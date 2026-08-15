Jesús García, que la próxima semana estará en Montevideo para participar en el Congreso Panamericano progresista, afirmó que “sin duda alguna hay esfuerzos” de la administración Trump “para intervenir en las elecciones” en Brasil.

Jesús Chuy García nació en México, pero en su infancia emigró a Chicago, en Estados Unidos, donde hoy reside y se desempeña como congresista del Partido Demócrata en representación del 4º distrito de Illinois en la Cámara de Representantes de ese país. En diálogo con la diaria, habló de la presión que ejerce la administración de Donald Trump sobre los gobiernos latinoamericanos y las perspectivas que se abren para el progresismo en su país.

¿Cómo ve las acciones de presión que está llevando a cabo la administración de Trump sobre los gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, para suscribir acuerdos sobre deportaciones o para declarar como terroristas a organizaciones de narcotraficantes?

Esta dinámica de la administración Trump es muy preocupante, porque se están tomando acciones violentas e imperialistas sin autorización del Congreso de Estados Unidos. Está recurriendo a la coerción para arrancar estas concesiones políticas a gobiernos extranjeros. Por ejemplo, hemos visto a la administración intentar recientemente presionar para que México y Uruguay reciban a personas deportadas. Lo hemos visto utilizar el concepto del narcoterrorismo para justificar ejecuciones extrajudiciales de pescadores al azar en altamar.

Los progresistas estamos tomando acciones y exigiendo respuestas. En mayo, por ejemplo, junto con 19 colegas enviamos una carta a la Secretaría de Defensa, a Pete Hegseth, expresando serias preocupaciones sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos durante recientes operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador. También solicitamos la suspensión de estas operaciones hasta que haya una investigación y exigimos aclaraciones sobre el fundamento jurídico y el alcance de la participación estadounidense. Asimismo, he expresado mi preocupación por el bombardeo de embarcaciones pesqueras ecuatorianas y el jueves surgieron informes que señalan a la CIA como responsable de estas actividades, lo reportó The Washington Post. Esto es vergonzoso. El Congreso debe ejercer su función de supervisión y poner fin a estas acciones ilegales de la administración. Son operativos clandestinos, no hay transparencia, y es muy urgente que cesen, porque mi lamento principal es que personas que no tienen nada que ver ni nexos con el narcotráfico están siendo asesinadas.

En este contexto de presiones, ¿considera que corre riesgo la integridad de las elecciones en Brasil?

Hace solo tres semanas recibimos a una delegación de brasileños que compartieron con nosotros las preocupaciones que tienen con respecto a la interferencia de la administración Trump para ayudar al hijo del expresidente Bolsonaro a ganar las elecciones. El hecho de que Brasil haya rehusado admitir a dos funcionarios de la administración Trump tiene mucha lógica, porque sin duda alguna hay esfuerzos para intervenir en las elecciones, como lo vimos en Colombia, en Honduras. Ahora vemos la gran tragedia, el gran insulto de que retorna a Honduras Juan Orlando Hernández, un convicto narcotraficante en las cortes estadounidenses, y no tengo la menor duda de que parte de la estrategia es regresarlo al poder como presidente de esa nación.

¿Qué piensa de la cumbre contra el terrorismo político que convocó el gobierno estadounidense?

Esa cumbre carece de credibilidad. El impulso de la cumbre, sin duda alguna, tiene diseños de la nueva doctrina que busca avanzar esta administración, la doctrina Donroe, que busca reejercer control de las economías y los gobiernos de América Latina, y que también tiene en mente la agenda de desmantelar las redes de bienestar social de estos países.

¿Qué piensa del hecho de que Uruguay esté conversando con Estados Unidos por el tema de las deportaciones?

He seguido el tema y me alegra saber que el gobierno de Uruguay no comparte la visión de la administración Trump sobre las deportaciones de migrantes a un tercer país y que está poniendo los derechos humanos primero. Pero sí, es muy evidente que las presiones son fuertes y que van a continuar. Me alegra que la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, haya expresado claramente que Uruguay no cree en la criminalización de la migración.

En América Latina la ultraderecha está ganando cada vez más gobiernos; más allá de la administración Trump, ¿le parece que la situación es distinta en Estados Unidos, que hay un clima diferente?

Bueno, hemos visto importantes victorias de candidatos progresistas en Estados Unidos en esta temporada de elecciones primarias, por ejemplo, en Nueva York, en Michigan y, más recientemente, en Minnesota. Los votantes en Estados Unidos quieren un cambio y quieren elegir a candidatos que tengan el valor de detener las dañinas políticas de Trump. Las circunstancias han cambiado dramáticamente, hay una ola que puede cambiar la mayoría en la Cámara Baja, y aun parece que las posibilidades de lograr una mayoría en el Senado también están mejorando día tras día.