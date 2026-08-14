Cruce político en la Junta de Colonia por homenaje a un adolescente socialista asesinado durante la dictadura

La bancada del Partido Nacional pidió reconsiderar el envío del homenaje a Walter Medina, asesinado en 1973, porque cuestionó que el discurso incluyera críticas a la oposición por no votar la Rendición de Cuentas.

La bancada del Partido Nacional (PN) pidió reconsiderar en la Junta Departamental de Colonia una votación realizada el 8 de julio, cuando el cuerpo había aprobado el envío a distintos organismos, entre ellos, el Congreso de Intendentes, de las palabras pronunciadas por el edil socialista Enzo Poggio (Frente Amplio, FA) en homenaje a Walter Medina, el adolescente de 16 años asesinado el 8 de julio de 1973 durante los primeros días de la dictadura.

El planteo abrió un debate político en la sesión del 12 de agosto, luego de que los nacionalistas cuestionaran que el homenaje incluyera una referencia a la decisión de los partidos de la oposición de no votar la Rendición de Cuentas en forma general en el Parlamento.

Poggio recordó que Medina fue asesinado mientras escribía con una crayola en un muro de su barrio la consigna “Consulta popular”, y destacó su militancia socialista, su actividad artística y “su sensibilidad frente a la pobreza y las desigualdades sociales”. El edil sostuvo que los homenajes “no deben limitarse a recordar el pasado, sino que también deben servir para interpretar el presente y pensar el futuro”.

El párrafo cuestionado vinculaba el recuerdo de Medina con la situación de la pobreza infantil. A continuación, Poggio criticaba a la oposición por anunciar que no votaría la Rendición de Cuentas, en la que, según destacó, se priorizaban mecanismos para avanzar en la erradicación de la pobreza infantil. “El análisis del pasado nos invita a interpretar el presente y construir el futuro. Por eso hoy, cuando la oposición realiza una conferencia de prensa, con bombos y platillos, para anunciar que no votará la Rendición de Cuentas, que prioriza sustancialmente mecanismos para avanzar en la erradicación de la pobreza infantil, nos preocupa. En este país, que aún tiene muchos niños descalzos, dicho esfuerzo no admite la menor demora”, sentenció el edil socialista.

En la sesión del 12 de agosto, el edil nacionalista Luis Garat explicó que su bancada había considerado pertinente que Poggio recordara la muerte de Medina y “que todos tenían derecho a recordar los episodios dolorosos ocurridos durante las décadas de 1960 y 1970”. Sin embargo, sostuvo que el socialista había utilizado ese hecho histórico para realizar críticas a la posición del PN y a otros partidos de la Coalición Republicana por no votar la Rendición de Cuentas.

“Las efemérides son efemérides”, sostuvo Garat, quien cuestionó que se utilizara el asesinato de Medina como punto de partida para discutir hechos de actualidad. Como contraposición, mencionó el asesinato del trabajador de Cutcsa “por parte de un despiadado guerrillero”, ocurrido en 1972, y planteó si sería admisible utilizar ese episodio para cuestionar situaciones políticas actuales.

Garat sostuvo que existen “numerosos hechos dolorosos de aquella época que podrían ser recordados, pero que sería incorrecto utilizarlos para realizar críticas políticas contemporáneas”. “¿Queremos hablar de los problemas actuales? Vamos a hablar de los problemas actuales”, planteó durante su intervención.

La discusión derivó también hacia otros cruces políticos entre los ediles. El comunista Carlos Fernández (FA) cuestionó que Garat introdujera referencias al Partido Comunista y sostuvo que la discusión sobre el homenaje no debía convertirse en un ataque a esa colectividad política.

Poggio, por su parte, rechazó el planteo de separar tajantemente el homenaje de las discusiones del presente. “Quien habla siempre mira el pasado con un pie en el presente, con un ojo en el presente”, afirmó. Como profesor de Historia, sostuvo que el pasado debe servir para comprender el presente y construir el futuro.

“El pasado no es algo que tenemos en una vidriera y que se toca desde fuera”, señaló Poggio durante la sesión. El edil socialista argumentó que los hechos históricos deben interpelar a quienes los recuerdan y generar preguntas sobre el presente. Por eso defendió que el párrafo cuestionado formara parte del homenaje.

En diálogo con la diaria, cuestionó, en primer lugar, que se hubiera pedido reconsiderar un homenaje que había sido aprobado por la propia junta. “Qué tan trascendente es para ti un homenaje que tienes que reconsiderarlo”, planteó, y consideró que la decisión constituía una “impertinencia” hacia el sentido de la actividad del órgano legislativo departamental.

También rechazó que se pretendiera modificar sus palabras. A su entender, eliminar el párrafo porque algunos ediles se sintieron cuestionados “sienta un precedente que es muy malo para el actuar dentro de la Junta Departamental”. Poggio sostuvo que el pasaje cuestionado no contenía agravios ni descalificaciones, sino una valoración política sobre acciones desarrolladas por un grupo de personas en el marco del debate público.

El edil socialista insistió en que el sentido de recordar a Medina no podía agotarse en la evocación de su asesinato. “No hay pasado sin presente desde el que recordarlo, y tampoco hay futuro”, resumió Poggio, al defender que dicho párrafo permaneciera asociado al homenaje.