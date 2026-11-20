El secretario de Presidencia sostuvo que no habrá excepciones normativas para la comunidad que proyecta instalarse en +Colonia; ediles valoraron el encuentro, aunque plantearon reparos por el manejo institucional del tema.

En la tarde del jueves 19, el secretario general de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, se reunió con integrantes de la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) de Colonia, en un encuentro que tuvo como uno de sus principales asuntos el acuerdo anunciado entre el desarrollo urbanístico +Colonia y la empresa estadounidense Praxis.

La reunión se desarrolló en la sede del FA en Colonia del Sacramento, luego de la inauguración de la Zona Franca de servicios Del Plata, y se extendió durante casi tres horas. La instancia permitió concretar un encuentro que los ediles habían solicitado en setiembre al presidente Yamandú Orsi, luego de que se conociera el acuerdo entre +Colonia y Praxis, que proyecta una inversión superior a los 1.000 millones de dólares y la llegada progresiva de unos 2.700 integrantes de esa comunidad tecnológica.

En declaraciones realizadas a Canal 3 antes de la reunión, Sánchez defendió la importancia de captar inversiones y atraer actividades intensivas en conocimiento, aunque subrayó que quienes pretendan radicarse en Uruguay deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes.

“Uruguay está en condiciones, por el talento que tiene y somos capaces de seguir innovando, de atraer gente calificada, atraer negocios que son intensivos en conocimiento, yo creo que eso es clave para el desarrollo del país”, expresó.

El funcionario planteó que “el país debe avanzar hacia un modelo de producción agropecuaria que incorpore cada vez más tecnología, innovación y servicios”. “Somos un país agropecuario, pero tenemos que seguir por la senda de ser un país agrointeligente”, afirmó, y consideró que la generación de oportunidades laborales y la radicación de nuevos negocios “constituyen una buena noticia”.

Consultado por la controversia que rodea a Praxis y las posiciones que han expresado integrantes de esa comunidad en el ámbito internacional, Sánchez reconoció que se trata de un asunto que genera polémica, pero sostuvo “que esas discusiones deben ubicarse en su contexto”. “En Uruguay, todo empresario que quiera venir a invertir lo puede hacer respetando las leyes de Uruguay”, señaló. En ese sentido, indicó que lo que está planteado “es un desarrollo inmobiliario impulsado por emprendedores que identificaron una oportunidad de inversión y que pretenden radicarse en el país”. “En Uruguay, el Estado de derecho se respeta, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y todos cumplimos con las leyes de Uruguay”, remarcó.

“Sin trámites iniciados” y “sin excepciones”

El edil frenteamplista Emmanuel Martínez, en diálogo con la diaria, calificó la reunión con Sánchez como “muy positiva” y destacó su disposición para escuchar los planteos de los integrantes de la bancada de esa fuerza política en la junta coloniense. Según explicó, el pedido de entrevista había sido dirigido a Orsi, porque el presidente había mantenido un encuentro con Dryden Brown, fundador y CEO de Praxis, durante su visita a Estados Unidos, pero no respondía a una necesidad de carácter institucional de reunirse necesariamente con el mandatario.

“Que haya sido el secretario de la Presidencia, para mí, colma las expectativas”, expresó Martínez. No obstante, consideró que el encuentro se produjo “un poco más tarde de lo ideal”, debido a que durante el tiempo transcurrido se habían sucedido distintas situaciones y declaraciones públicas sobre el proyecto.

Entre ellas, mencionó la comparecencia del fundador de +Colonia, Eduardo Bastitta, ante la Junta Departamental y, especialmente, la conferencia de prensa que Bastitta y el intendente Guillermo Rodríguez brindaron en la Torre Ejecutiva antes de que la bancada frenteamplista fuera recibida por las autoridades nacionales. “Yo se lo manifesté al secretario de Presidencia, entendía que eso había sido un error”, señaló el edil.

Martínez destacó que durante la reunión hubo un intercambio específico sobre la situación de Praxis y que Sánchez transmitió una posición firme del gobierno nacional respecto del cumplimiento de las normas. “Manifestó una posición bastante rígida por parte del gobierno que me pareció muy pertinente: que no hay excepciones posibles”, relató.

En esa línea, el edil explicó que Sánchez planteó que las personas que quieran instalarse en Uruguay deberán hacerlo bajo las mismas condiciones que cualquier otro inmigrante, con las obligaciones correspondientes en materia de documentación, tributación y seguridad social. “La ley es pareja para todos, y no hay posibilidad de excepción ninguna respecto de las normas nacionales y departamentales, salvo que la junta apruebe otra cosa”, resumió Martínez.

Otro de los aspectos que destacó el representante frenteamplista fue la información proporcionada por Sánchez acerca de la situación administrativa de los proyectos. Según transmitió el secretario de Presidencia, hasta el momento no se había iniciado ningún trámite ante organismos estatales por parte de WorkNomads ni de Praxis. “Por ahora es simplemente un anuncio de inversiones”, señaló Martínez al sintetizar lo conversado.

Blanqueo de cortocircuitos

Además de abordar específicamente el acuerdo entre +Colonia y Praxis, los ediles plantearon a Sánchez algunos desacuerdos vinculados con la forma en que se había desarrollado la relación entre el gobierno nacional y los representantes políticos del departamento.

Martínez recordó que el año pasado una delegación importante del gobierno nacional, encabezada por el propio Orsi, había visitado el emprendimiento +Colonia, sin que la bancada frenteamplista de la Junta Departamental hubiera recibido una comunicación previa sobre esa actividad. “Nosotros nos enteramos por la prensa, nadie nos había informado previamente de eso”, expresó.

El edil consideró que esa situación había sido “una oportunidad perdida” para mejorar los mecanismos de coordinación y comunicación entre el gobierno nacional y los representantes departamentales, no solamente en relación con +Colonia, sino también frente a otros asuntos de interés para el departamento. Según explicó, durante la reunión quedó planteado el compromiso de mejorar esos mecanismos de relacionamiento.

Martínez también valoró el intercambio político que se produjo durante el encuentro, y consideró que Sánchez hizo una exposición interesante sobre la orientación general del gobierno y sus perspectivas de desarrollo. “Así como Fernando Pereira suele ser el que mejor defiende al gobierno, Alejandro Sánchez suele ser el que mejor explica al gobierno”, afirmó.