La presidenta de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Myriam Borba, se reunió durante la mañana del lunes 16 con trabajadores de Colonia Shopping para conocer las diferentes situaciones laborales, económicas y familiares de las personas afectadas por el incendio que destruyó gran parte del centro comercial.

La situación comprende a unos 330 trabajadores de los diferentes establecimientos comerciales, además de los 14 funcionarios que dependen directamente de la administración de Colonia Shopping. A ellos se suma un número todavía indeterminado de personas vinculadas a servicios tercerizados y pequeños emprendimientos.

El encuentro entre los representantes de Fuecys y los trabajadores afectados por esa situación estuvo centrado en conocer las particularidades de cada trabajador y definir las respuestas que deberán articularse durante el período en que el shopping permanezca cerrado. Borba explicó que entre los afectados hay personas con más de diez años de antigüedad, trabajadores que ingresaron hace tres meses para cubrir la zafra y otros que apenas llevaban seis días en sus puestos. “No nos vamos a preocupar por la situación, sino que hay que dar la respuesta. Y la respuesta es la protección que va a dar el Estado a cada trabajador”, expresó la dirigente sindical en declaraciones a Canal 3.

En ese sentido, explicó que las alternativas de cobertura deberán contemplar las distintas situaciones laborales. Para algunos trabajadores se instrumentaría un seguro de paro rotativo, mientras que quienes cuentan con apenas seis días de actividad accederían a un seguro especial. También señaló que se deberán considerar las situaciones de vulnerabilidad familiar, particularmente las de quienes son jefes de hogar, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Borba destacó, además, la importancia de aprovechar el período de inactividad para desarrollar instancias de capacitación a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Para ello, consideró necesario conocer las necesidades de formación de cada trabajador y las posibilidades de inserción laboral existentes en el departamento.

Reinstalación de los comercios

Uno de los aspectos que generan expectativas es la posibilidad de que las empresas puedan retomar sus actividades en otros puntos de Colonia del Sacramento. Según Borba, diez empresas manifestaron su voluntad de mantener la plantilla de trabajadores, aunque advirtió que la disponibilidad de locales comerciales de dimensiones adecuadas constituye una dificultad. “Sabemos que no hay muchos locales grandes” disponibles en Colonia del Sacramento, por lo cual “ese también es un problema”, y “más allá de que la empresa quiera dar respuesta, si el local no permite tener 20 trabajadores, también las normativas exigen cumplir con ciertos criterios”, señaló.

La dirigente sostuvo que existe el compromiso de las empresas que actualmente funcionan en el shopping de volver a contratar al 100% de sus trabajadores cuando el establecimiento sea reconstruido y reabra sus puertas.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, informó que existe una respuesta de las empresas para mantener las fuentes laborales. De las diez grandes cadenas comerciales que estaban instaladas en el complejo, seis ya encontraron locales para continuar funcionando y otras cuatro siguen buscando espacios para alquilar, comentó. “No va a haber cese, seguramente, de puestos de trabajo, de puestos de empleo para quienes han sido afectados”, afirmó el ministro durante una rueda de prensa.

Castillo recordó que el gobierno comenzó a coordinar respuestas desde las primeras horas posteriores al incendio, con la participación del MTSS, la Intendencia de Colonia, representantes políticos y empresarios. También señaló que existe un compromiso de los inversores para reconstruir el centro comercialy recuperar los locales y puestos de trabajo.

Seguimiento de casos

Más allá de las alternativas de reinstalación laboral, Fuecys procura que la respuesta institucional contemple otras consecuencias que el incendio provocó en la vida cotidiana de los trabajadores.

Borba mencionó situaciones vinculadas a créditos financieros, alquileres y obligaciones económicas que podrían verse comprometidas por la pérdida temporal de ingresos. En ese marco, anunció que el sindicato realizaría gestiones ante ANDA y otras entidades financieras, tanto locales como nacionales, para conocer qué medidas de apoyo podrían instrumentarse.

También planteó la necesidad de involucrar a la Intendencia de Colonia, el Mides y los organismos públicos encargados de los servicios esenciales. Entre las alternativas que se buscará analizar mencionó posibles medidas de UTE, OSE y Antel para contemplar la situación de los trabajadores durante los meses en que sus ingresos puedan verse afectados.

Otro problema que surgió durante la reunión está relacionado con las pertenencias personales que quedaron dentro del shopping. Algunos trabajadores perdieron documentos, llaves y documentación de vehículos que permanecen en el predio afectado, planteó Borba, quien adelantó que también se realizarían gestiones ante el Ministerio del Interior para encontrar una solución.