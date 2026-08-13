“Si no nos enamoramos entre nosotros, estamos en la lona”: militantes plantearon a Pereira preocupación por la realidad del FA

En una nueva instancia de “El FA te escucha”, el presidente de la fuerza política participó de una reunión en la Coordinadora C, donde llamó a cambiar el “estado de ánimo” y construir un proyecto “antagónico con el de la derecha”

“Estoy desmotivado totalmente, estoy desenamorado, no me siento seguro de que tengo que salir a convencer”, reconoció ante el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, un militante de la Coordinadora C en el marco de una nueva instancia de “El FA te escucha”. El comentario llegó sobre el cierre de la actividad desarrollada el martes y sirvió como síntesis de varios señalamientos realizados por asistentes al intercambio. En el local ubicado en el límite de los barrios Brazo Oriental y Jacinto Vera estaban también los legisladores Daniel Caggiani y Carlos Varela, así como la subsecretaria de Transporte, Claudia Peris, y el subdirector general de Salud, Gerardo Bruzzone.

Las reuniones simultáneas que se desarrollaron el martes en las coordinadoras de Montevideo buscaban servir como “informe a la ciudadanía sobre la Rendición de Cuentas”. Ese día se terminó de votar en comisión la iniciativa del Poder Ejecutivo y fue sobre ella que profundizaron mayormente los diferentes dirigentes que se encontraban en la instancia. Sin embargo, más allá de algunas inquietudes planteadas al respecto por parte de los militantes, el debate en la Coordinadora C terminó por centrarse en la relación fuerza política-gobierno y en la situación anímica de los militantes.

Antes de que se abriera espacio a las preguntas de la militancia, fue el senador Caggiani el primero en llamar a reflexionar al respecto. Luego de referirse a la persistencia de un “momento político” internacional que catalogó como “complicado” para un gobierno de izquierda y de valorar una “mejora objetiva” de la realidad del país, preguntó: “Qué nos pasa a los frenteamplistas es algo que tenemos que debatir”.

En la misma línea, el dirigente del MPP subrayó: “No nos veo cómodos, es verdad que los frenteamplistas somos siempre muy discutidores, pero siento que a veces seguimos con el chip de la oposición”. Asimismo, reforzó que “sentimos que no somos parte de esto, que gobierna otro gobierno, que el compañero que está en la Presidencia de la República o los compañeros que están en los diferentes ámbitos de responsabilidad política no los sentimos como uno”.

El comentario despertó murmullos –entre intercambios y ensayos de respuestas a Caggiani– y terminó con el llamado del senador a pensar en “qué pasaría si estuviera gobernando la derecha”, así como también a reflexionar sobre el punto de partida del actual gobierno.

“Si no nos enamoramos entre nosotros, estamos en la lona”

Con el micrófono del lado de la militancia, el primer comentario mostró preocupación sobre “cuánto va a costar” la negociación para obtener, eventualmente, los votos de Cabildo Abierto (CA) para la aprobación de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados. Asimismo, otra militante –de las más jóvenes que participaron en la instancia– marcó su preocupación por el alejamiento del programa de gobierno a partir de la ausencia de refuerzos sustanciales para la educación y la introducción en la Ley de Presupuesto del conocido como impuesto Temu –un impuesto al consumo–.

Este comentario sobre el eventual alejamiento del programa del gobierno sirvió como punto de partida para una reflexión en la que distintos asistentes pusieron sobre la mesa “el enojo” de la militancia, los “problemas de comunicación” y las dificultades en la “gestión política” de los logros del gobierno. En relación con estos dos últimos aspectos, se hicieron varias referencias a la necesidad de encontrar “mecanismos” para “marcar agenda”. Por ejemplo, un militante planteó que se podría “copiar” lo que hacen los gobiernos de Brasil y México a través de exponer “diariamente” mediante los presidentes o “alguna figura” del Ejecutivo.

“Queda poco tiempo para demostrar incluso a nuestros propios compañeros, no hablo ni siquiera de votantes, sino de militantes, que muchas veces quedan por fuera y no se enteran”, reforzó el mismo militante que realizó la propuesta sobre la comunicación de los logros del gobierno. Otro de los presentes se volvió a referir directamente al “enojo de los frenteamplistas” y profundizó en que “hay muchísimas cosas del programa que no se están respetando”.

“La cantidad de veces que hemos utilizado en esta coordinadora y en mi comité la palabra divorcio entre la fuerza política y el gobierno es innumerable”, agregó el mismo militante tras cuestionar dichos del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sobre la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico. “Si no colectivizamos este malestar lo que va a ocurrir es que en 2029 no vamos a convencer a nadie, cada vez que trate de decir algo bueno que hizo el gobierno voy a estar revoleando los ojos; me parece que eso no puede ocurrir y no es solo responsabilidad de los compañeros que estamos acá aportar a la resolución de ese problema”, sintetizó.

Sobre el cierre del intercambio, otro de los presentes, quien resaltó su extensa militancia, reconoció: “Estoy desmotivado totalmente, estoy desenamorado, no me siento seguro de que tengo que salir a convencer”. “Tenemos que enamorar al frenteamplista primero, para poder enamorar después; si no nos enamoramos entre nosotros estamos en la lona”, sintetizó haciendo referencia a la existencia de una “falta de comunicación” desde el gobierno.

Pereira: “Lo primero que tenemos que cambiar es nuestro estado de ánimo”

Pereira, luego de escuchar los comentarios de los militantes, realizó varias apreciaciones. En primera instancia, reconoció: “Puede haber demandas a las que no tengamos una respuesta clara, la estamos buscando entre todos. La dirección tiene una obligación que es buscar una respuesta donde vive la gente”. En esa línea, profundizó en el desafío de “generar agenda” y subrayó que la fuerza de izquierda no lo hizo “nunca por los medios de comunicación”, sino a través de “la gente en los barrios, transmitiendo las ideas del Frente Amplio”.

“Hoy no estamos pudiendo hacerlo porque o no tenemos la motivación, o no tenemos las ganas, o no tenemos suficiente confianza para salir a hablar con la gente”, reconoció el presidente del FA. Profundizando en algunos de los aspectos señalados como fuentes del descontento de la militancia, el dirigente adelantó que “no vamos a poder cumplir con todo el programa”. En ese sentido, sin embargo, dejó claro que en los gobiernos anteriores de la coalición de izquierda tampoco se logró. “Son anhelos y hay que ir en dirección de cumplirlos, pero a veces no se puede”, sintetizó.

En respuesta a los cuestionamientos impositivos, marcó que el impuesto Temu “era una necesidad”, y agregó que la idea es caminar hacia un “IVA personalizado”, para lo cual adelantó que se necesitará tiempo por tratarse de una “formulación” aún “más compleja” que el IRPF. Siguiendo en materia impositiva, puntualizó que “no descartamos el 1%, es una propuesta muy seria del movimiento sindical”. Agregó que es algo que se “tiene que estudiar”.

“Hay un primer desafío que tiene el Frente Amplio que es hablarle a los frenteamplistas”, subrayó Pereira. “Tenemos el desafío de construir esta salida que es con todos, la prioridad hoy es cuidar al Frente Amplio, y cuidarlo es cuidar una matriz única, la matriz de la unidad”, profundizó. “Esa unidad puede tener diferencias tácticas, lo que no puede tener es una diferencia en el horizonte hacia donde vamos, hacia un proyecto de país antagónico al de la derecha por más simpática que se presente en la plaza Matriz”, agregó.

“Estamos generando el sistema de becas más grande que haya tenido el país en su historia, con esto hay que hacer política, no lo tiene que hacer Pablo Caggiani, lo tenemos que hacer los frenteamplistas en el pico a pico, en el mano a mano”, mencionó el presidente del FA como un ejemplo del rumbo que se debe tomar para revertir la situación.

“Nosotros construimos ideas, valores, principios y una pasión, que se podría denominar el estado del alma, si eso está lastimado no tenemos cómo convencer al de al lado”, comentó en su síntesis. “Creo que tenemos las herramientas para convencer, pero lo primero que tenemos que cambiar es nuestro estado de ánimo que está golpeado por múltiples cosas”, concluyó.