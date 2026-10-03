Operación Golfo: 35 condenas en Colonia por narcotráfico, lavado de activos, asociación para delinquir y delitos sexuales

El ministro del Interior y el director de la Policía habían destacado el operativo realizado por la Jefatura de Policía de Colonia.

Cerca de las 5.00 de este sábado culminaron en el Juzgado de Colonia del Sacramento las actuaciones judiciales en el marco de la Operación Golfo, que se desarrolló en varias localidades del departamento y en otros puntos del país, así como en establecimentos penitenciarios.

La Operación Golfo había sido informada por la Jefatura de Policía de Colonia el jueves, luego de un despliegue que incluyó 32 allanamientos en distintos puntos del país. Posteriormente, el viernes, autoridades policiales colonienses presentaron los resultados de esa operación, junto al ministro del Interior, Carlos Negro, el director de la Policía Nacional, José Azambuya, y referentes de otras jefaturas del litoral oeste y de otras dependencias.

Las 35 condenas decretadas por la Justicia comprenden penas de entre 12 meses de prisión y siete años de penitenciaría y alcanzan a personas responsabilizadas por distintos delitos, vinculados principalmente al suministro y negociación de sustancias estupefacientes, así como también asistencia al narcotráfico, asociación para delinquir, tráfico interno de armas y municiones y lavado de activos.

Robert Taroco, José Azambuya, Carlos Negro y Paulo Costa, el viernes 2 de octubre, durante la conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de Colonia. Foto: Ignacio Dotti

La pena más elevada, de siete años de penitenciaría, fue impuesta por un delito continuado de suministro de sustancia estupefaciente ilícita y reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecutaran actos sexuales o eróticos. La persona condenada es un conocido comerciante de Juan Lacaze que se dedicaba al rubro de carnicerías, que también tuvo una destacada actividad como futbolista y entrenador en los torneos locales.

Otra de las condenas, de seis años de penitenciaría, correspondió a delitos de organización vinculados con la normativa sobre estupefacientes y lavado de activos.

Entre las penas de mayor duración también se encuentran una condena de cuatro años y seis meses por receptación, negociación agravada de sustancias estupefacientes y tráfico interno de armas y municiones; otra de cuatro años y cuatro meses por negociación agravada de estupefacientes y tráfico interno de armas y municiones; y varias condenas de cuatro años por delitos vinculados al suministro agravado de drogas, asistencia al narcotráfico y asociación para delinquir.

También fueron impuestas penas de entre dos y tres años y medio de penitenciaría por distintos delitos de suministro de sustancias estupefacientes, algunos de ellos cometidos a título oneroso. En varios casos, estos delitos fueron considerados en reiteración real con otros ilícitos, entre ellos, el tráfico interno de armas y municiones y la asociación para delinquir.

En otros casos, la Justicia condenó por delitos de asistencia al narcotráfico, suministro, negociación de sustancias estupefacientes y tráfico de armas. También hubo una condena de dos años y cuatro meses por asistencia al narcotráfico, tentativa de hurto especialmente agravado y reiterados delitos de fraude informático.

La condena de menor duración consignada por la Jefatura corresponde a un delito de encubrimiento, por el que se impusieron 12 meses de prisión.

Además de las 34 personas condenadas, el comunicado policial informa sobre una persona a la que la Justicia impuso medidas limitativas durante 180 días: fijación de domicilio, prohibición de salir del país sin autorización judicial y retención del documento de viaje.