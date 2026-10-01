Día del Patrimonio: amplia agenda de actividades para disfrutar en el departamento de Colonia

Bastión del Carmen en Colonia del Sacramento (archivo, julio de 2026)

Bajo la consigna “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro”, distintas localidades colonienses diseñaron agendas para desarrollar este fin de semana.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

1 de octubre de 2026 - 8 minutos de lectura

A partir del viernes 2 y hasta el domingo 4, en las distintas localidades del departamento de Colonia se desarrollarán actividades en el marco de una nueva edición del Día del Patrimonio.

Visitas a museos, edificios históricos, espacios culturales, recorridos guiados, exposiciones, espectáculos artísticos y actividades educativas formarán parte de una programación que este año se desarrolla bajo la consigna “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro”.

Carmelo

Archivo y Museo del Carmen: “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro” Las actividades comenzarán el viernes 2, de 14.00 a 20.00, con una charla a cargo del historiador Daniel López Batista; además habrá una exposición temporal con material indígena.

El sábado 3, desde las 14.00 hasta las 18.30, habrá exposición abierta y recorrido guiado por las salas del Archivo y Museo del Carmen.

El domingo 4, de 10.00 a 13.00, habrá exposiciones y una proyección sobre temática indígena; Agustina Torrieri realizará una demostración sobre el uso del gong. El espacio cuenta con rampa inclusiva transportable, silla de ruedas y docente de lengua de señas uruguaya.

Casa de la Cultura de Carmelo: “Guyunusa: memoria y raíces”

El sábado 3, de 18.30 a 20.30, se realizará la apertura de la sala y de la muestra expositiva, con una bienvenida y una reseña sobre el tema del Día del Patrimonio.

El recorrido estará organizado en tres momentos: pasado, con referencias a Guyunusa, Salsipuedes, el patrimonio cultural y Pueblo de las Víboras; presente, con una proyección audiovisual, intervención artística y musical y la audición de la canción “Guyunusa”, y futuro, con una propuesta participativa. Actuación del grupo de danzas Estirpe Oriental.

Organizan: Comité Patriótico Femenino y Casa de la Cultura de Carmelo.

Estancia de Belén - Calera de las Huérfanas: recreación histórica

El domingo 4, de 17.00 a 20.00, se realizará la recreación histórica “Un día en la Estancia de Belén”. Cierre musical con la presentación de la Orquesta Juvenil del Sodre.

Organiza: Asociación Civil Movimiento Pro Calera de las Huérfanas y aliados.

Museo de la Industria Naval: “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro”

El viernes 2, a las 14.30, se realizará un conversatorio a cargo de un historiador invitado, cuyo nombre no fue detallado en la programación.

A las 16.30 se inaugurará la muestra “Ecos ancestrales: navegando por el legado indígena”, una propuesta educativa y cultural desarrollada por estudiantes de quinto año del liceo 2 de Carmelo. En tanto, el sábado 3, a las 14.30, se realizará una visita por la muestra y las instalaciones del museo.

Organizan: Museo de la Industria Naval, Liceo II Miguel Banchero Noaín y ONG Club de Amigos de Carmelo.

Subprefectura del puerto de Carmelo: medios marítimos y terrestres

El sábado 3 y domingo 4, de 10.00 a 18.00, habrá una muestra estática de medios marítimos y terrestres, junto con visitas guiadas al Centro de Control Carmelo.

Organiza: Armada Nacional.

Colonia cosmopolita

“Mostrando nuestras raíces”

El domingo 4, de 15.00 a 20.00, se realizará una celebración comunitaria organizada por la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata.

A las 16.00 habrá una exposición gastronómica y una muestra en el marco de los 150 años de la localidad, mientras que a las 18.00 se presentarán el coro local y el coro juvenil de la Intendencia de San José.

Organiza: Subcomisión de Cultura de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata.

Colonia del Sacramento

La capital departamental concentrará una extensa programación que incluye propuestas aeronáuticas, recorridos por el Barrio Histórico, museos, edificios institucionales, patrimonio indígena y actividades vinculadas con la historia naval y marítima.

Alas de Colonia: “Historia, patrimonio y vuelo”

Aeropuerto Internacional de Colonia Laguna de los Patos. El sábado 3, de 10.00 a 18.00, se podrá participar en una exposición guiada sobre la historia de la aviación en el departamento. También habrá una muestra estática de aeronaves civiles del Colonia Aero Club, un stand aeronáutico con colecciones de maquetas de aviones, drones y aeromodelos, además de material histórico. Se ofrecerán vuelos panorámicos con costo. Organizan: Colonia Aero Club y Aeropuerto de Colonia.

Asociación de Guías: “Nuestros nativos y el uso de la yerba mate”

El sábado 3 y domingo 4, a las 17.00, se realizará un paseo guiado por el Barrio Histórico, centrado en el legado del uso de la yerba mate. La actividad finalizará en Casa Abierta, donde se podrá conocer la planta de yerba mate.

Organiza: Asociación de Guías de Turismo de Colonia.

Barrio Histórico: “Raíces profundas de nuestra ribera”

El domingo 4, de 12.30 a 13.45, guías profesionales realizarán un recorrido por las raíces indígenas y su vinculación con el ambiente. La propuesta destacará especialmente la flora de la zona y combinará patrimonio, arte y poesía.

Organiza: Asociación Profesional de Guías de Turismo de Colonia.

Batallón de Infantería 4: museo y muestra de equipos

El sábado 3 y domingo 4, de 10.00 a 18.00, permanecerán abiertos el museo y la muestra de equipos de la unidad.

Faro de Colonia: recorrido por sus instalaciones El sábado 3 y domingo 4, de 10.00 a 18.00, se podrá realizar un recorrido por las instalaciones del Faro Histórico y conocer su funcionamiento.

Jefatura de Policía de Colonia: muestra histórica institucional

El sábado 3 y domingo 4, de 9.00 a 17.00, se realizará una visita guiada. Los visitantes podrán conocer la historia institucional de la Policía Nacional y de la Jefatura de Policía de Colonia, así como la historia del edificio, el salón histórico –que reúne bibliografía y documentos, arte e indumentaria–, las instalaciones internas y el martirologio de los policías caídos en cumplimiento del deber.

Museo de Colonia y Dirección de Patrimonio: “Educando desde las escuelas”

El domingo 4, de 10.00 a 12.00, personal de la Dirección de Patrimonio y de museos de la Intendencia de Colonia realizarán talleres en escuelas destinados a acercar nuevas investigaciones a maestros y niños. La propuesta contará con una “valija viajera” con materiales para complementar la experiencia.

Museo de Colonia, Espacio Dr. Bautista Rebuffo: visita libre

El sábado 3 y domingo 4, de 11.30 a 16.30, se realizarán visitas al museo.

Museo de Colonia, espacio indígena

El sábado 3 y domingo 4, de 11.30 a 16.30, habrá visitas guiadas por esa institución. El espacio cuenta con planta accesible sin obstáculos, códigos QR con audiodescripción y materiales para tocar.

Museo de Colonia, espacio portugués

El sábado 3 y domingo 4, de 11.30 a 16.30, habrá visitas libres.

Museo Naval: “Colonia, enclave marítimo”

El sábado 3 y domingo 4, de 10.00 a 18.00, se podrá recorrer la propuesta “Colonia, enclave marítimo”, que aborda la historia naval y marítima de la ciudad y su papel estratégico en el Río de la Plata.

Prefectura del puerto de Colonia: recorrido y exposición de móviles

El sábado 3 y domingo 4, de 10.00 a 18.00, se realizará un recorrido por la planta baja del edificio y la plaza de armas, acompañado de una breve descripción de las funciones de la Prefectura. También habrá una exposición estática de móviles marítimos, indumentaria náutica, elementos de seguridad, cartografía, equipos de navegación y comunicación y móviles terrestres.

Colonia Valdense

Sala Morel: una mirada desde la arqueología al arte indígena de la región

El viernes 2, de 18.00 a 19.30, se desarrollará una charla a cargo de las arqueólogas Maira Malán y Elena Vallvé, del Ministerio de Educación y Cultura.

Costa del Inmigrante

“Antes de nosotras: una costa de huellas, encuentros y memorias”

El domingo 4, en la plaza de deportes de Playa Fomento, la programación comenzará a las 12.00, con asado con cuero, seguido de un remate a las 13.00.

A las 16.00 se presentará una obra escénica a cargo de Las Bailarinas de Costa del Inmigrante. A las 17.30 actuará el grupo de danzas folclóricas Timbó, mientras que a las 18.00 será el cierre musical con Aminaray.

Juan Lacaze

Juan Lacaze tendrá una programación especialmente vinculada con el patrimonio arqueológico e indígena, además de propuestas de música, caminatas, recorridos en bicicleta y actividades de memoria.

Museo Arqueológico Mora: visitas y actividades sobre patrimonio indígena

El sábado 3, a las 11.00, habrá visitas guiadas. El domingo 4, el museo abrirá desde las 10.00 hasta las 13.00 y de 15.00 a 19.00, con recorrido libre y proyección de documentales.

También se desarrollará la intervención urbana “Marcas del pasado, miradas del futuro”, que consiste en la colocación en distintos espacios urbanos de Juan Lacaze de piezas cerámicas con diseños destinados a generar reflexión sobre la temática indígena. La iniciativa será protagonizada por adolescentes y jóvenes y constituye la segunda etapa del taller de cerámica desarrollado durante el año.

Organizan: Museo Arqueológico Mora, Biblioteca J. E. Rodó y PIAAD-DNE-MEC.

*“Arte, música y raíces en Juan Lacaze”

En el marco del Día del Patrimonio 2026, la Comisión de Turismo del Municipio de Juan Lacaze coordinará una agenda de actividades durante el sábado 3 y domingo 4, dentro de la programación “Arte, música y raíces en Juan Lacaze”, declarada de interés turístico por el Ministerio de Turismo. El sábado 3, a las 11.00, partirá desde el Museo Arqueológico Mora la caminata histórica “Huellas del pasado”. A las 16.00, desde el mismo lugar, comenzará “Juan Lacaze subterráneo: marcas del pasado, miradas del futuro”, un recorrido por cuatro lugares de memoria vinculados con el pasado indígena.

El domingo 4, a las 11.00, se repetirá la caminata “Huellas del pasado”. A las 15.00 partirá el “Bicitour arqueológico y natural: la ciudad en dos ruedas”, que recorrerá estaciones arqueológicas y paisajes naturales. La actividad contará con posibilidad de préstamo de bicicletas.

Finalmente, a las 16.00, el Centro Cultural Don Bosco será escenario del Concierto del Patrimonio del Núcleo Sodre Juan Lacaze, con el programa Un Niño, Un Instrumento.

Subprefectura del puerto de Juan Lacaze: exposición de medios

El sábado 3 y domingo 4, de 10.00 a 18.00, habrá una exposición de medios marítimos y terrestres.

Museo Puerto Sauce

El sábado 3 y domingo 4, de 10.00 a 21.00, el Museo Puerto Sauce inaugura sus muestras Presencias ancestrales y Memorias de un gigante, esta última relacionada con el club Cyssa de la ciudad lacazina.

Nueva Helvecia

Tanque de OSE: visita al mirador

El domingo 4, de 10.00 a 15.00, se podrá visitar el mirador del tanque de OSE, construido en 1948 por el arquitecto Luiggi Bogattini. La actividad está restringida a mayores de 12 años acompañados por un adulto responsable.

Nueva Palmira

Biblioteca Popular Jacinto Laguna. “Por las profundidades: huellas de Tacuabé”

El sábado 3 y domingo 4, de 19.30 a 20.45, se presentará una performance basada en el poema “Tabaré”.

Organiza: Biblioteca Popular Jacinto Laguna.

Museo Prof. Lucas Roselli: recorrido por la sala indígena

El sábado 3, de 19.30 a 21.30, se realizará un recorrido guiado por la sala indígena.

Prefectura del puerto de Nueva Palmira: muestra estática

El sábado 3 y domingo 4, de 10.00 a 18.00, se podrá visitar una muestra estática de elementos vinculados con la lucha contra la contaminación del medioambiente marítimo y fluvial.

Santa Ana

Hostería Don Guillermo: “77 años de historia”

El sábado 3 y domingo 4, de 11.00 a 16.00, se podrá visitar de forma gratuita la hostería Don Guillermo, construida en 1949 por iniciativa de la familia Greissing y proyectada por el arquitecto Miguel Odriozola. Los visitantes podrán conocer fotografías históricas de su construcción e inauguración, documentos y objetos antiguos. La propuesta incluirá, además, una proyección audiovisual que recorrerá la historia de la hostería desde sus orígenes hasta la actualidad.

Escuela 119: “Mi escuela, nuestra historia. Conociendo nuestras raíces”

Durante el sábado 3 y domingo 4, de 9.00 a 17.00, la escuela rural presentará trabajos de cada clase por tramo. El cronograma será el siguiente: a las 9.15, el tramo 1; a las 10.00 el tramo 2; a las 10.45 el tramo 3, y a las 11.30 el tramo 4. Cada jornada finalizará con una obra de teatro y títeres.