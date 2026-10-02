Mevir proyecta por primera vez la instalación de 86 viviendas en Tarariras

La alcaldesa Marisel Saporiti destacó el anuncio como “un logro colectivo de muchos años” y de mucha gente que “se movió incansablemente para lograrlo”.

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Tras varios años de gestiones, Tarariras contará con su primer plan de Mevir, que contemplará la construcción de 86 viviendas en el actual período de gobierno.

La alcaldesa de Tarariras, Marisel Saporiti (Partido Nacional), explicó a la diaria que “la posibilidad surgió a partir de los cambios” introducidos en la Ley de Urgente Consideración aprobada en el anterior período de gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, que habilitaron a Mevir a intervenir en localidades de más de 5.000 habitantes. De acuerdo con el último censo, Tarariras cuenta con unos 7.700 habitantes, “por lo que quedó comprendida dentro de las localidades que pueden acceder a este tipo de intervención”, añadió la alcaldesa.

En Tarariras “siempre hubo necesidad habitacional porque es una ciudad que cuenta con varias fuentes de trabajo, siempre está en expansión y creciendo”, señaló Saporiti.

Según relató la alcaldesa, durante el período anterior “un grupo de vecinos comenzó a organizarse para plantear la necesidad de una intervención de Mevir en la ciudad”. En ese marco, “se lograron reunir a 158 familias interesadas en acceder a una solución habitacional”, destacó Saporiti.

La alcaldesa remarcó especialmente el trabajo realizado por Mathías Umpiérrez, un vecino que venía impulsando la iniciativa junto con otros actores de la comunidad y con quien actualmente se continúa trabajando.

El planteo continuó luego con las nuevas autoridades, expresó Saporiti, y recordó que, en octubre del año pasado, el diputado nacionalista, Mario Colman, coordinó un encuentro con el presidente de Mevir, Andrés Lima, y los alcaldes de Cufré y Conchillas, Anthony Müller y Martín Hernández, respectivamente.

“En Cufré y en Conchillas había intervenciones de Mevir; para nosotros era la primera, era una oportunidad que no habíamos tenido nunca”, explicó Saporiti.

La alcaldesa remarcó además que el proceso contó con la participación de dirigentes y representantes de distintos sectores políticos. “Trabajamos todos juntos para que esto se lograra. Es un trabajo que se hace en conjunto”, afirmó.

La definición adoptada por Mevir, expresada por Lima en el último Congreso de Intendentes, establece la intención de intervenir en Tarariras y contempla 86 soluciones habitacionales. Sin embargo, Saporiti aclaró que “todavía resta avanzar en distintas etapas de estudio y relevamiento antes de determinar cómo se distribuirán esas viviendas”.

En ese sentido, explicó que la institución cuenta con diferentes modalidades de intervención, que pueden incluir “la construcción de viviendas en un núcleo, soluciones en terrenos propios de las familias y la refacción de viviendas existentes”.

“Ahora comienza el tiempo de realizar diferentes estudios, relevamientos y coordinaciones entre nosotros y ellos para seguir avanzando”, explicó la alcaldesa.

“Al tratarse de la primera intervención del organismo en Tarariras, será necesario realizar un diagnóstico de las necesidades habitacionales de la localidad para definir las características concretas del proyecto”, señaló Saporiti.

En cuanto a los plazos, indicó que “desde Mevir se planteó que la intervención se desarrollará durante el actual quinquenio, aunque todavía no existe una fecha definida para el comienzo de las obras”.

La Intendencia busca aportar terrenos

Uno de los próximos pasos será determinar la disponibilidad y viabilidad de terrenos para el proyecto. En ese sentido, Saporiti indicó que ya comenzó a trabajar con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y con la Dirección de Planificación Territorial y Ambiente para identificar alternativas dentro de la cartera de tierras de la intendencia.

“Sería muy importante contar con tierras que se puedan donar y sirvan para la instalación de las viviendas, para que sea más fácil y agilizar el trámite”, señaló.

Saporiti destacó la disposición del intendente para facilitar el proceso y recordó que Rodríguez “manifestó su voluntad de realizar las gestiones necesarias para que la intervención pueda concretarse de la manera más rápida posible”.

“Proceso largo pero muy positivo”

El diputado Mario Colman valoró como muy positiva la llegada de Mevir a Tarariras. En ese sentido, en diálogo con Radio Mágica FM, dijo que “es una alegría enorme la construcción de viviendas en la localidad”.

No obstante, explicó que “estos trámites llevan un proceso largo y que hay que ser pacientes”. Colman recordó que, en el período pasado, el departamento de Colonia concretó viviendas de Mevir en Cerro Carmelo, Campana, Ombúes de Lavalle, y se culminó Barker hace pocos días, pero venía de un proceso de varios años atrás”.

Colman valoró “la decisión política del Frente Amplio de actuar de esta manera”. “El departamento de Colonia tiene más que merecido que se avance en construcciones de Mevir y que el gobierno actúe positivamente ante estos temas”, comentó.

Para el diputado, “es muy importante que un colectivo de vecinos se junte y trabaje por la llegada de estos planes”.

Colman dijo que Lima, durante su última comparecencia en el Congreso de Intendentes, confirmó que durante el actual quinquenio se iniciarán obras, aparte de Tarariras, en la localidad de Florencio Sánchez, en conjunto con la ciudad de Cardona, ubicada en el departamento de Soriano.

Buscan una solución para el CAIF Dientitos de Leche

La llegada de Mevir a Tarariras podría tener además otro impacto para la ciudad. Durante las gestiones realizadas ante el organismo, Saporiti planteó la necesidad de encontrar “una solución definitiva” para el CAIF Dientitos de Leche, que actualmente funciona en una vivienda perteneciente a Conaprole.

Según explicó, “el inmueble fue adaptado para funcionar como centro de atención, pero sus características edilicias generan limitaciones para el desarrollo de las actividades”.

“Hay una necesidad de que se construya un lugar definitivo para CAIF, porque hoy están trabajando en una casa que tiene la funcionalidad de una casa”, señaló la alcaldesa.

Actualmente, el centro atiende a 84 niños, aunque desde la institución entienden que podría ampliar su capacidad si contara con un espacio diseñado específicamente para funcionar como centro educativo.

Saporiti indicó que existe además un antecedente reciente que podría facilitar esta posibilidad, que es la de un convenio entre Mevir y CAIF que fue renovado durante este año.

En ese marco, desde la comunidad también se realizan gestiones ante el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), para avanzar en la posibilidad de contar con una sede propia para el CAIF.