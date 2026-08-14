Orsi sobre los acuerdos con Cabildo Abierto por la Rendición de Cuentas: “No son cosas tan desmedidas” y “las vamos a hacer”

El presidente dijo que el gobierno no descarta que haya “algún otro legislador de la oposición vote en general” la Rendición de Cuentas.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, celebró el acuerdo anunciado por el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, para la votación en general del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y lo calificó como “auspicioso”.

En una rueda de prensa, tras la inauguración de las obras de ampliación del liceo de La Coronilla, en Rocha, Orsi recordó que el que no se vote una Rendición de Cuentas no es un hecho común en la historia de nuestro país, sin contar “situaciones muy excepcionales”, por lo que sostuvo que el gobierno siempre se mostró optimista al respecto e incluso no descarta que “algún otro legislador de la oposición vote en general”.

“Después, obviamente, se votará a favor o en contra de cada uno de los artículos, eso lo dirá la propia discusión, pero es importante como imagen país, incluso que la estabilidad institucional también se refleje a partir de las Rendiciones de Cuentas”, planteó.

Respecto a los puntos acordados con CA y anunciados por Manini Ríos en una conferencia de prensa este jueves, el presidente de la República aseguró que el gobierno se encuentra en condiciones de cumplir con ellos. “No vamos a comprometer nuestra palabra si tenemos dudas de que no lo podemos hacer”, afirmó. “No son cosas tan desmedidas como para decir ‘capaz que lo hacemos’; las vamos a hacer”, aseguró.

Consultado sobre el desempeño del gobierno en materia de seguridad pública, Orsi dijo tener “mucha confianza” en la Policía Nacional, así como en las autoridades del Ministerio del Interior (MI), a quienes respaldó, y subrayó que “la única forma de resolver” las dificultades que se presentan es “con mucho trabajo, mucho profesionalismo y cada vez más inteligencia”. “Por supuesto que la inversión es fundamental y la posibilidad de tener más efectivos año a año es determinante, pero hay que modernizarse mucho en tecnología y aplicar mucha inteligencia”, remarcó.

Asimismo, consultado sobre si el gobierno maneja algún plan que permita reducir las cantidad de homicidios, delito que tuvo un incremento de 6,6% en el primer semestre de 2026, el presidente de la República dijo desconocer si habrá anuncios de parte del MI, aunque sostuvo que “la intención siempre es que a las situaciones complejas hay que responder con creatividad”. Igualmente, si bien reconoció que “hay una situación con el clima de violencia que es preocupante”, dijo que hay “datos que son gratificantes”, como el hecho de que buena parte de “las cabecillas de las bandas narco más importantes del país” se encuentran en prisión.

Sobre el rol de los blindados de los que dispone el MI para el patrullaje, Orsi remarcó que si bien este tipo de vehículos “no te resuelve la operativa en un barrio”, sí “te cuida mucho más al personal” policial. El presidente indicó que este viernes comenzó a circular otro de estos vehículos y consideró que “cuanto más protección tengan quienes trabajan -la Policía-, mejor”. En este sentido, anunció que en unos meses arribarán nuevos vehículos de uso exclusivamente policial a esos efectos. “Es una forma de proteger más a la gente que trabaja, no resuelve los problemas de seguridad pero sí te cuida la gente, que es fundamental”, sintetizó.

Orsi ante la llegada de El Niño: “Vamos a tener dificultades”

En el intercambio con la prensa también se abordó los potenciales efectos que se espera que El Niño tenga en el país. Al respecto, Orsi explicó que las temperaturas del Océano Pacífico son el “factor determinante” del fenómeno, algo en torno a lo que el gobierno mantiene un seguimiento, y reconoció que los eventos meteorológicos asociados a este afectarán a varias zonas del país y podrían implicar costos elevados.

El presidente de la República apuntó a la necesidad de solventar las dificultades que esto pueda suponer para la población, parte de la cual seguramente tenga que “migrar por unos días”, ya sea por la proximidad de sus viviendas a las riberas de ríos y arroyos como por “problemas de drenaje en algunas ciudades”. “Cuando la lluvia es tan grande que no te da capacidad de drenar, vamos a tener dificultades”, advirtió.

Es así que destacó las tareas de preparación que lleva adelante el gobierno y que involucran el diálogo con el Congreso de Intendentes, de cara al fenómeno que se espera comience en setiembre de este año y se prolongue hasta abril y mayo del próximo.