la gestión departamental anterior, liderada por Carlos Moreira: “Recuerdo que en aquel momento todos llevamos el barco para presentarlo, y Moreira solo felicitó a Juan Carlos López Mena sobre los avances del China Zorrilla, y no hizo ni una mención acerca de nuestra empresa ni del barco que allí estaba presente”.

“Quiero hacer estas cuestiones de manera pública, porque todos por lo bajo te felicitan, pero cuando estás de frente todos le tienen miedo al pugilista del barrio”, manifestó Planas. “Cuando en los barrios hay una persona o una empresa con actitudes mafiosas nadie se quiere poner en contra de ella porque tiene temor”, expresó Planas, aunque aventó cualquier tipo de sospecha que ese accionar empresarial derivara en ataques personales.

“Y todas estas cuestiones son parte de la demora de nuestra llegada a esta terminal. Muchas idas y vueltas donde se prometieron cosas en Carmelo que no se cumplieron, porque el objetivo de quien lo pidió no era construir” una nueva terminal “sino era bloquearnos a nosotros”, señaló el propietario de Colonia Express.