Extrabajadores de hotel Casa del Sol evalúan acciones judiciales para cobrar indemnizaciones completas

14 de los 21 exempleados continúan negociando con la empresa, que en algunos casos propone pagar el equivalente a la mitad de los créditos laborales adeudados.

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El cierre del hotel Casa del Sol de Colonia, ocurrido el 31 de agosto, dejó a 21 trabajadores sin su fuente laboral. A dos semanas de la clausura del establecimiento, ubicado en el kilómetro 170 de la ruta 1, un grupo de exempleados continúa negociando el pago de las liquidaciones correspondientes, pero ante la falta de acuerdo analiza iniciar acciones judiciales.

Jaqueline Páez, extrabajadora del hotel, explicó en diálogo con la diaria que desde el cierre mantuvieron dos reuniones con representantes de la empresa. “En la primera, realizada a comienzos de este mes, la abogada de la firma nos presentó una propuesta económica para las liquidaciones, aunque en ese momento tampoco habíamos cobrado el salario correspondiente al mes de agosto”, comentó Páez.

Según relató, la oferta “estaba por debajo” de lo que los trabajadores entendían que les correspondía. “En mi caso particular, la propuesta presentada por la empresa no alcanzaba siquiera al 50% de la liquidación que había calculado, luego de haber consultado ante la oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Colonia”, indicó Páez.

El salario correspondiente al último mes de trabajo fue acreditado el lunes 7, pero la propuesta de liquidación de la empresa “no sufrió modificaciones sustanciales”, manifestó.

Ante esa situación, la mayoría de los trabajadores resolvieron recurrir a una abogada laboral para continuar las negociaciones con la empresa. Los exempleados plantearon como objetivo recibir entre un 75% y un 80% de lo adeudado, aunque su pretensión inicial “es cobrar la totalidad de las liquidaciones”, consideró la extrabajadora.

“Nosotros queremos el 100%, porque nos corresponde, pero podríamos negociar un convenio con un porcentaje menor”, explicó Páez.

Sin embargo, la extrabajadora sostuvo que “las propuestas realizadas por la empresa continúan siendo insuficientes”. Según indicó, en algunos casos “los acuerdos alcanzarían aproximadamente el 70% de lo reclamado, mientras que en otros se mantienen en torno al 50%”. El hotel Casa del Sol fue fundado por la familia Dalmás Díaz, poseedora de varias empresas e inversiones en Colonia del Sacramento, cuyos integrantes seguían al frente de ese emprendimiento al momento del cierre.

Páez comentó que, si bien los trabajadores no estaban afiliados al Sindicato Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu), “siempre mantuvimos, y más ante este caso, un nivel de organización interna”.

“Analizamos iniciar acciones judiciales”

De los 21 trabajadores que tenía el establecimiento, “algunos alcanzaron acuerdos individuales con la empresa”, estimó Páez, y añadió que “alrededor de 14 exempleados vamos a avanzar hacia una instancia judicial”.

La extrabajadora señaló que “las diferencias en los acuerdos también están vinculadas a la situación económica particular de cada persona”, ya que, “algunos trabajadores no pueden esperar los tiempos que implica un juicio, y eso es totalmente entendible”.

Consultada acerca de cómo recibieron la noticia del cierre, Páez manifestó que “justo ese día estaba libre y recibí un llamado en horas de la tarde donde me notificaron que se cerraba el hotel”. “Otros compañeros que estaban en funciones fueron notificados de que deberían retirar sus objetos personales y retirarse del lugar porque el hotel cerraba sus puertas”.

“Fueron momentos muy duros”, aseveró Páez, y cuestionó que los trabajadores “no recibimos previamente información sobre el cierre del establecimiento”. “La falta de aviso nos impidió anticiparnos y comenzar a buscar otras oportunidades laborales, a sabiendas de que actualmente Colonia está muy complicada laboralmente”, afirmó Páez.

Mientras tanto, los trabajadores lograron acceder al seguro de desempleo durante seis meses, pero Páez advirtió que “esa prestación no representa una solución de largo plazo”. “Con nuestro sueldo, el primero y segundo mes es bueno, pero ya el tercero tenemos que buscar trabajo”, explicó.

Respecto al futuro del hotel, en las últimas horas surgió alguna versión con respecto al cambio de matriz del establecimiento, incluido el posible funcionamiento de un residencial para personas mayores de edad.

“Hemos escuchado esa información, pero la empresa no nos dio ninguna información a nosotros”, afirmó Páez. “También se dijo que el establecimiento habría sido vendido a ciudadanos chilenos que tendrían previsto desarrollar allí un emprendimiento de características similares a un hostel”, explicó.

Páez señaló que, “si efectivamente el establecimiento retomara alguna actividad”, los exempleados esperaban que eso pudiera significar también una posibilidad de continuidad laboral. Por el momento, “son solo versiones y nada ha sido confirmado”, comentó.