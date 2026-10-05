Junta de Colonia aprobó llamado a sala a integrantes del Municipio de Ombúes de Lavalle

El planteo realizado por la bancada del Frente Amplio también consiguió los votos de los ediles Alejandro Fioroni, del Partido Nacional, y Malvina Saret, del Partido Colorado.

La Junta Departamental de Colonia resolvió la semana pasada llamar a sala a los integrantes del Concejo Municipal de Ombúes de Lavalle, a partir de una iniciativa presentada por la bancada del Frente Amplio. Sin embargo, la moción tuvo un respaldo acotado: solamente el edil nacionalista Alejandro Fioroni y la colorada Malvina Saret acompañaron el planteo.

La convocatoria tiene como antecedente una visita realizada el 3 de agosto por la Comisión de Descentralización de la Junta al Municipio de Ombúes de Lavalle encabezado por el alcalde Antonio Dávila. Durante esa instancia, varios integrantes del concejo plantearon cuestionamientos sobre el funcionamiento del gobierno local y señalaron situaciones que, a su entender, podrían no ajustarse a las disposiciones de la Ley de Descentralización y al reglamento de los municipios.

Entre los aspectos señalados estuvieron la forma y los plazos de convocatoria a las sesiones. Según explicó en agosto a la diaria el edil frenteamplista Emmanuel Martínez, los concejales manifestaron que las citaciones no siempre eran realizadas con las 48 horas hábiles de anticipación previstas por la normativa y que, en algunas oportunidades, tampoco recibían el orden del día.

También se planteó que las invitaciones dirigidas al municipio eran recibidas por el alcalde Dávila, sin que necesariamente fueran distribuidas entre los restantes integrantes del concejo. A esto se sumó un cuestionamiento sobre la publicidad de las sesiones, dado que, según los planteos recogidos por la Comisión de Descentralización, el público no tendría mecanismos adecuados para conocer cuándo se realizan.

Otro de los asuntos mencionados estuvo relacionado con el funcionamiento interno del municipio y con decisiones que, según los concejales, no habrían sido adoptadas de manera colectiva. Martínez sostuvo entonces que había decisiones tomadas por el alcalde “desoyendo la voluntad del resto de los concejales”.

El edil frenteamplista había señalado que el municipio es un órgano colegiado y que si bien el alcalde cuenta con atribuciones específicas, existen decisiones que deben ser adoptadas por el conjunto del concejo y, cuando corresponde, mediante el mecanismo de mayorías.

Llamado a sala

Para la bancada del Frente Amplio, los planteos surgidos durante la visita justificaron profundizar el control político de la Junta Departamental. La bancada presentó un llamado a sala al Concejo Municipal de Ombúes de Lavalle con el objetivo de conocer su funcionamiento.

Martínez había diferenciado el trabajo realizado por la Comisión de Descentralización del mecanismo de llamado a sala. Según explicó, la comisión permitió conocer de primera mano las situaciones planteadas por los concejales, mientras que la comparecencia ante el plenario permitiría que los integrantes del gobierno local respondieran formalmente sobre los distintos cuestionamientos.