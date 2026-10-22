+Colonia firmará acuerdo con comunidad Worknomads, definida como “una nación sin país”

El 4 de noviembre, a las 19.00, la Junta de Colonia recibirá en sesión extraordinaria al empresario Eduardo Bastitta, propietario del emprendimiento +Colonia, para explicar acerca del acuerdo alcanzado con Praxis, una comunidad tecnológica de Estados Unidos dedicada a la inversiones en criptomonedas, vinculada al sector de la inteligencia artificial y que en más de una oportunidad ha expresado la intención de construir una suerte de autarquía en varios puntos del planeta que, por diferentes razones, ha ido descartando.

En ese marco, en la sesión desarrollada el miércoles 14, la Comisión de Asuntos Internos de la junta coloniense aprobó la convocatoria propuesta por el edil del Frente Amplio (FA) Pedro Leizagoyen, quien había solicitado la presencia del empresario argentino para dar explicaciones acerca del acuerdo que tomó estado público el mes pasado y que, en principio, alcanzaría una inversión de 1.000 millones de dólares en las instalaciones que se vienen desarrollando en la zona de El Calabrés, a unos 10 kilómetros de Colonia del Sacramento.

En la sesión llevada a cabo el 30 de setiembre, Leizagoyen renunció a la Comisión de Seguimiento del Proyecto +Colonia. Esta renuncia se dio en el marco de un fuerte enojo con su propia bancada, a quien le pedía una postura más firme en contra de la situación que rodea a la empresa, que a mediados de 2027 tendrá disponibles 500 unidades residenciales para entregar en las obras que viene desarrollando en el lugar, denominadas Quartier y El Muelle II. Tras la renuncia de Leizagoyen, el edil Martín Collazo quedó como representante de la bancada del FA y Federico Olaverry como suplente. En tanto, la representante del Partido Colorado (PC) es Malvina Saret, mientras que del Partido Nacional (PN), Alejandro Fiorini.

Reunión de seguimiento

La Comisión de Seguimiento del Proyecto +Colonia, conformada por el director de Ambiente y Planificación de la Intendencia de Colonia, Miguel Asqueta, los ediles de los tres partidos con representación en la junta y un representante de la empresa, se reunieron ayer por primera vez tras el anuncio del acuerdo alcanzado con Praxis.

Según supo la diaria, durante el encuentro, se presentaron avances de obras y se solicitó la habilitación para avanzar en nuevas edificaciones en dos nuevas manzanas correspondientes al mismo predio. Según los empresarios, la construcción que se viene desarrollando alcanzó más de un 60% de avances.

Acuerdo con Worknomads, una “nación sin país”

En las últimas horas surgió la noticia de que +Colonia cerró un acuerdo con otra empresa internacional, denominada Worknomads, una empresa de ingeniería, consultoría y servicios remotos que funciona como una comunidad global de profesionales y nómadas digitales.

En la página web de +Colonia se destaca que “Wornomads es la primera empresa global en desembarcar en +Colonia para desarrollar su propio distrito corporativo. Es un proyecto que no compite con un hotel ni con un coworking: los combina y los supera. Es un coliving premium diseñado específicamente para nómadas digitales y profesionales remotos, donde alojamiento, trabajo y vida social conviven bajo el mismo techo”.

“La combinación de Worknomads y +Colonia consolida a Colonia del Sacramento como un ecosistema completo para nómadas digitales, startups y corporaciones globales”, se detalla.

En ese sentido, la web indica que “Uruguay cuenta con beneficios fiscales y residencia para nómadas digitales con requisitos flexibles de inversión o permanencia; cuenta con beneficios tributarios que no grava la renta mundial, solo los ingresos generados dentro del país, y tiene procesos claros para visas y residencias temporales”.

Fuentes políticas consultadas por la diaria remarcaron que, en el mismo marco que con Praxis, “estos son acuerdos entre privados y que los desarrolladores de +Colonia están facultados a vender el complejo de la manera que mejor les beneficie”. Según establecieron, las nuevas propuestas implementadas “están sujetas al Contrato Plan establecidos entre la empresa y la Intendencia de Colonia”.