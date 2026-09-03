Cierre de hotel Casa del Sol de Colonia deja a 25 personas desocupadas; empresa no pagará totalidad de las indemnizaciones

El hotel Casa del Sol, ubicado en el kilómetro 170 de la ruta 1, próximo a Colonia del Sacramento, comunicó a sus trabajadores el cierre del establecimiento para los próximos días.

Según supo la diaria, este lunes la gerencia de la empresa informó en forma personal de esa situación a cada uno de los 25 trabajadores afectados por esa resolución. En esos encuentros los empleados fueron notificados de que no recibirían el pago de los créditos laborales en forma completa, porque “la empresa no tiene plata” para hacer frente al monto global de las indemnizaciones. Si bien los trabajadores no estaban afiliados al Sindicato Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu), mantienen un nivel de organización interna, y de ese modo han presentado los reclamos correspondientes en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colonia del Sacramento.

Situación grave

Consultado sobre esta situación, el presidente de la Cámara Hotelera de Colonia, Miguel Slimovich, aseguró en diálogo con la diaria que la situación del sector es “gravísima” y reclamó medidas a nivel nacional y departamental. “El cierre de Casa del Sol, considerado emblemático y con una fuerte vinculación con la comunidad local, no debe analizarse como un hecho aislado”, señaló Slimovich, y añadió que “desde la pospandemia ya son 31 los hoteles que cerraron en el departamento de Colonia”.

El representante de esa agremiación empresarial señaló que durante los últimos meses también se produjeron nuevos cierres, aunque con menor repercusión pública. “Esta es más visible porque es un hotel emblemático y toma más relevancia por eso, pero cuando cerró un hostel o cerró otro hotel nadie lo registró”, explicó.

Para Slimovich la situación requiere ser analizada tanto a nivel departamental como nacional, porque los factores que afectan al sector exceden las posibilidades de acción de los gobiernos locales.

En esa línea, dijo que “acá hay un problema estructural que afecta a todo el sector”. “Uno de los principales problemas está vinculado con la pérdida de rentabilidad que sufrió la actividad hotelera desde la pandemia”. Desde entonces, Uruguay “acumuló una inflación cercana al 52%, mientras que el dólar pasó de valer 44 pesos a ubicarse actualmente en torno a los 40 pesos”, dijo Slimovich, y detalló que “una tarifa hotelera de 100 dólares en 2022 debería ubicarse actualmente en aproximadamente 150 dólares para mantener el mismo valor real”. Sin embargo, “llevar las tarifas a ese nivel dejaría a los hoteles uruguayos totalmente fuera de mercado”, advirtió.

Según explicó, a esto se suma “la presión ejercida por las plataformas de reserva online, como Booking, Expedia y Despegar, que también inciden en la formación de precios y en los márgenes de rentabilidad de los establecimientos”.

Medidas a nivel departamental y nacional

Entre las medidas que podrían adoptarse a nivel departamental, la Cámara Hotelera planteó la situación acerca de la contribución inmobiliaria. Slimovich comentó que mantuvo hace unos días una reunión con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, para analizar la situación y plantear alternativas. “Uno de los objetivos es equiparar las condiciones de Colonia con las existentes en Maldonado”, donde “los hoteles que permanecen abiertos durante todo el año cuentan con beneficios sobre la contribución inmobiliaria”.

“Se premia a los hoteles que están abiertos los 365 días del año”, señaló, y explicó que “el esquema incluye una exoneración que puede alcanzar aproximadamente el 70%, mientras que la parte restante se puede afrontar mediante prestaciones en especie”.

En Colonia, en tanto, “los hoteles realizan desde hace años un aporte al desarrollo turístico mediante la Cámara Hotelera, facilitando habitaciones sin costo para contribuir a la realización de eventos turísticos en el departamento”, expresó.

A nivel nacional, la Cámara Hotelera reclama la aplicación de la ley de alojamientos turísticos aprobada en 2024. Según explicó Slimovich, la norma “no busca prohibir los alojamientos que no son hoteles, sino establecer reglas para su funcionamiento y avanzar en su regularización”. El objetivo “es evitar situaciones de competencia desleal entre establecimientos que cumplen con todas las obligaciones formales y aquellos que funcionan de manera informal”, manifestó Slimovich.

El dirigente señaló que en el departamento de Colonia existen aproximadamente 3.000 camas hoteleras y cerca de 2.000 alojamientos irregulares o informales. “La falta de reglamentación de la ley aprobada en octubre de 2024 constituye uno de los problemas que todavía no fueron resueltos”, indicó.

Otro de los reclamos a nivel nacional es la aplicación del IVA a tasa cero durante todo el año y para todo tipo de huéspedes, una solicitud que, según afirmó Slimovich, “el sector viene planteando desde hace varios años sin obtener una respuesta favorable”.

El dirigente reconoció que “algunos de los factores que afectan al turismo, como el valor del dólar, no dependen de las autoridades departamentales”. Sin embargo, entiende que “existen medidas paliativas que sí pueden implementarse”. “Me parece que quizás no se está tomando medida de cuál es la envergadura y el nivel del problema” por parte de los diferentes estamentos de gobierno, expresó.