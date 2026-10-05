Asumieron coordinadoras de Udelar en Colonia y en Soriano

María Florencia Costa y Sofía Angulo desarrollarán sus tareas en las sedes de Mercedes y Colonia del Sacramento, respectivamente.

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La Universidad de la República (Udelar) incorporó a las nuevas coordinadoras para sus sedes de la Región Suroeste, tras finalizar con los correspondientes procesos de llamados para cada uno de los cargos.

En efecto, el 1° de octubre Sofía Angulo Benítez asumió como coordinadora de la sede de Colonia, mientras que María Florencia Costa Nasso lo hizo semanas antes como coordinadora de la sede de Soriano y de la región suroeste. Las designaciones se producen en una etapa de consolidación de la presencia de la Udelar en ambos departamentos, que comenzó a fortalecerse a partir de 2024.

A través de su página web, la Udelar señaló que la nueva etapa plantea desafíos vinculados con el fortalecimiento de los equipos, la investigación y la extensión, el cogobierno y la articulación con los territorios y sus actores locales.

Sofía Angulo, al frente de la sede de Colonia

Angulo es licenciada y magíster en Sociología por la Udelar y actualmente cursa el doctorado en Sociología. Su vínculo con el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales comenzó en 2013 y, desde entonces, desarrolló una trayectoria que combina investigación, docencia y gestión universitaria, según consigna el portal de la Udelar.

Sus primeras líneas de investigación estuvieron vinculadas con la sociología rural y el desarrollo territorial. Posteriormente, profundizó durante una década en el estudio de la discapacidad desde las ciencias sociales. Desde 2020, su producción académica se orientó hacia la relación entre ruralidad, género y cuidados.

En el ámbito universitario también tuvo participación en el cogobierno y se desempeñó como asistente de coordinación de la Licenciatura en Sociología. Su actividad docente incluye cursos de Teoría Sociológica, Sociología del Uruguay y Ruralidades y Género, además de propuestas de Educación Permanente vinculadas con discapacidad y cuidados en territorios rurales.

Su trayectoria incluye asimismo actividades de extensión y vinculación con el medio, desarrolladas junto con organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.

Al asumir la coordinación de Colonia, Angulo identificó como uno de los principales desafíos la necesidad de fortalecer la visibilidad de la Udelar en el departamento y posicionarla como un actor de referencia dentro del entramado institucional y social de la región.

En ese sentido, en declaraciones al citado portal, planteó que la sede puede funcionar como articuladora de redes y como espacio para generar vínculos entre instituciones, organizaciones y actores locales. También marcó la necesidad de avanzar hacia una presencia universitaria que no se limite a la enseñanza y que incorpore investigación y extensión.

De cara a 2027, uno de los principales desafíos será la llegada de la Udelar al predio de Sudamtex. Angulo señaló que ese proceso deberá ser planificado colectivamente y con participación de docentes y estudiantes, en una zona de la ciudad que ha concentrado expectativas en torno a la instalación universitaria.

Otro de los objetivos planteados es fortalecer la participación estudiantil y avanzar hacia una agenda cogobernada. Para Angulo, la sede debe permitir que docentes y estudiantes participen en la toma de decisiones y en la construcción de la vida universitaria.

Florencia Costa, coordinadora de la región y de la sede de Soriano

María Florencia Costa Nasso es licenciada en Trabajo Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar y actualmente cursa una maestría en Trabajo Social en la misma institución.

Costa desarrolla su labor profesional en Soriano, donde trabaja en tareas de acompañamiento familiar, articulación interinstitucional y coordinación de equipos territoriales.

Desde 2020 integra el Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental (Labtee) de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Udelar. Allí participa en proyectos de investigación y extensión vinculados con memoria colectiva, prácticas culturales, territorio y metodologías etnográficas colaborativas.

Además, ha presentado y publicado trabajos en jornadas académicas y congresos nacionales e internacionales, en una trayectoria que combina el Trabajo Social con la producción de conocimiento situado y el trabajo con comunidades.

Como coordinadora de la Región Suroeste, Costa considera que la Udelar atraviesa un momento de transición entre la instalación inicial y una etapa de consolidación. La región ya cuenta con carreras en funcionamiento, estudiantes que comienzan sus trayectorias y vínculos con la comunidad que ahora deberán profundizarse.

Por eso, durante sus primeras semanas de gestión, planteó como prioridad conocer el funcionamiento cotidiano de la región y escuchar a estudiantes, docentes, equipos de gestión, autoridades universitarias y actores territoriales.

Costa también comparte la preocupación por fortalecer las funciones de investigación y extensión y por construir una universidad vinculada con su entorno. En esa perspectiva, entiende que la gestión debe generar las condiciones para producir conocimiento colectivo y situado junto con las comunidades.