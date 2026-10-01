Operación Golfo: Jefatura de Colonia realizó 32 allanamientos y detuvo a 32 personas por una investigación por narcotráfico

El operativo se desplegó en Colonia, Canelones y Montevideo. Se incautaron drogas, armas, vehículos, dinero y teléfonos celulares; este viernes, ministro Carlos Negro realizará conferencia de prensa en esa jefatura.

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La Jefatura de Policía de Colonia realizó este jueves 1º de octubre la operación Golfo, un procedimiento que incluyó 32 allanamientos en distintos puntos de Colonia, Canelones y Montevideo y que culminó con 32 personas detenidas.

La investigación se originó a partir de actuaciones realizadas en el marco de las operaciones Delta y Dos Ríos y tenía como objetivo cumplir con 33 órdenes de detención vinculadas a una investigación por presunta negociación de estupefacientes, asistencia al narcotráfico, asociación para delinquir, lavado de activos, trata de personas menores de edad, retribución o promesa de retribución a menores, usurpación y receptación.

Los 32 allanamientos se realizaron en Colonia del Sacramento, Juan Lacaze, Rosario, Colonia Valdense, Nueva Helvecia, San Luis (Canelones) y Maroñas (Montevideo). En Colonia del Sacramento se realizaron cinco procedimientos; otros cinco en Juan Lacaze; tres en Rosario; tres en Colonia Valdense; 12 en Nueva Helvecia; tres en San Luis y uno en el barrio Maroñas.

El operativo contó con la participación de más de 100 policías y el apoyo de distintas unidades de la Policía Nacional, así como de las jefaturas de Soriano y Río Negro. La Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) brindó apoyo en los allanamientos realizados en San Luis y Maroñas.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas 32 personas: 30 de ellas tenían órdenes de detención vigentes, mientras que otras dos fueron detenidas en flagrancia.

Según informó el comando de la jefatura coloniense, este viernes el ministro del Interior, Carlos Negro, realizará una conferencia de prensa en Colonia del Sacramento para informar sobre este operativo.

Drogas y armas incautadas

Entre las sustancias incautadas se encuentran casi un kilo de cocaína, un kilo de marihuana, 33,45 gramos de pasta base y 23 plantas de marihuana.

La Policía también incautó cuatro revólveres, una pistola, cuatro escopetas y una pistola de fogueo, además de 53 cartuchos y seis vainas.

A esto se suman 59 teléfonos celulares, cinco computadoras, una tablet y cinco balanzas, además de 173.125 pesos uruguayos y 201 dólares.

En los procedimientos también fueron incautadas dos motos, dos automóviles y una camioneta. Entre otros objetos figuran una máquina rajadora de leña de 25 toneladas, un taladro y 41 tarjetas de crédito y débito pertenecientes a distintas instituciones financieras.

En forma paralela, la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP), dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, realizó requisas en las unidades 1 (PPP), 5 (Mujeres) y 14 Piedra de los Indios del Instituto Nacional de Rehabilitación. En esos procedimientos fueron conducidas seis personas privadas de libertad y se incautaron teléfonos celulares, cuchillos y otros cortes carcelarios.