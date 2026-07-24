Gobierno remitió proyecto de ley que extiende la intervención en el Casmu y dispone un fondo de cerca de 122 millones de dólares

El articulado deberá ser aprobado antes del próximo miércoles, día en el que vence el plazo de un año de la intervención vigente sobre la mutualista.

La Cámara de Senadores resolvió este viernes el tratamiento “grave y urgente” de un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que dispone un nuevo acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva por parte del Casmu, extendiendo así la intervención sobre la mutualista.

El proyecto, al que accedió la diaria, enuncia en su artículo primero que el Casmu podrá acceder una vez más al Fondo, creado por la Ley 18.439, por una suma de hasta 742.543.719 unidades indexadas –según las cotizaciones a la fecha, un precio equivalente a los 122 millones de dólares– más intereses. Esto “quedará sujeto a la aprobación de los planes de reestructuración por parte del Poder Ejecutivo actuando a través del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas, en los términos previstos en la ley de Fondo de Garantía y su reglamentación”, añade. Asimismo, habilita a la exención temporaria y excepcional de la garantía requerida por ley, en caso de no ser posible para la institución constituir “otras garantías reales o de otra especie”.

Por su parte, un segundo artículo faculta al Poder Ejecutivo a determinar una prórroga adicional del mecanismo establecido en la Ley 20.404, que fue aprobada el año pasado y permitió extender la intervención del Casmu por un año, por “hasta dos años adicionales, debiendo comunicar tal medida al Poder Legislativo”.

Según se aborda en la exposición de motivos del articulado, los montos obedecen a una solicitud cursada por la propia institución, que hoy por hoy cuenta con cerca de 171.000 afiliados. Desde el gobierno consideran que dicha cifra, sumada a la presencia en el territorio de la institución y el impacto que esta tiene en los niveles de empleo en el sector, así como su articulación con otros prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), “hacen que preservar la estabilidad del Casmu-IAMPP sea un aspecto relevante para el adecuado funcionamiento del sistema”.

“Pese al acceso otorgado al amparo de las leyes 20.325 y 20.404, el Casmu-IAMPP aún no ha logrado superar la situación económico-financiera”, detalla la exposición de motivos, que luego añade que el proyecto tiene como último objetivo “asegurar la continuidad asistencial del prestador”.

La iniciativa también dispone modificaciones a la Ley 18.439, que “apuntan a mejorar a generar un marco que favorezca un mejor diseño y ejecución de los planes de reestructura” mediante “la incorporación de requisitos de gobernanza para el acceso al Fondo de Garantía”, explica el gobierno. Es así que en su artículo 3, el proyecto de ley establece que los planes de reestructuración ahora deberán contemplar “programas de reestructuración de la situación económico-financiera, de los aspectos administrativos y funcionales, y de la gobernanza de las instituciones, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.

El cuarto, por su parte, determina que los ministerios de Salud Pública y Economía y Finanzas deberán condonar “la designación de los integrantes de los Consejos Directivos u órganos similares, así como la de los integrantes de la Gerencia General, el director técnico y el gerente administrativo y financiero, o cargos de similar naturaleza” de toda institución que acceda a Fondos de Garantía, a través de un mecanismo de no objeción previa fundada en “la evaluación de la idoneidad, la experiencia, la inexistencia de inhabilitaciones y de eventuales conflictos de interés de las personas propuestas, y demás atributos que establezca la reglamentación”.

La situación “no es para mejorar ni en un año ni en dos”, sostuvo senador oficialista

El senador frenteamplista Daniel Borbonet explicó en rueda de prensa que, de acuerdo con lo dispuesto, el proyecto de ley remitido por el gobierno será abordado este lunes por las Comisiones de Hacienda y Salud Pública, algo para lo que se estableció su integración de forma excepcional en la cámara alta y permitió la participación de legisladores de la otra, de manera de “ir ganando tiempo” y pasar a su discusión en ambas cámaras.

Al respecto, cabe recordar que es posible convocar a una sesión extraordinaria en la cámara baja por mayoría simple, por lo que según supo la diaria, la bancada oficialista dialogará con la oposición de manera de acumular las voluntades que permitan garantizar su rápido tratamiento.

Borbonet explicó que la urgencia en el proceso obedece a que el plazo legal para la intervención de la mutualista finalizará el próximo miércoles. “El martes 28 a la hora 0.00 tiene que estar esto totalmente decidido”, advirtió. Destacó asimismo que si bien “hay muchas cosas para terminar de discutir” al respecto, las bancadas con representación parlamentaria concordaron en la necesidad de soluciones para el Casmu, en tanto “es muy importante para el SNIS”.

Luego de que se le consultara sobre qué transmitieron las autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas a la bancada oficialista en torno a la situación que atraviesa la institución médica, Borbonet sostuvo que si bien “los datos y los números” serán parte de las discusiones en el correr de los próximos días, desde el gobierno “son optimistas” y entienden que la situación “no es para mejorar ni en un año ni en dos”, sino “con determinadas circunstancias, determinada evaluación, y obviamente, con una intervención presente durante más tiempo”. “La idea es buscarle la solución”, acotó.