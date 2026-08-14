MEC apuesta a la presencia territorial en Colonia con un espacio y nuevo referente

Gabriela Verde dijo que el ministerio pasó de 300 funcionarios de los antiguos Centros MEC a 19 y anunció la incorporación de nuevos referentes; en Colonia se estudia instalarlo en el interior del departamento.

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En diálogo con la diaria, la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Gabriela Verde, afirmó que el gobierno busca fortalecer la presencia territorial del organismo mediante los Espacios MEC y anunció que se trabaja en la incorporación de nuevos referentes. En Colonia, donde actualmente no existe un referente específico, el ministerio estudia instalar uno y evalúa que su ubicación pueda estar fuera de la capital departamental.

Verde explicó que, al asumir el gobierno, el MEC encontró un equipo de 19 personas para desarrollar las tareas territoriales en todo el país, frente a los aproximadamente 300 funcionarios que habían integrado los Centros MEC durante el período anterior. “Cuando llegamos en 2025 y vimos el equipo de 19 personas para todo el país, imagínense qué desafío”, señaló.

A pesar de esa reducción, sostuvo que durante 2025 se realizaron más de 300 actividades en distintos puntos del territorio. Ahora, con la implementación presupuestal, el ministerio trabaja en el ingreso de nuevos referentes para los Espacios MEC.

“Para nosotros es clave la descentralización, la descentralización cultural”, afirmó Verde. Según explicó, la nueva estrategia busca recuperar las experiencias que funcionaron en los Centros MEC, pero incorporándoles una nueva impronta y priorizando el trabajo con las comunidades locales.

El objetivo, sostuvo la funcionaria, es garantizar el acceso a los bienes culturales no solo en las capitales departamentales o en el área metropolitana, sino también en localidades pequeñas, promoviendo el acceso, el disfrute y la producción cultural.

Un referente para Colonia

Colonia actualmente no cuenta con un referente de Espacios MEC. Verde explicó que durante el año pasado algunas actividades fueron desarrolladas en Colonia del Sacramento con el apoyo de funcionarios que trabajaban en Juan Lacaze.

La intención ahora es establecer un referente permanente para el departamento. La subsecretaria señaló que todavía se está definiendo dónde se instalará y adelantó que no necesariamente será en Colonia del Sacramento: “La idea es que se instale en las localidades más pequeñas”.

Mientras se concreta esa incorporación, el ministerio prevé continuar trabajando desde la estructura regional y llevar adelante actividades en el departamento.

Verde planteó además que el trabajo territorial debe construirse mediante alianzas con las intendencias y otras instituciones. En ese sentido, destacó el diálogo con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y señaló que la interinstitucionalidad es necesaria en un contexto de presupuestos limitados.

“Hoy la interinstitucionalidad es lo que nos puede salvar para la realización de varias actividades”, afirmó.

Ludotecas como experiencia territorial

Como ejemplo de esta estrategia, la subsecretaria mencionó el programa de ludotecas de los Espacios MEC, que se desarrolla mediante acuerdos con distintas instituciones. Según informó la funcionaria, en dos meses se instalaron 19 ludotecas y participaron más de 1.200 personas de distintas edades.

El programa incluye la formación de mediadores culturales y articula con la Administración Nacional de Educación Pública y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. La propuesta busca utilizar el juego como herramienta de encuentro y generar espacios lúdicos, recreativos y educativos tanto para niños como para adolescentes y adultos.

Patrimonio y memoria

La visita de Verde a Colonia también tuvo como eje el patrimonio. La subsecretaria sostuvo que la condición de Colonia del Sacramento como Patrimonio Mundial implica una responsabilidad que excede al departamento y al país.

“Donde hay un espacio de diálogo en paz, hay que reforzarlo, hay que sostenerlo”, afirmó, en referencia al valor internacional del patrimonio y al contexto mundial.

En cuanto a las diferencias que suelen surgir entre el gobierno nacional, la Intendencia de Colonia y los organismos vinculados a la preservación patrimonial, Verde sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es evitar que esas tensiones paralicen las decisiones. “No queremos tener ninguna tensión. Me parece que tenemos que ir juntos”, señaló.

La subsecretaria también planteó una concepción amplia de la memoria que debe ser preservada. A su entender, el patrimonio de Colonia del Sacramento no puede reducirse a la herencia colonial, sino que debe incorporar las distintas identidades que forman parte de la historia del territorio.

“Resguardar nuestra identidad, no solo la identidad blanca colonial, sino la identidad de nuestros negros, de nuestros indígenas, de la población que hoy vive mestiza en este lugar”, afirmó.