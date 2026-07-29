Casmu agradeció la “confianza” del sistema político y afirmó que la intervención no genera “incomodidad alguna”

La institución médica remarcó en un comunicado que el acceso al Fondo de Garantía solicitado no supone “un salvataje ni una inyección de dinero por parte del Estado”.

Con votos del oficialismo y de la oposición, el Parlamento aprobó entre lunes y martes prorrogar por dos años la intervención del Poder Ejecutivo en el Casmu, iniciada en el período pasado, en julio de 2024. A través de un comunicado, este miércoles, la institución –uno de los principales prestadores privados de salud, con unos 171.000 afiliados a la fecha– valoró positivamente la medida. “La intervención, en el contexto actual, no nos genera incomodidad alguna”, se señala en la declaración.

Las actuales autoridades de la mutualista, que asumieron en octubre del año pasado, agradecieron la “confianza” del sistema político y puntualizaron que, como integrante del Sistema Nacional Integrado de Salud, el Casmu “administra parte del gasto público en salud –como las cápitas y cuotas de salud provenientes del Fonasa–, por lo que cualquier medida que dote de transparencia y brinde tranquilidad a la ciudadanía y a los actores del sistema es plenamente bienvenida”.

Además de la ampliación de la intervención, que finalizaba este mismo miércoles –lo cual hubiera habilitado la posibilidad de reclamar en la Justicia el concurso de la mutualista por parte de los acreedores–, el gobierno solicitó al Poder Legislativo un nuevo acceso del Casmu al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva –creado por la Ley 18.439– por un monto aproximado de 120 millones de dólares. Este punto fue desglosado del proyecto de ley y se someterá a votación en las próximas semanas, una vez que el Poder Ejecutivo envíe a la oposición el plan de reestructura previsto para el Casmu, entre otros datos que fueron solicitados.

Desde el Casmu aclararon que el acceso al Fondo de Garantía no supone “un salvataje ni una inyección de dinero por parte del Estado”, sino una medida que “permite la reestructuración financiera del pasivo preexistente” de la institución. “Esto, por supuesto, exige el máximo nivel de responsabilidad en la gestión, pero es preciso aclarar que el Estado no está destinando recursos directos ni depositando dinero en Casmu”, se resalta en el comunicado.

En caso de que el Parlamento efectivamente apruebe el acceso a dicho fondo, como ya se han comprometido tanto el oficialismo como la oposición, el Casmu “cancelará los pasivos existentes, mejorando los plazos de vencimiento y reduciendo los costos financieros al acceder a tasas menores a las asumidas por administraciones anteriores”. “El nivel de endeudamiento total de Casmu no aumentará, pero la estructura financiera de la institución será más sostenible”, se asegura en la declaración, que lleva la firma del actual presidente de la mutualista, Domingo Beltramelli.

La situación financiera

El lunes, antes de la votación en el Senado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) compareció ante la Comisión de Hacienda integrada con la de Salud Pública para defender el proyecto de ley presentado por el gobierno. Allí, el ministro Gabriel Oddone afirmó que, “en ningún caso, el Poder Ejecutivo ignora el riesgo fiscal implícito que está asumiendo en esta situación”. No obstante, aseguró que la opción elegida por el gobierno es preferible a la alternativa, esto es, “un desenlace financiero complejo” que, dado el tamaño del Casmu, “podría tener implicancias fiscales muy relevantes”. “El escenario alternativo a un accidente financiero en el Casmu tendría una contingencia fiscal sustancialmente mayor a la que estamos”, aseveró.

El subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, agregó que el Casmu será una institución viable “cuando pueda regularizar su situación patrimonial”, lo cual, “seguramente, llevará décadas”. “Acá no estamos hablando de una institución que pueda tener, en un horizonte de corto o mediano plazo, una absoluta normalización”, remarcó.

Ese día también concurrieron a la comisión autoridades del Casmu. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, la gerenta económica, María Ana Porcelli, señaló que, cuando asumió, la actual directiva “detectó un déficit económico importante, de más de 1.000 millones de pesos, y la necesidad de reconocer, además, más de 500 millones de pesos de pérdidas de ejercicios anteriores”. En ese marco, dijo que “se evaluó la necesidad de ajustes que debían superar los 80 millones de pesos mensuales”, y apuntó que ya se ha implementado un ahorro de alrededor de 40 millones de pesos por mes.

En declaraciones a Radio Carve, el expresidente del Casmu y actual integrante de la directiva por la lista opositora Raúl Rodríguez señaló que actualmente “el patrimonio negativo debe andar por los 40 millones de dólares”, si bien destacó que durante su gestión el pasivo “se fue reduciendo”. Además, Rodríguez cuestionó que, en la situación financiera actual, la mutualista esté “pagando 1.200.000 pesos por mes de interventores”, a quienes definió como “amigos del gobierno”. “Sabemos que son cargos de los amigos”, subrayó.