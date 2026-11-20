La herramienta busca ayudar a adolescentes y jóvenes a gestionar sus actividades cotidianas, incorporar espacios de descanso y manejar el estrés.

Cuatro estudiantes del Liceo Agustín Urbano Indart Curuchet de Rosario, en el departamento de Colonia, crearon una aplicación digital que apunta a mejorar la organización cotidiana y contribuir al bienestar de adolescentes y jóvenes.

Celina Cioli, Luisa Foderé, María Pía Melognio y Pilar Sawchik son las jóvenes que asisten a 2° año de Educación Media Superior (EMS) y dieron vida a Equilibra, una iniciativa que surgió de una investigación sobre la sobrecarga de responsabilidades que enfrentan las nuevas generaciones y que logró transformarse en una propuesta tecnológica con proyección hacia la comunidad.

El proyecto fue desarrollado durante este año en el marco de un Club de Ciencia, con la orientación de la profesora de Biología, María Elena Renkel. La investigación partió de una problemática cercana a las propias estudiantes: las dificultades para organizar el tiempo, establecer prioridades y encontrar un equilibrio entre las responsabilidades académicas, laborales, familiares, sociales y personales, sin dejar de lado el descanso y el bienestar, según comentó Melisa Zerpa, referente del programa Cultura Científica en Colonia, a la diaria.

Para profundizar en el tema, las jóvenes entrevistaron a Jorge Mota, médico pediatra y deportólogo, quien aportó su perspectiva profesional sobre las características de la adolescencia, las exigencias que atraviesan los jóvenes y la influencia de las redes sociales.

También realizaron encuestas en Rosario dirigidas a tres franjas etarias: adolescentes de 12 a 15 años, de 16 a 18 y jóvenes de 19 a 25 años. A través de las respuestas pudieron identificar las principales fuentes de presión, las estrategias utilizadas para organizar las actividades y las dificultades que aparecen en la vida cotidiana, explicó Zerpa.

A partir del análisis de esa información crearon una aplicación que reúne herramientas de organización y bienestar. La plataforma permite planificar y priorizar actividades, incorporar momentos de descanso y acceder a recursos orientados al bienestar personal y al manejo del estrés.

Para desarrollar el prototipo, las estudiantes utilizaron Claude, una herramienta de inteligencia artificial que les permitió llevar las ideas surgidas de la investigación a una propuesta digital, adaptado a las necesidades identificadas.

Reconocimientos

La propuesta comenzó a recorrer distintas instancias de evaluación y divulgación científica, donde obtuvo importantes reconocimientos. En setiembre, el equipo participó en la Feria Departamental de Clubes de Ciencia, realizada en Ombúes de Lavalle, donde recibió una mención especial que le permitió acceder a la instancia nacional.

Posteriormente, Equilibra obtuvo el primer puesto en el Concurso Cardiosaludable, organizado por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. El reconocimiento destacó el aporte de la iniciativa a la promoción del bienestar y la incorporación de hábitos saludables en la vida cotidiana.

Entre el 12 y el 14 de noviembre, las integrantes participaron en la Feria Nacional de Clubes de Ciencia, desarrollada en Piriápolis. Allí alcanzaron el segundo puesto a nivel nacional en la categoría Chajá, área Tecnológica.

A estos reconocimientos se suma la invitación de la Dirección General de Educación Secundaria para participar en la ceremonia de reconocimiento a estudiantes premiados a nivel nacional e internacional por sus aportes a la comunidad educativa, que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre.

Llegar a más jóvenes

Más allá de los premios obtenidos, las estudiantes buscan que Equilibra continúe creciendo y pueda trascender el ámbito de la investigación liceal. Entre sus objetivos se encuentran seguir mejorando la aplicación, ampliar su difusión y acercar la herramienta a diferentes espacios educativos y comunitarios, añadió la docente.

La idea también es recoger las experiencias y sugerencias de quienes comiencen a utilizarla, para perfeccionar sus funcionalidades y adaptarlas a las necesidades de sus usuarios. Para las jóvenes es importante que la herramienta se convierta en un recurso accesible para quienes buscan organizar mejor sus actividades, gestionar las exigencias cotidianas y encontrar un mayor equilibrio entre las responsabilidades y el bienestar personal.

Las estudiantes cuentan con una página de Instagram denominada Equilibra, a través de la cual comparten información sobre el proyecto, presenta las posibilidades de la aplicación e invita a otros adolescentes y jóvenes a descargarla y utilizarla.