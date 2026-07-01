Hubo un homicidio en el barrio Ferrando de Colonia del Sacramento

Sobre el mediodía de este martes, un hombre fue encontrado sin vida en la zona del parque Ferrando de Colonia del Sacramento. Según informaron fuentes policiales a la diaria, la persona murió a raíz de varios disparos de arma de fuego.

En un comunicado, la Jefatura de Policía de Colonia manifestó que la Policía fue advertida de esa situación tras recibir un llamado al 911. Tras la alerta, efectivos policiales se dirigieron al lugar y encontraron a la víctima sin vida, lo que fue constatado posteriormente por personal de emergencia médica.

El hombre tenía 40 años, oriundo de Montevideo, que contaba con antecedentes penales. Desde jefatura señalaron: “Tenemos un avance importante para dar con el esclarecimiento del hecho”, por lo que “la investigación continúa” y en las próximas horas se brindarán detalles de lo sucedido.