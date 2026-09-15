Nicolás Viera apoya la creación de un ámbito interinstitucional para atender la problemática laboral en Colonia

Para el senador del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera, Colonia atraviesa una etapa particularmente compleja en materia laboral, después de años en los que el departamento se ubicó entre los territorios con mejores indicadores sociales y económicos del país. El dirigente frenteamplista, oriundo de Colonia y candidato a intendente por su fuerza política en las últimas elecciones departamentales, entiende que el deterioro de las fuentes de empleo se ha convertido en uno de los principales desafíos para el territorio.

En diálogo con la diaria, Viera vincula esa situación con una sucesión de cierres y dificultades empresariales que comenzaron incluso antes de la asunción del actual gobierno nacional. Entre los casos que menciona están el cierre de Yasaki, las dificultades de empresas vinculadas a la zona franca de Colonia y las situaciones atravesadas por el frigorífico de Tarariras, el matadero Rosario, Indulacsa y Granja Pocha. “Antes, incluso unos meses antes de que asumiera el nuevo gobierno del FA, ya comenzábamos a ver un debilitamiento de las fuentes laborales en el departamento”, sostuvo.

A su entender, algunas señales recientes permiten cierto margen para el optimismo. Mencionó la reactivación del matadero Rosario y el proceso de reconversión de Calcar como experiencias que muestran que existen posibilidades “cuando trabajadores, empresarios y autoridades buscan alternativas”. Pero el panorama general continúa siendo preocupante. “Lo cierto es que hay una masa importante de gente que aún sigue buscando empleo”, señaló. A eso agregó la situación de trabajadores cuyos seguros de paro vencieron sin que todavía se haya encontrado una salida laboral.

Para Viera, la respuesta no puede quedar concentrada en un solo nivel de gobierno. Considera necesario articular esfuerzos entre los ministerios de Industria, de Trabajo y Seguridad Social, otros organismos nacionales y la Intendencia de Colonia. “Necesitamos respuestas y salidas a esta situación que está muy compleja”, afirmó. Y aunque reconoció que encontrar soluciones no es sencillo, sostuvo que todos los actores con capacidad de decisión deben comprometerse con la búsqueda de nuevas fuentes genuinas de desarrollo.

Una nueva relación con la intendencia

La situación laboral aparece, para Viera, en un contexto de mayor diálogo entre el gobierno nacional y la administración departamental. El senador considera que la gestión del intendente Guillermo Rodríguez ha marcado una diferencia respecto a las anteriores en cuanto a su relación con la oposición. “Creo que se ha dado una apertura que marca un cambio absoluto sobre las gestiones anteriores, tanto del doctor Carlos Moreira como del doctor Walter Zimmer”, afirmó.

Viera destacó particularmente la disposición de Rodríguez a recibir planteos de la oposición y señaló que existe un vínculo fluido entre los dirigentes frenteamplistas con responsabilidades nacionales y la intendencia. “Yo me siento en muy buen vínculo, siempre tengo el teléfono abierto para resolver problemas y viceversa”, sostuvo.

A su juicio, esa disposición al diálogo también permite avanzar en proyectos que requieren coordinación entre distintos niveles de gobierno. Como ejemplo, mencionó la llegada de la Universidad de la República a Colonia, que consideró una demostración de que “cuando nos ponemos de acuerdo los diferentes actores políticos, logramos grandes cosas”.

Viera aclaró que su valoración no implica afirmar que las administraciones anteriores hayan tenido necesariamente una mala relación con la oposición, sino que atribuye parte de las diferencias a la impronta personal de quienes están al frente de los gobiernos.

Más recursos, más territorio

La discusión sobre Colonia forma parte, además, de una valoración más amplia que Viera hace sobre la relación del gobierno de Yamandú Orsi con los departamentos. Para el senador, uno de los principales aciertos de la actual administración ha sido precisamente fortalecer el diálogo con intendentes y consejos municipales.

En ese marco, destacó el incremento de los recursos que, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), terminan siendo administrados por las intendencias. Viera cuestionó el argumento según el cual el monto de esas transferencias estaría determinado directamente por la Constitución. Explicó que el artículo 214 establece el mecanismo general de distribución, pero no fija un porcentaje específico de los recursos recaudados que debe retornar a los territorios. Por eso, entiende que el aumento actual responde a una decisión política del gobierno nacional y al acuerdo alcanzado con el Congreso de Intendentes. También destacó el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, cuyos recursos llegan directamente a los municipios.

En su lectura, esa política constituye una de las fortalezas de la administración de Orsi, a quien atribuye una sensibilidad particular hacia las necesidades del interior, también vinculada con su experiencia previa como intendente.

Municipios para El General, Real de San Carlos y la Costa del Inmigrante

En ese marco, Viera se mostró partidario de profundizar el proceso de creación de municipios en el departamento de Colonia. El senador se manifestó a favor de la creación de municipios en El General y Real de San Carlos, en Colonia del Sacramento, y en la Costa del Inmigrante, cuya jurisdicción hoy es atendida por los municipios de Colonia Valdense y de La Paz CP.

Viera considera que los tres territorios tienen características propias que justifican la creación de gobiernos locales. No obstante, el legislador advierte que la municipalización no debería reducirse a la creación formal de una nueva institucionalidad. “Si uno no genera recursos genuinos al territorio que le quiere ceder poder, en lugar de descentralizar está desconcentrando”, afirmó.

Viera considera que la experiencia de los municipios uruguayos, iniciada en 2010, debería ser evaluada para determinar qué aspectos funcionan y cuáles necesitan ser modificados. Como ejemplo de las diferencias en la aplicación del modelo, señaló que Montevideo cuenta con ocho municipios para una población cercana al millón y medio de habitantes, mientras que Colonia tiene 13 municipios para una población de alrededor de 130.000 personas.

Más allá de esa disparidad, sostiene que en los territorios donde existe una comunidad organizada y una demanda por mayor cercanía de los servicios, la existencia de un municipio puede ser beneficiosa. “En un territorio es mucho mejor tener un municipio que no tenerlo”, afirmó. Para el senador frenteamplista, un gobierno local puede tener una capacidad de respuesta mayor frente a las necesidades cotidianas de los vecinos que una administración departamental ubicada a decenas de kilómetros.

En ese sentido, respalda específicamente los planteos para crear municipios en El General y Real de San Carlos. También considera que la Costa del Inmigrante reúne condiciones particulares: existe una comunidad organizada que reclama la municipalización y, además, una actividad turística que demanda servicios durante todo el año, pero especialmente durante la temporada estival. “Comparto la idea de que esos tres territorios puedan constituirse en municipios porque eso le va a dar, sin lugar a dudas, un cambio radical a la hora de organizarse como comunidad”, sostuvo.

El General y sus problemáticas

El crecimiento de El General en Colonia del Sacrameto es, según Viera, una muestra concreta de los problemas que puede generar una descentralización insuficiente. El senador recordó que el barrio tiene “una identidad territorial propia” y que, por su ubicación, trasladarse hacia el centro de Colonia implica salir geográficamente del barrio y circular por rutas nacionales. Para muchos vecinos esa distancia supone un costo adicional para acceder a servicios básicos, desde la atención hospitalaria hasta actividades culturales o trámites administrativos, indicó.

Viera destaca que en El General ya existe una presencia importante de servicios nacionales: jardín, escuela, centro María Espínola, policlínica y, eventualmente, el liceo 3 de Colonia en el barrio o sus cercanías. También mencionó la inversión prevista para ampliar la policlínica a partir de un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ASSE, pero considera que falta una mayor presencia del gobierno departamental. “Pensar que la sociedad crece, se transforma, se desarrolla tiene que ir aparejado con un mayor nivel de descentralización real de sus recursos”, concluyó.