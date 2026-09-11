Este domingo, en Colonia del Sacramento, habrá un encuentro rioplatense para discutir las consecuencias del encarcelamiento

Familias Presentes y organizaciones de Argentina y Costa Rica se reunirán en esa ciudad para debatir sobre cárceles, hacinamiento y derechos humanos, con actividades abiertas; este viernes se proyecta La mujer de la fila.

Las consecuencias del encarcelamiento no terminan en los muros de una cárcel, sino que también atraviesan a las familias de las personas privadas de libertad, modifican sus vínculos, condicionan su economía y, cuando hay niños y adolescentes involucrados, pueden afectar especialmente las relaciones afectivas, explica Gabriela Rodríguez, referente de Familias Presentes, a la diaria.

Sobre esa realidad se construye el trabajo de esa organización que desde hace cuatro años desarrolla tareas de sensibilización, visibilización e incidencia política, y que este fin de semana será una de las anfitrionas del Primer Encuentro Rioplatense de Familias de Personas Privadas de Libertad, que se desarrollará en Colonia del Sacramento.

La actividad reunirá durante tres días a familiares e integrantes de organizaciones de Uruguay y Argentina, además de participantes de otros países de la región. El encuentro tendrá instancias internas de intercambio y dos actividades abiertas al público: un cine foro este viernes y el domingo de mañana el conversatorio “Una conversación incómoda: siglo XXI, dignidad humana, derechos humanos, democracias y cárceles del Río de la Plata”.

Rodríguez explicó que la organización trabaja desde una perspectiva que busca mostrar que la prisión no afecta únicamente a quien está privado de libertad. “La cárcel no solamente afecta a las personas presas, sino también a todo un entorno familiar”, señaló. Las familias pueden sostener afectiva, emocional y económicamente a quien está encarcelado, pero también pueden experimentar un deterioro de los vínculos cuando, por diferentes razones, no pueden acompañarlo, agregó.

Los abordajes

Rodríguez detalló que Familias Presentes ha desarrollado dos líneas de trabajo estrechamente relacionadas: por un lado, actividades de sensibilización y visibilización de la realidad penitenciaria y de las familias; por otro, acciones de incidencia política. Para Rodríguez, ambas dimensiones forman parte de una misma estrategia: las experiencias y situaciones que la organización recoge en las puertas y dentro de las cárceles también sirven para formular propuestas y llevarlas al debate público y político.

Ese trabajo llevó también a establecer vínculos con organizaciones de otros países. Entre ellas, está Acifad, la organización argentina de familiares de personas privadas de libertad a la que pertenece Andrea Casamento, una de las participantes del encuentro de Colonia y también protagonista de la historia que inspira la película La mujer de la fila. Familias Presentes integra además la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad (Rimuf).

El intercambio regional, explica Rodríguez, permite comprobar que las situaciones tienen muchos puntos en común. Uruguay enfrenta una elevada tasa de encarcelamiento, mientras que otros países atraviesan escenarios especialmente críticos. La referente mencionó como ejemplos a Ecuador y El Salvador, donde, según señaló, “las políticas implementadas en nombre de la lucha contra el narcotráfico han generado situaciones muy graves”.

Mujeres que sostienen las familias

Aunque el nombre de la organización refiere a las familias y no exclusivamente a las mujeres, la participación femenina es ampliamente mayoritaria. Rodríguez explicó que en Familias Presentes participan apenas un par de varones y que esa proporción también se observa en las filas de las cárceles: “son fundamentalmente mujeres quienes concurren a visitar y sostener a las personas privadas de libertad”, expresó.

La diferencia también se expresa cuando quien está preso es una mujer. Las mujeres privadas de libertad reciben, en general, menos visitas y apoyo que los varones, mientras que muchas de las mujeres que permanecen afuera deben hacerse cargo simultáneamente de los hijos y de la economía familiar. Para Rodríguez, esa distribución está vinculada también a la forma en que socialmente se asignan las tareas de cuidado y a la necesidad “de revisar las masculinidades y el lugar que ocupan los varones en esas responsabilidades”.

Una red de encuentros

El encuentro reunirá a unas 50 personas, con una amplia mayoría de mujeres. “Para muchas de ellas será además una oportunidad para conocerse personalmente y compartir experiencias que hasta ahora circulaban entre organizaciones de distintos territorios. Algunas participantes uruguayas llegarán por primera vez a Colonia y algunas argentinas incluso tendrán su primera experiencia fuera de su barrio o localidad”, detalló.

El encuentro pretende, por eso, combinar el intercambio político y organizativo con el fortalecimiento de esos vínculos personales. “Es encontrarnos”, resumió Rodríguez, y “generar una instancia de visibilidad pública sobre una problemática que habitualmente permanece fuera de la discusión”.

Una “conversación incómoda”

Este domingo a las 9.30, en el local de Adeom Colonia (Domingo Baqué 319), tendrá lugar la principal actividad abierta del encuentro: el conversatorio “Una conversación incómoda: siglo XXI, dignidad humana, derechos humanos, democracias y cárceles del Río de la Plata”. La entrada será libre.

La mesa reunirá a Josefina Ignacio, del Comité Nacional de Prevención de la Tortura de Argentina; Andrea Casamento, de Acifad, Argentina; Giselle Amador, de Familia Penitenciaria Unida de Costa Rica; Gabriela Rodríguez, de Familias Presentes Uruguay; y Daniel Radío, comisionado parlamentario designado. La moderación estará a cargo de la periodista Azul Cordo.

La presencia de Josefina Ignacio permitirá incorporar la experiencia argentina en materia de prevención de la tortura y monitoreo de las condiciones de privación de libertad. Rodríguez explicó que el organismo cumple allí una función equivalente a la del Mecanismo Nacional de Prevención que funciona en Uruguay dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Radío, por su parte, participará desde su futura responsabilidad como comisionado parlamentario y desde una posición que, según la referente, ha sido históricamente crítica respecto del sistema carcelario y de la propia utilidad de la prisión como respuesta a los problemas de seguridad y desigualdad.

También estará Giselle Amador, de Costa Rica, cuya participación permitirá observar la transformación que ha experimentado el sistema penitenciario de ese país en los últimos años. Rodríguez señaló que Costa Rica presentaba importantes similitudes con Uruguay, pero “que en un período relativamente breve la situación de las cárceles cambió de manera drástica, importando el modelo Bukele de El Salvador”.

Casamento, en tanto, aportará la experiencia de dos décadas de trabajo en el campo de los derechos humanos y de las familias de personas privadas de libertad. Para Familias Presentes, es además una referente dentro de Rimuf y una interlocutora con la que mantienen vínculos desde 2023.

Este viernes, La mujer de la fila

La primera actividad abierta del encuentro será el cine foro con la proyección de La mujer de la fila, dirigida por Benjamín Ávila y protagonizada por Natalia Oreiro. La película, basada en una historia real y vinculada con la experiencia de Andrea Casamento, será exhibida este viernes 11, a las 19.00, en el teatro Bastión del Carmen, con entrada libre.