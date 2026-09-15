Traidores, Los Tipitos, No Te Va Gustar y Zeballos actuarán en la Plaza de Toros de Colonia, entre octubre y diciembre

El centro de espectáculos coloniense se prepara para un cierre de año cargado de música, con una agenda que reunirá a destacados artistas uruguayos y argentinos.

Con los recuerdos cercanos de espectáculos impactantes registrados en las últimas semanas, como aquellos que realizaron las bandas argentinas Turf y Guasones, la programación en la Plaza de Toros continuará el viernes 9 de octubre con la llegada de Traidores a la sala Uruguay Natural (ex Multiespacio).

La histórica banda uruguaya celebrará los 40 años de Montevideo agoniza, disco fundamental para la historia del rock nacional y una de las obras más emblemáticas de su trayectoria.

En tanto, el sábado 7 de noviembre será el turno de Los Tipitos. La banda argentina llegará a la carpa ubicada en el ruedo central de la Plaza de Toros para protagonizar el cierre del ciclo Tanda, que tendrá en esta presentación su último espectáculo del año.

La agenda continuará el sábado 5 de diciembre con el regreso de No Te Va Gustar al escenario principal del recinto. La exitosa banda uruguaya presentará Florece en el caos en un show que ya tiene entradas agotadas, según comunicó la banda mediante sus redes sociales. En efecto, más de 4.300 personas verán al grupo liderado por Emiliano Brancciari, que en Uruguay también se presentará en Salto, el viernes 4, y en el Velódromo de Montevideo, el sábado 12.

Finalmente, el domingo 13 de diciembre, Zeballos llegará a la sala Uruguay Natural con su tour El amor fiado. El músico presentará una potente propuesta en vivo que recorrerá su presente artístico y algunas de las canciones más destacadas de su carrera.

Plaza de Toros abierta todos los días

El recinto amplió sus días de apertura y ahora puede visitarse todos los días, con una propuesta que integra patrimonio, historia y nuevas experiencias. Desde su reinauguración, en 2021, la plaza continúa agregando nuevas propuestas para sus visitantes.

El horario de domingo a viernes es de 10.00 a 18.30, y los sábados de 10.00 a 19.00. Los jueves, los colonienses ingresan gratis.