Cabildo Abierto dará sus votos para la aprobación en general de la Rendición de Cuentas

El Poder Ejecutivo aceptó retirar los artículos del proyecto que reasignan partidas del rubro funcionamiento de las Fuerzas Armadas y aumentar la condicionalidad del cobro de la asignación única para la infancia.

El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, encabezó este jueves una conferencia de prensa junto con los diputados de su partido, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, para anunciar que su bancada dará los votos para la aprobación en general del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Hace una semana, Manini Ríos le presentó al presidente de la República, Yamandú Orsi, las propuestas de CA en torno a la asignación única para la infancia prevista en la rendición, la reducción de funcionarios del Estado, la realización de una campaña “sobre los riesgos para la salud del consumo de cannabis” y la destinación de recursos para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y las Fuerzas Armadas.

El martes, tras el Consejo de Ministros, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló que el Poder Ejecutivo respondería en las próximas horas a CA “en aras de buscar algún acuerdo”. Manini Ríos afirmó que recibió la respuesta “directamente del presidente Orsi por escrito” e informó de la respuesta del gobierno sobre cada una de las propuestas.

Uno de los acuerdos más importantes es que el Poder Ejecutivo se comprometió a retirar de la Rendición de Cuentas los artículos que “disponen la reasignación de partidas del rubro funcionamiento de las Fuerzas Armadas”. Complementariamente, el gobierno acordó incorporar un aumento salarial al personal subalterno de las Fuerzas Armadas a partir de la próxima Rendición de Cuentas.

Por otro lado, aceptó la propuesta de una campaña de bien público “que sensibilice a la población sobre el daño que ocasiona el consumo de cannabis de acuerdo con lo que establece el artículo 4 de la ley que legaliza la venta de marihuana”, señaló Manini Ríos. El gobierno también acordó asignar en esta rendición “un monto anual inicialmente de 20 millones de pesos” para el INR, así como destinar “montos que están en recupero” de la Agencia Nacional de Vivienda a cooperativas de vivienda para “incrementar o acelerar el proceso de escrituración e inicio de las obras”, dijo el líder de CA.

En respuesta a los planteos de CA sobre la asignación única para la infancia, el Poder Ejecutivo aceptó aumentar de 20% a 40% el porcentaje del monto condicionado a la asistencia a la educación y la salud, así como que el pago se efectúe a través de la Tarjeta Uruguay Social.

En cuanto al pedido de “establecer un objetivo de reducción del total de funcionarios del Estado del orden del 1% anual hasta alcanzar el 10%”, el gobierno se comprometió a “estudiar en el futuro un camino” y mientras “profundizar en las medidas de reducción de los gastos del Estado que son prescindibles”.

Por fuera de las propuestas, CA acordó con el oficialismo que el proyecto para deudores también contemple los entes públicos y establecer un plazo de 180 días para el tratamiento de esa ley.

CA entendió que “hubo una sensibilización” del gobierno ante sus planteos y que los cambios significan “una mejora en el proyecto en cuanto a lo que había”, dijo Manini Ríos. Con todo, afirmó que “se va a apoyar la Rendición de Cuentas, se va a votar afirmativo en general la semana que viene”, sin perjuicio de que, en la votación en particular, “se vote lo que se entienda que es bueno y no se vote lo que se entiende que no es bueno”.