La coalición no votará la Rendición de Cuentas: “No aprobaron el examen, se fueron a febrero”, dijo Ojeda

El senador blanco García subrayó que “este ha sido y es un mal gobierno” que “no ha sabido resolver, encarar y priorizar los principales temas que la sociedad uruguaya está reclamando con urgencia”.

Luego de una reunión de sus legisladores, este jueves de tarde la Coalición Republicana definió no votar la Rendición de Cuentas en general. Así lo anunciaron los tres partidos que la integran (Nacional, Colorado e Independiente) en una conferencia de prensa y mediante una declaración.

El texto consta de nueve puntos. En el primero señalaron que la Rendición de Cuentas “refleja la gestión del gobierno en lo que va del período”, y en este primer año, “esa gestión se caracterizó por la falta de un rumbo definido, la inacción, los muy pobres resultados y un marcado retroceso en las áreas más importantes para la sociedad”.

En ese sentido, señalaron que “el incumplimiento del compromiso de crear 2.000 nuevos policías y el aumento de la carga impositiva echaron por tierra dos de sus principales compromisos electorales”. “En materia de seguridad pública, el retroceso es evidente. El aumento de los homicidios y la falta de un rumbo claro en el combate al crimen son fruto de una gran improvisación en la gestión, así como de la ausencia de un respaldo claro e institucional a la Policía Nacional”, agregan.

Además, sostienen que el proyecto “vuelve a aumentar el gasto público y lo hace sin contar con mediciones de la efectividad de la inversión”. “Se gasta más, sin saber si lo que se gasta rinde. Con apenas un año de gestión, ya se registra un aumento importante de los vínculos laborales en el Estado”, señalan.

En la declaración también expresan que el proyecto tiene “una señal equivocada en materia de política social”, porque “procura aflojar las condicionalidades exigidas para las transferencias, debilitando las contrapartidas que vinculan la ayuda del Estado con la asistencia a la educación y el cuidado de la salud”. “Al mismo tiempo, el gobierno trabaja sobre los indicadores y no sobre las causas de los problemas: maquilla los números en lugar de atacar los factores que generan pobreza, inseguridad y falta de oportunidades”, se agrega.

Por lo tanto, la bancada de la Coalición Republicana “no votará en general el proyecto de Rendición de Cuentas, reservándose para la discusión en particular la presentación de propuestas y modificaciones que contribuyan”.

Ojeda: “No hacemos más que trasladarle al gobierno el descontento ciudadano”

En la conferencia, el senador blanco Javier García resaltó que a la reunión que tuvieron le dan “muchísimo valor” porque “es una foto que muestra certeza, en un país que está con una falta de liderazgo importante y con incertidumbres que bajan del gobierno”. “Es un mensaje de certeza y que da tranquilidad al país”, insistió.

García subrayó que “este ha sido y es un mal gobierno”, que se expresa “fundamentalmente, porque no ha sabido resolver, encarar y priorizar los principales temas que la sociedad uruguaya está reclamando con urgencia: la seguridad, el empleo, el crecimiento del país y la protección de los más débiles”. “Y que esta Rendición de Cuentas y este año de trabajo del gobierno no han abordado, por falta de liderazgo y por ser un gobierno que no solo no tiene rumbo sino que ha tenido hasta discrepancias y debates públicos entre sus propios integrantes, lo que marca las incertidumbres que surgen de él”, sostuvo.

Por su parte, el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, subrayó en la conferencia que este “pase de raya es la nota que se le pone al examen que da el gobierno en este primer año”. “El gobierno y el ministro [de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone] no aprobaron el examen, están aplazados, se fueron a febrero, y eso lo entiende todo el mundo”, señaló. Ojeda subrayó que hubo una interpelación a Oddone en la que la Coalición Republicana le dijo “todo esto al ministro, con toda claridad”.

“Y aquí estamos, con una Rendición de Cuentas que claramente no conforma. En los temas más importantes, en materia de seguridad y empleo, como decía Javier, realmente tiene un debe, y creemos que el mejor mensaje que podemos dar es el que le da la ciudadanía, que es quien desaprueba esta gestión con más contundencia. Así que no hacemos más que trasladarle al gobierno el descontento ciudadano por no llegar a fin de mes. No hay que ser grado cinco de Harvard para darse cuenta, caminar por cualquier rincón del país y ver que la gente no llega a fin de mes”, sostuvo.

Consultados sobre qué pasará con el incremento para la pobreza infantil que incluye el proyecto, el senador colorado Robert Silva subrayó que “la lucha contra la pobreza infantil” la coalición la hizo “y muchísimo” en el gobierno pasado, “con 50 millones de dólares adicionales” en el presupuesto de la salud, del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU) y de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), porque están “convencidos de que la pobreza infantil y la pobreza en general se combaten frontalmente con políticas sociales, y no exclusivamente con transferencias monetarias”, es decir, “con salud, con educación, con empleo y con vivienda”.

“Porque los niños pobres viven en hogares pobres y, muchos de ellos, con mujeres solteras. Ese es el camino, y en esta Rendición de Cuentas no encontramos nada, porque hay retroceso en educación, no hay avance en salud, no hay nada de vivienda y la situación de empleo y trabajo es nefasta”, sostuvo.

Manini Ríos: el planteo de la coalición es “medio infantil”

A todo esto, con la postura de la coalición, en la Cámara de Diputados la llave para aprobar el proyecto la tiene Cabildo Abierto (CA), con sus dos votos, para llegar a los 50, porque el Frente Amplio tiene 48 diputados. En diálogo con Telemundo, el líder de CA, Guido Manini Ríos, dijo que el posicionamiento de la coalición es “poco serio” y agregó: “Yo creo que decir de entrada 'no vamos a apoyar en general' no es bueno. Da la impresión de ser poco serio. Lo digo con todo respeto. Cada uno sabrá por qué lo dice, pero es poco serio decir que está todo mal cuando hay disposiciones de la Rendición de Cuentas que estoy seguro de que la coalición comparte”.

Es más, subrayó que “ya en el anuncio están diciendo 'no vamos a votar en general, pero vamos a votar determinados artículos'”, por lo tanto, creo que el planteo es “medio infantil”. Agregó que hay cosas del proyecto que en CA entienden “que son de recibo y que se pueden apoyar”. “Hay asignaciones que se dan a los sectores más frágiles, hay ciertos apoyos que pienso que son necesarios”, finalizó.