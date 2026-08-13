Fernando Pereira se reunió con Orsi por deportaciones: “Hay límites que la izquierda uruguaya no quiere que se pasen”

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se reunió este miércoles con el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva. Entre otros temas, estuvieron encima de la mesa las conversaciones del gobierno con Estados Unidos en torno a un eventual acuerdo para recibir personas deportadas de ese país, y la votación de la Rendición de Cuentas, que comenzará el próximo lunes en la Cámara de Diputados con resultado incierto.

Sobre el primer asunto, Pereira dijo a Canal 10 y a Canal 4, que lo consultaron al término del encuentro, que Orsi “comparte la opinión del FA en cuanto al respeto a los derechos humanos”. Aseguró que personalmente, y lo mismo entiende que sucedió con “la mayoría de los frenteamplistas”, quedó “muy conforme” con las explicaciones que dio sobre este tema el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el martes al término del Consejo de Ministros. “Planteó que hay aspectos que son fundamentales, no solo para el Frente Amplio, sino para la historia de cómo se para Uruguay frente a estos temas. Y se para siempre defendiendo los derechos humanos, se para siempre defendiendo la no injerencia, se para en muchos lugares que claramente hay que cuidar”, remarcó el presidente del FA.

Pereira agregó que las deportaciones que lleva adelante el gobierno de Donald Trump no son situaciones comparables con la llegada de las personas que habían estado presas en la cárcel de Guantánamo, a partir de un acuerdo del gobierno de José Mujica con su par estadounidense Barack Obama. “Al Uruguay entraron los presos de Guantánamo y todos estuvimos de acuerdo. Yo de hecho fui miembro de la organización que los acogió el primer año (en referencia al PIT-CNT), y se adaptaron a vivir en Uruguay, pero había una cuestión primordial: no querían estar en la cárcel y querían estar en Uruguay. Y eso, por lo tanto, no violentaba los derechos humanos”, apuntó Pereira.

Enfatizó que “las circunstancias eran muy distintas” y que en este caso se está discutiendo “un tema complejo, claramente en una situación internacional compleja, pero en esa situación internacional compleja hay límites que la izquierda uruguaya no quiere que se pasen”. “Y naturalmente era lógico que se lo transmitiera al presidente en primera persona”, acotó. Afirmó que Orsi no le planteó “más nada que aceptar que esos son los valores de la izquierda”.

Respecto a la Rendición de Cuentas, más temprano este miércoles, Pereira consideró en rueda de prensa que la Coalición Republicana (CR) debería cambiar su postura de no votar el proyecto en general, lo que inhabilitaría la votación en particular, salvo que Cabildo Abierto acompañe la iniciativa. Cuestionó que la CR haya anunciado que no votaría la Rendición de Cuentas “dos días después” de ingresado el proyecto y sostuvo que le “preocupa” la situación, “porque el Uruguay tiene una fuerte tradición de acordar”.