Cancillería tiene un “diálogo abierto” con Estados Unidos para recibir a deportados del gobierno de Trump

The New York Times informó que las conversaciones se centran en el envío de migrantes cubanos; desde la cancillería, aclararon que incluiría a distintas nacionalidades.

Este miércoles, The New York Times informó de negociaciones entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el ministro Mario Lubetkin, para que Estados Unidos deporte migrantes cubanos a Uruguay, según confirmaron funcionarios de ambos países al medio estadounidense.

Fuentes de la cancillería confirmaron a la diaria que “hay un diálogo abierto sobre este tema”, pero aún no hay “ningún acuerdo cerrado”. Aclararon que no se refiere únicamente a migrantes cubanos, sino a distintas nacionalidades. El medio estadounidense, con base en fuentes oficiales, sostuvo que un eventual “acuerdo escrito” con Uruguay posiblemente “no mencione específicamente a los cubanos en el texto”, aunque en la práctica serían los principales enviados.

“Uruguay entró en las negociaciones en parte porque necesita trabajadores inmigrantes, y en parte para ganarse el favor de la administración Trump”, afirmó el Times, que cita como fuente a “un alto funcionario uruguayo”. El medio asegura que la conversación entre ambos gobiernos se ha extendido “durante meses” y la administración de Donald Trump está “cerca de asegurarse” el nuevo destino para los deportados.

Desde la cancillería confirmaron que las conversaciones se mantienen desde aproximadamente un año. A su vez, señalaron que “es un diálogo que Estados Unidos tiene con muchos países, no solo con Uruguay”. The New York Times mencionó que, como parte de su campaña antiinmigrante, el gobierno de Trump ha deportado cubanos a México, a países africanos y, en el último tiempo, incluso de vuelta a Cuba.

Las facilidades que otorga Uruguay para la regularización de los migrantes son vistas por el gobierno estadounidense como una ventaja para que “los deportados no intenten regresar a Estados Unidos, al tiempo que les permite vivir fuera de Cuba”, recoge la nota. Un funcionario de la cancillería uruguaya señaló al Times que “algunos de los cubanos en Estados Unidos podrían tener parientes en Uruguay, y los gobiernos están discutiendo la posibilidad de reunir a las familias”.