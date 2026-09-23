Intendencia de Colonia firmó contrato para la reconstrucción del camino entre Rosario y Barker

La obra abarcará 14 kilómetros y demandará una inversión de 54 millones de pesos, financiados entre el gobierno nacional y la comuna coloniense.

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El martes 22, la Intendencia de Colonia y la empresa Meliter S.A. firmaron el contrato para la ejecución de las obras de reconstrucción del camino que conecta la ciudad de Rosario con la localidad de Barker, en el departamento de Colonia.

La intervención abarcará más de 14 kilómetros y demandará una inversión superior a los 54 millones de pesos, financiada conjuntamente por el gobierno nacional y la comuna coloniense, a través del Programa de Caminos Rurales Productivos y el Fondo de Desarrollo del Interior.

El acto contó con la presencia del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, la secretaria general interina de la comuna, Sigrid González, el director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), José Manuel Arenas, el director de Obras, Gonzalo Santos, y la alcaldesa de Rosario, Daniela Amed, entre otras autoridades.

Durante el acto, la alcaldesa de Rosario expresó una gran satisfacción por la concreción del proyecto y señaló que esta obra “es de gran importancia para los habitantes de la zona, particularmente para quienes utilizan diariamente este camino por motivos laborales”.

Amed remarcó además “los vínculos existentes” entre Rosario y Barker y sostuvo que “la mejora de la conectividad contribuirá a elevar la calidad de vida de los vecinos y trabajadores de la región”.

Por su parte, Santos explicó que los trabajos a desarrollarse “comprenderán una reconstrucción de base, la aplicación de un tratamiento superficial y un tratamiento doble, con un riego final de niebla, además de la instalación de la correspondiente señalización”.

“El proyecto contempla asimismo obras de drenaje y alcantarillado, mejoras en los accesos, luminarias solares y medidas destinadas a reforzar la seguridad vial y peatonal”, señaló el funcionario municipal.

Además, entre las intervenciones previstas se encuentra la construcción de una vereda de aproximadamente 60 metros frente a la escuela rural de Barker. Según explicó Santos, “esta obra fue solicitada por el intendente Rodríguez y se vincula también con la celebración de los 125 años de la localidad”.

Coordinación entre los tres niveles de gobierno

Durante su intervención, José Manuel Arenas resaltó el trabajo conjunto entre el gobierno nacional, la Intendencia de Colonia y el Municipio de Rosario para alcanzar la concreción del proyecto.

El director de Descentralización de OPP recordó que “hace aproximadamente un año junto al intendente Rodríguez y técnicos del organismo, se recorrió el departamento con el objetivo de identificar y promover proyectos considerados estratégicos para distintas zonas”.

En ese marco, mencionó que tanto la obra de la avenida Carminillo Mederos, en Juan Lacaze, como la reconstrucción del camino entre Rosario y Barker, “alcanzaron en un período de 20 días la instancia de firmas de sus respectivos contratos, por lo que permitirá avanzar hacia su ejecución”.

Además de los 14 kilómetros de reconstrucción de camino que se desarrollarán, Arenas valoró que el proyecto “incorpora diferentes componentes destinados a mejorar la seguridad, el drenaje y las condiciones de circulación”.

Para la zona, “el camino constituye una vía de comunicación de importancia tanto para los habitantes como para la actividad productiva”, recordó Arenas, y añadió que “por lo que su recuperación apunta a fortalecer la conectividad y facilitar el desplazamiento de trabajadores y productores”.

Por último, el intendente Rodríguez destacó la importancia de la obra para Barker y su entorno, “especialmente en el marco de la celebración de los 125 años de la localidad”.

El jefe comunal hizo referencia “al impacto” que tendrá la mejora del camino para la producción del departamento y sostuvo que la administración departamental “busca atender las necesidades de las distintas localidades, independientemente de su tamaño”.

El jefe comunal destacó además la participación de Meliter S.A., empresa que actualmente también ejecuta la obra de ingreso a Carmelo, y adelantó que la intendencia “continuará trabajando en otros corredores estratégicos del departamento”. En ese sentido, mencionó entre los próximos proyectos la intervención en la ruta 53.