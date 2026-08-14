Sánchez sobre los acuerdos con Cabildo por la Rendición: “Algunos no nos gustan mucho”, pero “forma parte de cómo se negocia”

“Ganó el Uruguay del diálogo”, afirmó este jueves en rueda de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, horas después de que Guido Manini Ríos anunciase que Cabildo Abierto (CA) acompañará la aprobación en general de la Rendición de Cuentas, por lo que el oficialismo contará con los votos para aprobar el proyecto presupuestal. Los votos de CA se destrabaron luego de que el gobierno contemplara varias de sus propuestas, entre ellas el retiro de los artículos que reasignaban recursos de las Fuerzas Armadas y el aumento de las condicionalidades para el cobro de la asignación única para la infancia, prevista en el proyecto.

Sánchez señaló que no ganó ese “Uruguay de los discursos bonitos”, pero que “después por debajo no se logran los acuerdos”, sino “el Uruguay que pone las cosas importantes arriba de la mesa, acuerda y avanza”. El secretario de Presidencia sostuvo que, a partir de las propuestas de CA, “hay algunos puntos” de la Rendición de Cuentas que se “mejoran” y “hay otros puntos que quizás no nos dejan tan conformes a nosotros, pero hay que mirar el contexto general”.

“Yo necesitaba empujar el conjunto de los artículos de la rendición, entonces, en ese proceso, como en toda negociación, uno deja algo por el camino y otros también, para poder acercarse a las posiciones”, señaló Sánchez. “El gobierno entendió que ninguno de esos puntos eran dificultades para el avance, aunque algunos no nos gustan mucho, pero forma parte de cómo se negocia”, afirmó, en referencia a las propuestas cabildantes.

En diálogo con la diaria, el diputado del Frente Amplio (FA) Mariano Tucci destacó el trabajo de “articulación política” que llevó adelante el Poder Ejecutivo, principalmente Sánchez, “quien generó los ámbitos de diálogo que hicieron posible este entendimiento”. Asimismo, Tucci reconoció el rol de la bancada de diputados del FA y la “actitud responsable” de CA.

Si bien “tenemos diferencias profundas con Cabildo Abierto, eso no invalida la posibilidad de acordar cuando existe una materia sobre la cual es posible hacerlo”, resaltó Tucci. En contraposición, cuestionó a los partidos de la Coalición Republicana por bloquear “la posibilidad de cualquier tipo de acercamiento para discutir los votos en general”.

“Esto no es un triunfo del Frente Amplio, no es un triunfo de Cabildo Abierto, ni una derrota de ningún otro partido político”, puntualizó Tucci, y enfatizó que el proyecto “coloca en el centro a la gente, a las familias más vulnerables que necesitan mayor respaldo para enfrentar la pobreza infantil, a quienes creen en una educación pública fortalecida, a quienes esperan una respuesta más firme para las personas que están, lamentablemente, viviendo en situación de calle y, fundamentalmente, a quienes reclaman mayor y mejor seguridad”.

El diputado del FA destacó el logro que supone para el oficialismo la aprobación del proyecto sin tener mayoría en la cámara baja. “Aprobar un proyecto de este calibre, en estas condiciones, exige negociación”, resaltó.

De cara a la votación del proyecto en el plenario, Tucci dijo que se respetarán “los acuerdos que se establecieron con el partido político que estuvo dispuesto desde el primer día a tender una mano”. En principio, el oficialismo ve la posición de rechazo de la Coalición Republicana como “inamovible”, pero “veremos qué es lo que sucede con el debate parlamentario”, apuntó.

“Vamos con la mesura y la tranquilidad de que los votos en general el lunes van a estar. A partir de allí, cuando se pase la discusión en particular veremos cuáles son los aportes que hacen los partidos que integran la Coalición Republicana y analizaremos el escenario”, señaló.

Abdala: “Deberá descifrarse el verdadero alcance de este entendimiento”

Tras el anuncio de CA, desde la oposición cuestionaron el “acting” del oficialismo al poner en duda que no estuvieran los votos para aprobar el proyecto. “Qué actores y actrices se perdió la Comedia Nacional”, ironizó en X el diputado colorado Felipe Schipani. “Durante un mes, legisladores del Frente Amplio y actores del gobierno hicieron un drama con que no iban a tener Rendición de Cuentas”, cuando “todos sabíamos que los votos de Cabildo Abierto estaban desde el principio”, señaló Schipani, para quien la decisión de CA “confirma que es el caballo de Troya del Parlamento”.

En diálogo con la diaria, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala dijo que no le “tomó por sorpresa” el desenlace de la negociación, en función de las “coincidencias” que CA ha tenido con el oficialismo en lo que va del período. Para Abdala, “deberá descifrarse hacia el futuro cuál es el verdadero alcance de este entendimiento”, porque “parece claro que trasciende la instancia de la rendición”.

En efecto, el acuerdo alcanzado entre CA y el Poder Ejecutivo incluye, según anunció este jueves Manini Ríos, compromisos sobre otros temas y para la próxima Rendición de Cuentas. “Parece haber una agenda de gobierno acordada entre dos partidos representados en el Parlamento que componen una mayoría parlamentaria”, señaló Abdala, y apuntó que “lo que falta determinar” es si esto se decanta en una coalición legislativa.

Abdala dijo que “habrá que ver, a medida que el tiempo transcurra, si estas coincidencias entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio son circunstanciales o, en la medida en que se sigan reiterando, terminen formando un entendimiento ya bastante más consolidado”.