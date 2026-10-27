Orsi se reunió con compañía tecnológica que se instalará en +Colonia: se prevé una inversión de más de 40 millones de dólares

La compañía WorkNomads, que tiene previsto construir un edificio con 200 habitaciones para sus empleados, apunta a replicar una experiencia previa en Bulgaria.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, recibieron el lunes en la Torre Ejecutiva al propietario del proyecto +Colonia, Eduardo Bastitta, y a la fundadora de WorkNomads, Katrien Meire. El empresario argentino y la empresaria belga llegaron a la Torre Ejecutiva acompañados por el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y al término del encuentro brindaron una conferencia de prensa para dar detalles del desembarco de la tecnológica en el proyecto +Colonia, que se desarrolla en las costas del río Uruguay.

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de una compañía de “servicios y productos nativos de IA [inteligencia artificial], con más de 200 colaboradores de 40 nacionalidades”. Lo que se plantea para +Colonia es la construcción de un edificio “con más de 200 habitaciones, 1.300 metros cuadrados de coworking y casi 3.500 metros cuadrados de espacios comunes” para los trabajadores de la propia WorkNomads. Según se detalló, la idea es que las obras inicien en 2027 y terminen a finales de 2029.

Meire dijo que se trata de un concepto denominado “democracia espacial”, según el cual las construcciones para los trabajadores “se destinan a los espacios compartidos y no a unas pocas habitaciones premium”. Esta experiencia estaría alineada con la primera base de la compañía, llamada WN LAB Hotel Sofia. Según se informó, se trata del “mayor hotel híbrido de coliving y coworking de Bulgaria, con 120 habitaciones”.

“Está muy avanzado el proyecto, ya está en una instancia de licitación”, destacó Bastitta en la conferencia de prensa. El empresario apuntó que se está trabajando en la obtención de “los permisos con la intendencia para poder iniciar las obras a principios del año que viene”. “El proyecto WorkNomads está enmarcado dentro de lo que nosotros llamamos el Distrito Génesis, que es el primer barrio que estamos construyendo”, agregó el responsable de +Colonia.

Sobre el proyecto de +Colonia en general, remarcó que actualmente se cuenta con “500 unidades en construcción” y se espera sumar “otras 500 unidades adicionales” en 2027. “Estoy hablando de unidades de departamentos que van acompañadas por locales comerciales, edificios de oficinas, clubes deportivos y un montón de otras obras que estamos encarando”, comentó Bastitta.

El empresario aseguró que en la reunión Orsi “expresó su gran apoyo hacia el proyecto” y, en general, hacia este tipo de inversiones, que van en línea con “la instalación de compañías globales”. Señaló que, en particular, el mandatario valoró que la iniciativa promueva la “radicación de jóvenes de todo el mundo” en Uruguay.

Bastitta dijo que existe la “oportunidad” de que uruguayos “que se fueron vuelvan”, pero también de “invitar a vivir a Uruguay a jóvenes talentos de todo el mundo”. “Pocas iniciativas tienen tanto impacto económico y en el empleo como la de generar inmigración de talento”, expresó.

El posible impacto

Por su parte, Meire remarcó que el proyecto cuenta con una “infraestructura económica” que quedará en evidencia a partir de los empleos que se esperan brindar.

Bastitta puntualizó que se esperan “tres fuentes de empleo”: una vinculada a “la construcción” del edificio; otra asociada a la “actividad principal”, esto es, la economía del conocimiento, que requiere “alta calificación”; y una tercera vinculada a los servicios que requieran las personas que se instalen en +Colonia.

Sobre el “volumen de inversión”, Bastitta dijo que los inversionistas “no tienen todavía una cifra específica”, aunque apuntó que el número que se maneja está entre 40 y 45 millones de dólares.

Meire detalló que la mitad de los empleados del proyecto en Bulgaria son búlgaros, por lo que “la idea es generar esas oportunidades para el talento local”.

Bastitta, en tanto, desestimó cualquier vínculo de la iniciativa con el proyecto de Praxis y remarcó que, por más que WorkNomads se defina como “una nación sin país”, se trata de “una compañía”.

“Eso no quiere decir que nosotros no creamos en los países, en las reglamentaciones o en las autoridades locales. Las oportunidades están disponibles para todos, independientemente de dónde hayamos nacido, dónde estemos viviendo o qué nacionalidad tengamos”, añadió Meire, en referencia al concepto de “una nación sin país”.