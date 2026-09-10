Estudiantes del CERP de Colonia llevan 50 días de ocupación del centro educativo en rechazo al nuevo plan de titulación docente

La comunidad educativa reclama revisar los mecanismos de acreditación, garantías para estudiantes y egresados y una mesa de diálogo con el Codicen, el CFE y representantes de los CERP.

La ocupación estudiantil del Centro Regional de Profesores (CERP) del Suroeste, en Colonia del Sacramento, alcanzó este miércoles los 50 días ininterrumpidos. La medida comenzó el 30 de julio y se mantiene bajo una modalidad de ocupación pacífica y asamblea permanente, en rechazo a la resolución 3009/025, que establece un mecanismo de titulación para docentes en ejercicio en Educación Media.

En una proclama difundida este miércoles, la Organización de Estudiantes del CERP del Suroeste, el Centro de Estudiantes del Suroeste (CECERP SW) y el cuerpo docente reunido en sala ratificaron su oposición a la resolución y reclamaron modificaciones en la forma en que se instrumentará el reconocimiento de las trayectorias de los docentes que ejercen sin haber completado formalmente su carrera.

El planteo, sin embargo, no desconoce la existencia del problema que busca atender la resolución. Estudiantes y docentes señalaron que comprenden y comparten “la necesidad histórica de ofrecer alternativas de titulación a aquellos docentes que llevan años ejerciendo en las aulas, sin haber podido culminar formalmente la carrera”. En ese sentido, reconocen como experiencias válidas tanto la modalidad semipresencial como la formación presencial en el interior y los planes de apoyo a la finalización de carrera.

El punto de conflicto está, según expresaron, en cómo se reconoce la experiencia acumulada y qué lugar ocupa la formación académica en ese proceso. La proclama sostiene que la respuesta al problema estructural de la falta de titulación debe construirse “de manera equilibrada”, de forma que no se ponga en riesgo la formación pedagógica y disciplinar integral ni se desvalorice el recorrido realizado por quienes actualmente cursan las carreras o egresaron recientemente cumpliendo las exigencias académicas vigentes.

Foto: Ignacio Dotti

Uno de los principales reclamos apunta precisamente a establecer garantías para estudiantes y recién egresados. Los colectivos solicitan que el reconocimiento de la experiencia docente no termine desestimulando o desvalorizando a quienes completaron la carrera regular, incluyendo la totalidad de la carga horaria, los créditos y las prácticas supervisadas.

A esto se suma el pedido de revisar y ajustar los criterios de acreditación previstos en el nuevo mecanismo. Según la proclama, la acreditación de saberes debería complementarse de manera justa con las instancias teóricas y didácticas consideradas indispensables para el ejercicio de la docencia.

Reclamo de una mesa de diálogo

Los estudiantes y docentes también reclamaron la instalación de espacios de diálogo y negociación con las autoridades educativas. En concreto, plantean la conformación de mesas tripartitas con el CODICEN, el Consejo de Formación en Educación (CFE) y representantes de cada CERP, de modo que las posiciones de estudiantes y formadores sean contempladas en la definición de la política de titulación.

El documento incorpora además un reclamo de carácter más estructural: el fortalecimiento del Consejo de Formación en Educación mediante mayores apoyos económicos, becas de estudio e infraestructura. Para los colectivos, incrementar la cantidad de docentes titulados requiere atender las causas que están detrás del rezago en la culminación de las carreras, y no solamente modificar los mecanismos de titulación.

A 50 días del comienzo de la ocupación, estudiantes y docentes reafirmaron su disposición a participar en una solución que contemple la situación de quienes ya trabajan en el sistema educativo, pero que al mismo tiempo preserve la calidad de la formación docente y respete las distintas trayectorias formativas. “Por una formación en Educación inclusiva, equitativa y de calidad” y “por el diálogo, el consenso y el respeto a las trayectorias de estudiantes y egresados”, concluye la proclama.