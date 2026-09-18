Operación Vórtice: imputan a un hombre por homicidio registrado en Parque Ferrando de Colonia del Sacramento

Pocas horas antes de cometer ese crimen, el homicida se había fugado de la cárcel de Piedra de los Indios; otras cuatro personas fueron vinculadas a esa causa.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Una investigación desarrollada por la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) de Colonia del Sacramento permitió esclarecer el homicidio ocurrido el 30 de junio en el Parque Ferrando de la capital departamental.

El 28 de junio, un recluso que se había fugado del establecimiento penitenciario Piedra de los Indios, mató a un hombre de 40 años y luego originó un simulacro de secuestro de una menor en una finca ubicada en el barrio Los Nogales, en el acceso a la capital coloniense.

En las últimas horas, la Jefatura de Policía de Colonia informó que cinco personas quedaron vinculadas a la causa y que la Justicia dispuso cuatro condenas, con penas que van desde 12 meses hasta 12 años de prisión, además de prisión preventiva para un quinto implicado.

El trabajo de la BDA, con apoyo del Grupo de Reserva Táctica, llevó adelante un procedimiento que culminó con tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital departamental y permitió avanzar en el esclarecimiento del homicidio.

De acuerdo con la información proporcionada por la Jefatura, durante los procedimientos fueron detenidas tres personas mayores de edad, todas ellas con antecedentes penales. Además, otras dos personas que ya se encontraban privadas de libertad fueron llevadas ante la sede judicial en el marco de la investigación.

En los allanamientos se incautó una serie de elementos considerados relevantes para la causa; es el caso de un arma de fuego, un cañón con mecanismo de disparo, 70 municiones de diferentes calibres, diez teléfonos celulares, una computadora portátil, dos tarjetas de memoria micro SD y una camioneta.

Tras las actuaciones policiales y la correspondiente audiencia judicial, la Justicia resolvió la situación de los cinco involucrados.

Cuatro personas fueron condenadas por su responsabilidad en distintos delitos, entre ellos homicidio, autoevasión, porte de arma en lugares públicos, porte de arma modificada, violación de domicilio, simulación de delito, tráfico interno de armas y municiones, encubrimiento, suministro de sustancias estupefacientes y receptación.

En tanto, para el quinto implicado la Justicia dispuso prisión preventiva durante 90 días mientras continúa la investigación y se reúnen nuevos elementos vinculados a la causa.

Se trata del segundo homicidio aclarado en el último mes por la jefatura coloniense, teniendo en cuenta que en los últimos días se aclaró un caso ocurrido en Carmelo el pasado 10 de agosto.