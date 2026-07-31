Bergara participó en un foro de alcaldes en México que reivindicó la migración como una oportunidad y cuestionó su criminalización

Según medios locales, el intendente capitalino dijo que actualmente “se asocia más a la amenaza” y es necesario “volver a colocar la movilidad humana como un proceso que parte de la búsqueda del bienestar”.

El jueves el intendente de Montevideo, Mario Bergara, viajó a la capital de México para participar en la Coalición de Alcaldes de las Américas sobre Migración en el Colegio de San Ildefonso, donde se sumó a Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana de Santiago; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá; y Cara Spencer, alcaldesa de Saint Louis, en el Estado de Misuri.

Según su página web, el espacio reúne a alcaldes de todo el continente americano para “implementar respuestas migratorias innovadoras lideradas por las ciudades y superar el estancamiento político que ha ralentizado las respuestas a nivel nacional”.

Es una iniciativa del Mayors Migration Council, coalición que tiene el objetivo de “crear un mundo donde los migrantes urbanos, las personas desplazadas y las comunidades de acogida puedan prosperar”, al dar voz a los alcaldes en la formulación de políticas y conectarlos con recursos. Con más de 290 ciudades involucradas y 28 millones de dólares recaudados a la fecha, se fundó en 2018 y en 2019 obtuvo el patrocinio de Rockefeller Philanthropy Advisors, al tiempo que entre 2020 y 2024 se consolidó a nivel global.

El intercambio entre los jerarcas regionales llegó en una coyuntura marcada por la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos a nivel internacional y por el “diálogo abierto” entre el gobierno uruguayo y el estadounidense para recibir a deportados en lo que respecta al plano local, en el marco de la cruzada antiinmigratoria que encabeza Donald Trump.

Según El País de España, Bergara y la alcaldesa Spencer fueron los últimos líderes en sumarse a la iniciativa tras un encuentro técnico en Bogotá en 2025. De acuerdo con el citado medio, el intendente capitalino dijo que actualmente “la palabra migración se asocia más a la amenaza” y es preciso “volver a colocar la movilidad humana como un proceso que parte de la búsqueda del bienestar y la felicidad”.

Por otro lado, según Animal Político, Bergara dijo que la movilidad humana tiene que abordarse desde una perspectiva de derechos para que las personas puedan desarrollar proyectos de vida e incorporarse a las comunidades. A su vez, indicó que es preciso respaldar políticas migratorias con evidencia y resultados para desvincularla del discurso que la vincula con la inseguridad: “La responsabilidad de los liderazgos está en mostrar con evidencia las bondades de tener políticas migratorias inclusivas”, recogió el medio.

Jerarca mexicana condenó “enérgicamente” la criminalización de la movilidad humana

Brugada, la anfitriona, dijo en conferencia de prensa que condena “enérgicamente” las “políticas que criminalizan la movilidad humana” y expresó un “profundo dolor e indignación” por los asesinatos de mexicanos en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por su sigla en inglés). A principios de este mes se conoció la muerte de Lorenzo Salgado Araújo, baleado por los agentes tras intentar huir de un operativo, y según reportó CNN, al 13 de julio eran 17 los mexicanos que perdieron la vida bajo custodia de esa agencia federal.

Agregó que los líderes que implementan políticas agresivas frente a la inmigración recurren a una “vieja y siniestra receta” representada por “convertir al diferente en enemigo y señalar a los más pobres mientras defienden los privilegios de siempre”, por lo que, frente a “los muros”, llamó a ser “puentes”. “Elevemos un mensaje que cruce fronteras: ningún ser humano es ilegal. Migrar no es un delito. Que las y los sin hogar encuentren siempre, en cualquiera de nuestras ciudades, después de un largo peregrinar como los primeros mexicas, un lugar al que puedan llamar hogar”, sostuvo.

En un informe que se publicó el jueves y está avalado por todos los asistentes, el grupo de trabajo presentó la visión compartida de los alcaldes. Sostuvo que en América Latina y el Caribe hay más de 17,5 millones de personas migrantes y, ante el “aumento de la retórica xenófoba que criminaliza la movilidad humana y divide a las comunidades”, prevén “construir ciudades más acogedoras, inclusivas y cohesionadas”.

Enumeraron cuatro puntos; primero, que la migración no es “una crisis que haya que gestionar, sino una oportunidad que hay que aprovechar” a través de políticas inclusivas. Además, sostiene que “la política migratoria debe fundamentarse en la dignidad humana” y que se necesita “una mayor cooperación hemisférica para aprovechar plenamente” sus beneficios. “En cuarto lugar, las ciudades están preparadas para apoyar esta visión. Las ciudades son actores fundamentales para gestionar eficazmente la migración, pero necesitan los recursos y las competencias para actuar”, señalaron.

En ese sentido, el texto finaliza con un llamado para que gobiernos, empresas, instituciones académicas y donantes privados se “unan” a la causa con el objetivo de potenciar el papel de las ciudades como “actores clave” en la gestión de la migración; impulsar las economías locales mediante la “ampliación de las vías de migración regular y la inclusión económica”; fomentar la cohesión social y reducir la discriminación hacia migrantes; y “canalizar recursos y financiación hacia las ciudades para ampliar los servicios inclusivos y aprovechar los beneficios económicos de la migración”.

Cuando se presentó el último censo poblacional, en 2023, se supo que Uruguay tenía 3.499.451 habitantes: la cifra incluye un 4% de extranjeros y desde el Instituto Nacional de Estadística afirmaron que, sin esos ingresos, la población uruguaya sería menor respecto a la medición anterior. A nivel global, la ONU consignó que, según la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, en 2024 se estimó que “el número de migrantes internacionales en todo el mundo era de casi 304 millones”.